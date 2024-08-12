巴黎奧運直擊後記︱世界最大展示舞台　是隨性狂傲更是港式優雅

巴黎奧運曲終人散，鏡頭前主辦國給予觀眾華麗優雅的一面，記者背後感受到的，卻是隨心所欲。

香港運動員也向世界展示着自己，比起祖高域的距離感、百米飛人賴奧斯的自傲，江旻憓大方交出金牌讓記者隨意觸摸，這種令人溫暖的親切友善，代表着香港在奧運中傳遞開去。

01體育記者袁志浩 法國巴黎直擊



聖但尼體育場（Stade de France）的田徑賽道上，工作人員正在收拾欄架，他們望向終點處，按着組長的手勢行動，看似很有紀律，動作卻根本不一致，有人忘掉看指示、有人先把欄抬走。

這讓我會心微笑的一幕，大概是對巴黎奧運整體感覺的總結。

工作人員看似很有紀律，動作卻根本不一致。（01體育記者袁志浩攝）

自1936年德國在希特拉統治下舉辦柏林奧運開始，奧運不單是體育盛事而已，更是向全球展示國力、宣傳主辦國理念與文化的最佳時機。

上屆東京奧運，日本於新冠肺炎疫情下主辦，在防疫與競技中取平衡，他們的嚴謹做得到。那種連滿座的接駁巴都要準時開出的循規蹈矩、凡事堅持走程序，正是他們賴以自豪、予人安全感的紀律。

今屆是巴黎第三度舉辦夏季奧運，更是100年後重返這法國首都，浪漫優雅、文化遺產、藝術都是「主打」。

巴黎鐵塔下的沙排賽場。（Getty Images）

艾菲爾鐵塔下的沙排賽場引來無數人打卡；凡爾賽宮內馬術選手騎着愛駒跨越重重障礙；曾稱革命廣場的協和廣場，上演三人籃球、霹靂舞、滑板等新興運動；巴黎大皇宮襯搭曾有「貴族運動」之稱的劍擊，決賽劍手從古雅華麗的樓梯逐級而下；三項鐵人、公路單車衝線時分別以榮軍院、鐵塔作背景，都演活了屬於法國的深度跟優雅，從中均可見心思，每一幕都好比世界名畫，深深印在觀眾的腦海中。

然而相比鏡頭捕捉到的場景，記者體驗的是另一個世界。

記者在曝曬下工作。（01體育記者袁志浩攝）

先撇開場內飲食只有三文治、熱狗、沙律、薄餅等全西式選擇，不知道是否因為外國人喜歡曬太陽，戶外場地如霹靂舞、滑板、賽艇等傳媒工作席均是不設上蓋，落雨傳媒肯定全身濕透，但就算是放晴，烈日當空也把傳媒弄得半死，日照讓電腦反光難以工作，記者紛紛找陰影處、打開雨傘、吹電風扇消暑。

而這裏的指示牌更是讓人摸不着頭腦，往往走到一半，指示便會突然消失，需要重新搵路；又或者「長途跋涉」找到廁所，回程卻完全沒有指示，只能靠記憶引路，加上這裏有一種「關門文化」——即使是入口也會像鎖上一樣閉着門，容易令人誤會此路不通，巴黎大皇宮就差點變成巴黎大迷宮。

巴黎大皇宮各處建築特色相約，搵路艱難，差點成了巴黎大迷宮。（01體育記者袁志浩攝）

記者亦慶幸今屆奧運沒發生重大事故，皆因親身感受到的保安檢查並不算十分嚴謹，各個場館彷彿有不同規例，試過按慣例拿出手提電腦、準備讓隨身行李過X光機，竟然被職員阻止，對方更說：「我們很chill的，這裏不是機場。」又試過忘記把滿載的水樽從背囊取出卻成功過關，真的會讓人冒冷汗。

加上閉幕禮時運動員突然在法國搖滾天團Phoenix表演前衝前「佔領」舞台，場面混亂，現場兩度廣播呼籲選手們落台亦不果，情況甚為罕見，都予人感覺賽會沒有辦大型運動會需要的考量、紀律與嚴謹，也許盡情投入於奧運氣氛下的觀眾對此沒有所謂，但對必須要認真專業地工作的傳媒卻是道難題。

