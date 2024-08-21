蘇林訪華｜握在北京手中的籌碼　其實遠多於華盛頓

就處理對越南關係而言，基於雙方互動密切程度親疏有別，握在北京手中的籌碼，其實遠多於華盛頓。



越共中央總書記與國家主席蘇林於18日至20日，應中共總書記與國家主席習近平邀請，以國事訪問最高規格訪華。各方普遍認為蘇林在接任阮富仲掌理越南政局大權後，特意將中國列為首度出訪對象國，顯然具備重要政治象徵意義；但卻未能理解到蘇林出訪是由北京主動邀訪，態勢掌握主從關係相當明顯。

從整體戰略大格局來說，最近中國周邊各國政局不穩，緬甸內戰情勢逆轉，此時中國外長王毅以雪中送炭姿態到訪，表達支持更希望穩定該國政局，態度相當明顯。但在抵達緬甸前，王毅出訪泰國主持瀾滄江湄公河合作第九次外長會議，並出席中老緬泰四國外長非正式會談後，泰國首相社德他卻突然被憲法法庭解職，掀起泰國政治動盪風潮。

轉過頭來看東北亞，日本首相岸田文雄因政治獻金醜聞纏身，正式宣佈退出自民黨總裁競逐行列，隨後勢必辭去首相職務，東京政治高層將重新洗牌。韓國總統尹錫悦亦受困於政治操守醜聞，不但面臨民眾聯署彈劾威脅，民調瀕臨崩盤狀態，韓國社會意識形態分裂加劇，朝野更是嚴重對立，狀況甚至糟糕到各自主辦韓國光復節，以另立門戶互別苗頭姿態，表達反對尹錫悦的親日立場。

越共中央總書記與國家主席蘇林於18日至20日，應中共總書記與國家主席習近平邀請，以國事訪問最高規格訪華。（Reuters）

不過，由於北京向來都視東南亞為重點戰略地域，維持區域穩定更是核心戰略利益；因此面對周邊多國政局紛亂之際，在越南社會主義政權領導人更替後，運用高調邀訪來拉抬對方地位，以便表態支持穩定越南政治局勢，就經略周邊關係穩定大局觀點來看，完全不令人意外。

近年來，許多國際政治觀察家與安全評論者對於北京與河內互動關係，都是從美國與中國戰略對抗角度切入審視，特別因為華盛頓極力拉攏中國周邊各國，希望擴大渲染雙方矛盾，以便完成圍堵北京之戰略佈局時，西方媒體就會大肆報道及評論，希望操控國際社會對區域戰略態勢之基本認知。

但是，中國與越南相鄰應對千年，諸多歷史淵源都會影響雙方戰略思維與政策判斷；西方世界以數百年在亞太區域活動經驗，到底能否窺破中國與東南亞各國互動往來所秉持之邏輯思維，確實不無疑問。此外，就處理對越南關係而言，基於雙方互動密切程度親疏有別，握在北京手中的籌碼，其實遠多於華盛頓；雙方拼場較勁高下，很快就會顯現出差距。

2024年8月19日，在中國北京人民大會堂外，儀仗隊舉行越共總書記、國家主席蘇林歡迎儀式。（Reuters）

儘管就目前看來，越南新領導高層還是會維持阮富仲主政期間所建立的竹子外交政策，對各方儘量積極正面往來，若無必要，不會去聚焦矛盾與爭議課題，八面玲瓏與人為善，以便追求與維護越南國家利益。

因此，觀察河內如何應對各國關係時，應注意觀察所有相關政策與作為，究竟是結構面與基本盤，抑或是手段措施所創造的消息面。中越雙方經濟依存關係不但包括大量貿易往來，更包括跨國購電與接受援助建造高鐵並銜接中國大陸鐵路網。相對之下，華盛頓不願承認越南市場經濟地位，讓河內更重視北京關係，確實是符合戰略利益的精算結果。

同樣過度吹捧越南與菲律賓雙方在南中國海的聯合操演，卻刻意忽視中越雙方北部灣早就行之有年的聯合巡邏執法機制，還有近期雙方積極會談陸地邊境地區共同執法合作獲得進展，其實就是在觀察雙邊關係時，刻意迴避特定課題，透過資料取捨，在國際社會宣傳戰線塑造經過扭曲之認知印象。

中菲近日在南海的衝突頻繁。2024年8月19日，菲律賓海警船與中方船艇在南海仙賓礁鄰近海域發生衝撞。（Reuters）

北京與河內確實存在某些爭議與矛盾，但若是將中國支持柬埔寨開挖湄公河運河，理解為該國希望在境內獲得湄公河運輸出海口，視為北京存心要在河內背後插上一刀，是否過度渲染與詮釋越南政府對此表達異議呢？宣揚此種爭議與不快，就能到達顛覆中越雙方關係發展嗎？

最後，還是要戳破認定北京是趁美國大選無暇分身，拜登政府目前明顯跛腳，所以才能趁虛而入，順利達成邀訪蘇林前往北京。與其採信此種往臉上貼金的說法，毋寧還是將北京與河內雙方往來互動關係列表，對比華盛頓在河內身上到底下過多少功夫，就可更精準看出河內高層不是傻子，外交關係市場行情高低變化，要看結構面與基本盤，絕對不會依據炒作消息面盲目進場。

大國強權經略對外關係雖有主觀意願，但面對客觀情勢發展條件，其實亦有其無奈；世局變化無常，他國政治風潮洶湧，有時刻意交好搞定關係後，卻遇上對方局勢翻盤，經常必須另起爐灶重新來過。他國政壇人事興替有時強權亦是無能為力，但穩紮穩打固守基本盤，絕對還是處理涉外關係的最基本原則。

作者張競是台灣的中華戰略學會資深研究員

