「特朗普和他的富豪朋友」：一張照片揭示了美國政治的本質

這是特朗普勝選之夜慶功晚宴上拍的一張照片，標題為《特朗普和他的富豪朋友》，或者也可以稱為《特朗普家族和他們的富豪朋友》。

因為在這張照片上，除了右邊那位抱孩子的男人，其他都是特朗普和他的家人。而那個抱著孩子的男人，正是現在的世界首富馬斯克（Elon Musk）。

他是自動駕駛和電動車Tesla公司的老板，可回收航天探索SpaceX的老板，腦機接口技術公司的老板，社交X媒體平台公司的老板，以及在人工智能領域很早就有深入布局的一位先行者。

不過在這一刻，這些身份都不重要，他更像是特朗普家族的一員，獲得了與特朗普家族兒女平起平坐的資格。

馬斯克所以能站在這里，是因為他不可磨滅的「擁立之功」。

他是美國資本和科技大佬中，第一個，也是唯一一個，以身家性命做賭注，公開背書支持特朗普，並為之站台、演講、捐款。

他甚至已經做好了民主黨賀錦麗如果上台，就被關進牢房「再也見不到自己孩子」的最壞準備。

2024年10月27日，美國紐約麥迪遜廣場花園特朗普的競選集會上，Tesla行政總裁馬斯克與建達集團主席兼行政總裁盧特尼克為特朗普造勢。（Reuters）

而實際上，在大選最膠着的最後階段，民主黨拜登政府也揭出了他身為南非人身份時，在學生時代曾經非法打工的歷史。

其他人做生意都是兩邊下注，避免因明確站隊被另一方打擊報覆，馬斯克卻以身犯險，不惜賭上身家性命，也要孤注一擲支持特朗普。

如今，民主黨遭遇空前慘敗，特朗普大勝回宮，作為台前幕後最大的金主，最關鍵的「造王者」（king maker)，這樣的待遇，他當然值得擁有。

這種照片也揭示了美國選舉政治的本質，即政治和資本從來都是最親密的孿生兄弟。資本需要從政治那裏尋求保護，並且通過介入政治以謀求權力，政治則需要通過資本來鞏固自身地位。事實上在世界各國，這是一個最基本的規律，只是在美國選舉政治下，連基本的包裝掩飾都不用。

另外在這張照片上，伊萬卡的夫君庫什納（Jared Kushner），出身於猶太家族，是猶太資本和政治集團的代表，也反映出了美國政治的另一個重要特質。

這張照片還反映出特朗普所以能獲得選民支持、以壓倒性優勢贏得選舉的一個文化層面的深層次原因。很多人認為美國是一個開放、多元、包容的國家，但其實這個國家在開放、多元、包容的同時，具有非常濃厚的保守主義底色，這種保守主義底色，正是共和黨和特朗普勝選的社會文化基礎。

舉例來說，美國人其實特別重視家庭價值，並不像一般人理解的那樣完全是個人主義至上。美國雖然是一個移民國家，但是在對移民的種族和來源構成上，卻一直有一個不明確說出，但是明晃晃存在的潛在標準。

特朗普就是一個又反移民、又重視家庭價值的人，盡管他的個人形象飽受指責，私德充滿瑕疵，但是論對家庭成員的管理和教育，絕對堪稱典範。有不少美國選民講，他們所以投票給特朗普，成功的兒女與家庭教育，就是一層最重要的考慮。（轉自微信公眾號 杭子牙）