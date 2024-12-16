敘利亞內憂外患　根源問題無解　新一輪內戰將至

巴沙爾·阿薩德(Bashar al-Assad)政權土崩瓦解，敘利亞反對派授權「敘利亞救國政府」的穆罕默德·巴希爾(Muḥammad al-Bashīr)組建過渡政府。然而，面對眾多武裝團體的存在，「敘利亞救國政府」的權威仍然受到質疑。未來如何，並不樂觀。值得注意的是，以軍一方面表達不會干涉也無意管理敘利亞內部事務，但對敘利亞襲擊從未停止。敘利亞人民的苦難還遠未結束。

相信大部分人都很清楚現實——敘利亞還得混亂很長時間。政治危機和軍事危機歷歷在目，是時候深度聊聊敘利亞之亂的根源——經濟危機。意識不到這點，敘利亞會看不到未來。

2024年12月13日，敘利亞大馬士革，人們在Umayyad清真寺內參加敘利亞變天以來首個「主麻日」祈禱（Friday prayer），期間一名新政府士兵做出舉起單手的動作。（Reuters）

巴沙爾成也改革敗也改革

首先，反對派12天迅速推倒巴沙爾政府，並不是民主自由的勝利，而是世俗政權被極端宗教政權取代。是宗教極端勢力，推翻了外國勢力支持的不得人心的政府，類似於塔利班在阿富汗的勝利。這點需要釐清。

巴沙爾的失敗並不令人意外。如果不是俄羅斯和伊朗全力援助，巴沙爾十年前就倒台了。1970年老巴沙爾上台以來，敘利亞一直被巴沙爾家族統治。巴沙爾統治的基礎是僅僅佔人口10%不到的阿拉維派。少數統治多數，本來就不穩定。

巴沙爾接任後開始自由化改革，自由化改革在經濟上取得了一些成果。他慢慢地取消了經濟限制，允許外國銀行進入，向進口敞開大門，並賦予私營部門權力。大馬士革和其他長期陷入單調乏味的城市出現了購物中心、新餐館和消費品的繁榮。旅遊業蓬勃發展。2000年，敘利亞的GDP總量是189億美元，2011年，達到675億美元。翻了3倍多。人均GDP2000年是1161美元，2011年達到2971美元，翻了2.6倍。這個經濟成果其實還是不錯的。

2024年12月10日，敘利亞首都大馬士革，敘利亞叛軍宣布他們已經推翻敘利亞的阿薩德政權後，一名清潔工人正將前總統巴沙爾（Bashar al-Assad）的海報從市中心街道上移走，圖為一名男子踩在前總統巴沙爾的海報上。（Reuters）

然而，正如托克維爾在《舊制度與大革命》中寫得那樣，大革命並非在完全停滯的狀態下發生，而是在改革已經啟動，統治已經顯得開明，社會已經看起來繁榮的條件下發生。「對一個壞政府來說，最危險的時刻通常就是它開始改革的時刻。」

搞改革容易，搞改革的同時還不翻車，這才是難事。經濟繁榮的收益被少數統治階層攫取，貧富差距擴大，處於弱勢地位的遜尼派對阿拉維派更加仇恨。背後又有域外大國推波助瀾，於是，2011年，民眾的一次非暴力起義最終升級為全面內戰，整個國家陷入深淵。

內戰爆發後，敘利亞的GDP在兩年之內，暴跌了接近70%。國家經濟徹底崩潰。2021年，敘利亞的GDP只有90億美元，是2011年的13%，人均GDP是421美元，是2011年的14%。人民生活水深火熱。

2012年內戰全面爆發到2015年，敘利亞政府軍喪失了全國70%領土的控制權。2016年開始，在俄羅斯和伊朗的支持下，敘利亞政府軍開始反攻，2018年戰線基本穩定下來，敘利亞政府軍控制了大約60-70%的領土。

