特朗普VS賀錦麗誰贏了？兩個細節說明一切

終於，美國前總統特朗普（Donald Trump）和現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）進行了美國大選的電視辯論，這是兩位候選人的首次面對面交鋒。辯論前兩人的民調支持率極為接近。距離總統大選不足2月，此次辯論中的表現將如何影響搖擺選民心中的天平？誰的表現更加得分？



先說兩個細節：

首先，觀察特朗普的表情：相比於今年6月時與81歲拜登（Joe Biden）的辯論，6月辯論時每當拜登講話時，特朗普總是露出譏諷的微笑；而在今次的辯論時，每當賀錦麗面對鏡頭講話時，賀錦麗看起來沉著冷靜，而特朗普總是表情嚴肅。

（此處截兩次的對比圖）

其次，在6月辯論結束後，是由當時佔據上風的特朗普團隊首先提出要進行第二次辯論，這次首先提出第二次辯論的換成了賀錦麗團隊。雖然在辯論還沒有完全結束時，特朗普的競選團隊就提前宣佈取得勝利，但賀錦麗競選團隊在辯論結束後呼籲再進行一輪辯論：「在聚光燈下，美國人民看到了他們今年秋天在投票箱前將面臨的選擇：是與賀錦麗一起前進，還是與特朗普一起後退。這就是他們今晚看到的，也是他們在 10 月的第二場辯論中應該看到的。賀錦麗副總統已經準備好參加第二場辯論了。特朗普呢？」似乎也表明了是由後者在此次辯論佔據上風。

原定的辯論時間為90分鐘，但由於兩位候選人都頻頻搶過話頭互相辯駁，這場辯論最終的時長達到了超過100分鐘。其中，特朗普發言約42分52秒，賀錦麗發言約37分36秒。別看賀錦麗時間短，但很顯然的是，賀錦麗的辯論表現顯然比總統拜登在6月的辯論表現要強太多。

特朗普的辯論策略和他在6月時很相似，而59歲的賀錦麗在面對特朗普攻擊時，不斷指出特朗普說的是「一堆謊言」。(Reuters)

總體來看，特朗普的辯論策略和他在6月時很相似：大量使用一些誇張的措辭來攻擊對手，甚至引用了不少錯誤資料和虛假事實，而在面對對自己不利的話題時則選擇轉移話題，或是選擇「丟鍋」給對手。而59歲的賀錦麗在面對特朗普攻擊時，不斷指出特朗普說的是「一堆謊言」。而且，她還時不時言語挑釁特朗普。比如用特朗普的集會支持者「總是提前離場」之類的評論來激怒特朗普，讓後者憤怒反擊，看起來有些失去理智。按照賀錦麗辯論助手的評論來說，他們的挑釁策略取得了巨大的成功，特朗普「處處上鉤」。而一些特朗普的支持者也告訴 CNN，他們對特朗普在今晚的辯論中多次失去冷靜感到沮喪。

在上半場，特朗普用時多得多，更多的出現了憤怒的大喊大叫，這似乎完全違背了他的團隊定好的策略。從這個階段表現看，他很難長時間保持自律和注意力。而下半場開始時，特朗普不想再自辯了，努力讓自己穩定下來，回到過去成功的地方：攻擊拜登。

一些特朗普的支持者表示，他們對特朗普在今晚的辯論中多次失去冷靜感到沮喪。(Reuters)

特朗普試圖將賀錦麗與拜登綑綁起來，但是顯然賀錦麗已經準備好了。她迅速反駁道：「你不是在與拜登競爭，你是在與我競爭。」當特朗普後來又說「她就是拜登」時，賀錦麗回答道：「顯然，我不是拜登。我當然也不是特朗普。」很輕而易舉的呼應了競選主題：讓我們翻開新的一頁。她並沒有為拜登辯護，也沒有試圖明確與拜登保持距離，這很聰明。

另外，特朗普居然丟了最該得分項。其實在5月時，特朗普在紐約發表演講時說: 「（我是）78年來首位沒有發動戰爭的（美國）總統。我們（執政時）沒有發生過戰爭，那些愚蠢的戰爭」。這本來是很得分的地方。特朗普在辯論中也有打算攻擊賀錦麗和拜登在該領域的行為——執政期間在世界各地的戰爭。

但賀錦麗直接給了一句：「我們的北約盟友非常感謝您不再擔任總統。」她還說：「否則普京就會坐在基輔，目光關注歐洲其他國家。」賀錦麗還說，如果特朗普當選總統，「他就會放棄美國在世界舞台上的地位，說如果特朗普當選總統，普京現在就會在基輔，然後是波蘭」。還說他是普京的小跟班，而普京「是一個會把你（特朗普）當午餐吃掉的強人」。

原本主持人將問題轉向阿富汗問題，這是拜登和賀錦麗政府在國家安全領域最糟糕的時刻，那次撤軍被認為是美國的恥辱。賀錦麗說她同意拜登讓美國撤軍，但強調說，記住撤軍的原因很重要，然後她提到特朗普與塔利班的談判，並且特朗普希望邀請他們到大衛營，（特朗普在 2001 年 9 月 11 日襲擊事件周年紀念日前不久，確實邀請塔利班前往大衛營）「他再次顯示出對美國總統角色和責任的缺乏理解，特朗普作為總統談判達成了你能想像到的最弱的協定之一。」還指出，「截至今天，沒有一名美國軍人在進行現役戰鬥。」而特朗普則表現很生氣地回應，說「我之所以與塔利班扯上關係，是因為塔利班在進行殺戮。」他聲稱美國撤軍的協議「是一項很好的協議」，只是說如果撤軍時他仍是總統，就不會留下任何美國公民或軍事裝備，然後說拜登政府：「他們搞砸了。」

雖然特朗普嘴巴上說着「我贏了」，但外界普遍認為賀錦麗表現較佳。(Reuters)

大概確實對特朗普在鎂光燈前的表現有些「審美疲勞」了——都是你的錯！一個勁的詆毀對方。特朗普的總結陳詞幾乎全部都在攻擊賀錦麗：「你提出了這麼多美好願景，那為什麼在你之前執政的三年半裏，你一點也沒做到呢？」而賀錦麗反而提出了不少美好願景，包括要保護婦女權益、保護中低收入者、保護中小企業等，即使可能只是「畫餅」。

從選民回饋來看，絕大部分選民都認為，賀錦麗在這次辯論中的表現更好。《華盛頓郵報》對24位搖擺州的尚未表態的選民作出了小範圍調查，其中22位認為賀錦麗表現更好，只有2位認為特朗普表現更好。而據CNN民調顯示，63%的觀眾認為賀錦麗在辯論中擊敗了特朗普。多數被調查者認為，賀錦麗思路清晰、表現專業，而且成功地激怒了特朗普，讓特朗普失去了很多進攻機會。當然，也有被調查者認為：「賀錦麗在這場辯論中沒有對任何問題給出真正的答案」。但事實上，誰又真的指望在這場電視秀上對任何問題有一個真正的答案呢？

100分鐘落幕，雖然嘴巴上說着「我贏了」，但對於特朗普來說，這真是一個艱難的夜晚。沒有了拜登的特朗普，出師不利。