Jeffrey Sachs訪談 · 二 ｜美國與中俄沒有根本性衝突

2024年8月31日，哥倫比亞大學經濟學教授Jeffrey Sachs接受了美國著名右翼/MAGA媒體人Tucker Carlson的訪談，談到了許多國際問題，包括俄烏、巴以與伊朗，以及中國。這個訪談之所以非常值得關注，在於它是美國進步左翼和民粹右翼在一個流量巨大的媒體平台（Tucker Carlson）上的「會師」，兩種不同的政治代表來到一起，出於不同的出發點和價值立場，一起反思、批評美國的軍事外交政策和「深層政府的意識形態」。



以下是訪談的內容摘選。

Tucker Carlson：假設特朗普贏得了今年的大選，他們首先要做什麼，才能避免美國脫離現在自我挫敗、自我傷害的軌道，並轉向一系列能夠真正幫助美國、幫助世界恢復理智的政策？你認為應該做些哪些事？

Jeffrey Sachs：……你知道嗎？特朗普和萬斯關於烏克蘭的看法是完全正確的，完全說到了點子上，而且這些觀點急切地需要被聽到、被理解。這個戰爭是沒有任何理由的，它是被美國有意、無意或虛張聲勢地推動北約東擴到俄羅斯邊境所引發的，而我們永遠不會接受同樣的情況發生在我們自己身上。他們（特朗普和萬斯）都明白這一點，這非常好。他們也看到這是一個完全失敗的局面，確實如此：如果俄羅斯贏了，那當然是一個失敗的局面；如果俄羅斯輸了，則可能引發更大的失敗，即核戰爭的風險。所以他們都很清楚這一點。

筆者想對特朗普和萬斯說——如果他們贏得大選的話，就是從烏克蘭得到的教訓實際上同樣適用於中國。(Reuters)

特朗普說這場戰爭可以在一天之內結束也是絕對正確的，這甚至都不是什麼誇張的說法：只要美國總統拿起電話，或者借用我的Zoom帳戶聯繫普京，告訴他，「你知道麼，北約擴張是個非常糟糕的想法，不知道怎麼開始的，而且我知道已經持續了30年。現在戰爭可以結束了。」在那個時候，衝突會瞬間結束，雖然還有問題要解決，但戰爭基本上就結束了，因為這是整場戰爭的根源。

……但我想對特朗普和萬斯說——如果他們贏得大選的話——或者任何一位新總統：我要說的最重要的事情是，從烏克蘭得到的教訓實際上同樣適用於中國。但這一點更難被華盛頓接受，因為在華盛頓，有這樣一種想法，就是很多人認為美國和中國存在根本性衝突（intrinsic fight）。我認為萬斯也這麼說過，但我真的不同意這個說法，我也希望他能用理解烏克蘭問題的同樣推理來理解中國，即我們與中國沒有根本性衝突。

誠然，我們需要在經濟上與中國競爭，在技術上與中國競爭，但我們也得與中國進行貿易。順便說一下，我們應該去中國訪問——那是一個很棒的地方。但我們與中國沒有根本性衝突——就像他們對俄烏問題的理解一樣：我們與俄羅斯沒有根本性衝突，我們與中國也沒有根本性衝突。所以我希望他們能明白這一點，即所有這些災難都源自一個想法，即我們必須摻和其他國家的事務，我們必須決定誰在台上，需要的話，我們甚至可以改變他們的國界，推翻他們的政府。

Jeffrey Sachs認為，美國不需要在海外維持750個軍事基地，因代價太高了，美國需要的是修復我們的公路。圖為美國紐約。(Reuters)

這整套做法對我們來說簡直是一場災難，美國外交政策導致的數萬億美元損失、數百萬人喪生的全球性災難。實際上，我們不需要為了維護我們的安全在海外維持750個軍事基地。我們不需要這些，它們代價太高了。我們需要的是修復我們的公路。說句大實話，我們需要讓我們的國家正常運作。因為大家都能看到，當我們出國時，國外的基礎設施與我們的相比簡直是好太多了。

Tucker Carlson：這是最令人痛心的情況！我一生都在旅行，和你一樣，我總以為發達國家會更好。可當你從國外回到美國，來到像甘迺迪機場、洛杉磯機場、波士頓機場這樣的地方，你首先注意到的是這裏更髒、更亂，對個體的關注更少。這簡直令人心碎！如果人們旅行得再多一些，他們非得在美國鬧革命不可，因為他們會發現連土耳其都比美國要好，這都什麼情況？！

中共元老任仲夷之孫任意（網名「兔主席」）於2024年9月9日發表文章《借台灣問題批美國外政：美國左、右翼的奇特「會師」》，《香港01》獲授權轉載，將分成三篇刊出，此為第二篇。