表面細心，實際隨心，就是巴黎奧運。

閉幕禮選手一擁上台。（01體育記者袁志浩攝）

既然奧運每個細節也代表主辦國價值，每個運動員亦會讓世人留下對該地的印象。

那香港運動員是怎樣的？

他們對傳媒都是親切友善的，要知道運動員賽後心情複雜，拖着疲倦身軀受訪，除了不介意於直播前無保留地爆發情緒，在經過電視台輪流訪問後走入文字記者區，面對可能已回答過的問題，他們大部份都會有耐心的再一一詳述。試過場地職員會擔心港將需要休息而催促，李卓耀就曾阻止對方：「我沒問題的。」

其實傳媒與運動員地位是平等的，傳媒需要內容，運動員也需要表達自己的平台，而非抱「誰採訪誰是應份、是榮幸」的心態。感動不止在於李卓耀「保護」了記者，而是他重視及尊重這次訪問。

江旻憓向記者展示金牌。（01體育記者袁志浩攝）

最印象深刻的當數今屆香港第一金得主、劍后江旻憓，平時在香港的「「歡迎大家嚟到劍擊館」、「多謝大家嚟訪問」」「食咗飯未呀」都感受到她的和藹可親。然而奪金後走入採訪區的她，第一時間是把那用多年努力換來的獎牌交出記者，「隨便摸、隨便戴，你地拎唔拎呀？」即使是有非香港傳媒上前接觸獎牌，她也不介意，傳媒把獎牌交回她手中，她又再遙給另一邊未拍照的記者。

她總是會為人設想，比賽後怕阻擋畫面，向後靠避開電視鏡頭，而非直行直過；決賽先落後1：7，她說是因為在想：「對方主場，看到（現場）這麼多人，見到我贏會失望。」雖然有法國傳媒事後形容她「搞垮」了主場派對，但江旻憓也說，當地志願者明知對手是法國運動員，也照為她加油，大概就是因為她親和的感染力。

感謝江旻憓，她向世界展示了屬於香港的優雅與魅力。

盧蔚豐上落台前定必向四方鞠躬。（01體育記者袁志浩攝）

香港的世界級不止在成績上可與外國相比，今屆有幸採訪多位外國運動員，美國體操女王比拉絲擁有超越競技的豁達與氣度——與隊友一起在頒獎台上跪拜致敬金牌得主、巴西女將安達迪（Rebeca Andrade），這讓我想起香港跆拳道運動員盧蔚豐，這位首戰奧運便奪第七名的小伙子，賽前賽後均會向四面觀眾席鞠躬致謝，同樣展示了落敗應有的謙卑。

比拉絲（左）落敗後在頒獎台跪拜冠軍。（Getty Images）

在內地人見人愛的跳水選手全紅嬋，見谷愛凌即化身小粉絲、緊抱觀眾送贈的烏龜毛公仔受訪，賽後每個舉動、回答都盡顯率真性格，面對成長，她斷言不會改變自己去迎合他人。但衛冕男子花劍金牌的港將張家朗又何嘗不是？東京奧運後他一夜間成為全港街知巷聞的「英雄」，面對商家送禮、廣告代言等名與利，又或外間望窺探他私人生活的驚濤駭浪，他仍然淡然平靜，把劍擊放在第一位，繼續做好自己。

全紅嬋攬着毛公仔走入採訪區。（01體育記者袁志浩攝）

張家朗衛冕男花金牌。（01體育記者袁志浩攝）

網球巨星祖高域贏盡四大滿貫，奧運男單奪金後更完成「金滿貫」，他在蜂擁成群的傳媒面前應對自如、穩如泰山，以經驗壓場亦不失幽默；相反僅以0.005秒之差贏得百米男飛人的美國選手賴奧斯天生「惹火」，奪金後態度更輕挑狂妄、不論語氣或言論都甚囂張。兩種「星級」特質在香港都甚為罕見，卻是天淵之別，你又覺得香港更需要哪一種運動員？

賴奧斯成為百米男飛人。（Getty Images）