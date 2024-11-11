「不要戰爭」的特朗普：有資格獲諾貝爾和平獎嗎？

2009年的諾貝爾和平獎頒給奧巴馬（Barack Obama）絕對是個錯誤。在促進世界和平方面，奧巴馬可說是毫無建樹。

奧巴馬是因為在選舉時承諾結束阿富汗和伊拉克戰爭獲得諾貝爾獎，但事實上，奧巴馬一上任就繼承了小布殊發動的阿富汗和伊拉克戰爭，後來雖撤回在伊拉克的戰鬥人員，幾年後卻又恢復在當地用兵。從阿富汗撤兵，則延宕到十二年後的拜登政府。

奧巴馬任內還派特種部隊到敘利亞，並批准了美軍在利比亞、巴基斯坦、索馬里和也門等國的轟炸行動，這使得奧巴馬任內累計動過武的國家超過了七個。

另外，奧巴馬任內也未能對俄羅斯吞併克里米亞做出有效遏制行動，這使得俄羅斯得寸進尺，食髓知味，數年後又發動了針對烏克蘭的更大規模的入侵戰爭，造成了上百萬人死傷，平民流離失所。

因此，對奧巴馬獲得諾貝爾和平獎，很多媒體和評論人士是有意見的。約翰霍普金斯大學軍事歷史學家柯漢就說過：「奧巴馬把戰爭當作不得已時的最後手段，卻一直發動曠日廢時的戰爭。」《紐約時報》的報道說，奧巴馬雖獲得諾貝爾和平獎，卻成為美國史上進行戰爭最久的總統。

2009年12月，奧巴馬展示自己的諾貝爾和平獎獎章和證書。圖源：維基百科公有領域。

但是特朗普就不一樣，特朗普是真的不喜歡戰爭，可說是美國有史以來，最不喜歡戰爭的總統。特朗普在大選時說自己任內天下太平，世界範圍內沒有發生任何大規模戰爭衝突，美國也沒有因為陷入這些戰爭花掉「數以千億計美元」，是個不爭的事實。

特朗普第一任期內，除了在一次有限行動中炸死了伊朗革命衛隊的高級指揮官，伊朗事實上的第三號人物蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），確實沒有發動過任何一場戰爭，包括前些年美國經常進行的的反恐戰爭。

相反，特朗普任內，和金正恩兩次會面，半島局勢呈現出少有的和平狀態，若不是後來特朗普敗選離任，說不定就朝核問題真就簽了什麼協議，把這個老大難問題解決了。

對比奧巴馬當年憑口頭承諾就能得獎，以特朗普在朝核問題上的努力和結果，完全有資格獲獎，但是因為特朗普身上強烈的反建制和民粹色彩，在傳統上流社會和建制政客眼裏，終究是個偶然闖入白宮的粗魯的商人，不符合他們的傳統價值觀和對政治人物的人設，諾委會就是不給他這個資格。

本次大選得勝後，特朗普在記者會上又明確說了「不要戰爭」，什麼戰爭都不要，尤其是俄烏戰爭，必須停止。

特朗普再主白宮，誓言不要戰爭，外界關注其政策走向。（資料圖片）

媒體隨後就傳出，特朗普已經制定了結束俄烏戰爭的初步和平方案，條件是烏克蘭20年內不能加入北約，但是美國會繼續賣武器給烏克蘭自衛，要求俄烏雙方都後退一步，建立一個800英里的非軍事區，由歐洲出維和部隊進駐。

雖然俄羅斯未必會同意這個方案，特朗普也極難在上任「24小時內」就結束戰爭，但是他是認認真真在為結束戰爭努力，這一點有目共睹。

而以特朗普和普京的交情，加上有美國的國家實力為後盾，如果在適當調整這個和平方案，特朗普是真的有機會結束這場戰爭的。

其它國家說希望結束戰爭，為結束戰爭努力，多是一種姿態，一個願望，是站在人類和平的政治高地上喊喊，但是特朗普，他是唯一有這個意願，同時也有這個能力，來結束這場戰爭的人。

那麼，在特朗普調解（或脅迫）下，如果真的結束了俄烏戰爭，他會獲得諾貝爾和平獎嗎？諾獎委員還會因為特朗普的反建制和民粹色彩，被傳統價值觀和他們對政治人物的既往人設所困，拒絕把和平獎頒給特朗普嗎？