2024年12月8日，人們在美國華盛頓白宮外的拉斐特廣場舉起寫有「自由」字樣的敘利亞反對派旗幟慶祝。（Reuters）

雖然2018年，敘利亞政府軍取得了大部分領土的控制權，但這種勝利完全是在俄羅斯和伊朗的支持下達成的。敘利亞的經濟已經基本完全崩潰，國家的石油資源也都在庫爾德和美軍的控制下，政府的經濟收入持續下跌。

2018年巴沙爾政府雖然穩住了局面，但沒有任何辦法統一國家，也沒有任何辦法振興經濟。從2018年到2024年，五年過去了，國家的局勢沒有任何改善，人民看不到任何希望。

2024年12月8日，敘利亞大馬士革的倭馬亞廣場上, 巴沙爾·阿薩德之父哈菲茲·阿薩德(Hafez al-Assad)的雕像被摧毀, 民眾踏着雕像的頭合影。(Getty Images)

經濟危機造成政治危機

戰爭徹底摧毀了敘利亞國內經濟生產秩序，基礎設施和工農業各部門遭到系統性破壞。財政赤字、 貿易逆差迅速增大。貨幣貶值嚴重，通貨膨脹高企。並在短期內戰爭導致大量平民死傷。數百萬人流離失所、 推動國內失業率、 貧困率飆升， 致使敘利亞大量人口面臨糧食安全問題。

從2021年以來，敘利亞生產總值跌入歷史最低。敘鎊出現斷崖式貶值， 美元對敘鎊匯率由2020年的 1:437變化為2023年12月驚人的 1:12562。此外, 2021年以來敘利亞多地爆發的持續旱情、 2023年土耳其、 敘利亞邊境地區地震則進一步加大了敘利亞經濟糧食危機。

世界糧食計劃署新發布的「糧食安全數據」稱，敘利亞約有60％的人口「無法定期獲得充足的安全和營養食品」。 數百萬人不得不通過「令人絕望的措施」來維持生存。超過70％的敘利亞人為了生存被迫出售資產和牲畜，淪為赤貧。在敘利亞的某些地區，多達三分之一的兒童遭受營養不良。

不止是孩子，就連敘利亞的成年人也在遭受嚴重的生存危機。就連敘利亞政府人員也常常吃不飽飯，很多公務員同時從事兩三份工作成為常態，而軍人每個月只能獲得30美元的薪水，這點錢都無法保障基本口糧。

圖為2024年12月3日，敘利亞阿勒頗民眾圍著一輛卡車領取麵包。（Reuters）

敘利亞平民為了生存開始普遍參與一些非法行業，比如給反對派武裝從事建築、 後勤服務、 宗教警察等工作。在蓄力東北部地區，當地居民為生計捲入了油田走私、 原油運輸、 煉製、 銷售，走私的龐大產業鏈。部分農民至少自 2013年起就開始搭建簡易煉油作坊煉製柴油和汽油。

作為謀生的最後選項，走投無路的敘利亞平民會選擇加入反政府軍或者政府軍。與其他謀生選項相比，當兵的報酬通常相對更高。2017年東古塔地區反對派武裝 「伊斯蘭軍」 普通戰士月收入約為100美元，親政府民兵和 敘利亞第五軍士兵基本月工資約為 ２２０ 美元，第四裝甲師基本工資約為229 美元，但到了2020年經濟形勢惡化後，敘利亞政府軍的工資一再下降，敘利亞民兵的工資降到了每月30美元，政府軍的工資則降到了100美元左右。巴沙爾還試圖減少政府支出，裁撤軍隊，結果大家已經都看到了。

因為敘利亞大量適齡男性加入戰鬥、 戰死或逃離國外，越來越多女性進入勞動力市場甚至成為敘利亞家庭的經濟支柱。需要去參與走私，製毒，出賣身體和力氣才能養活家庭。

2024年12月11日，巴沙爾阿薩德政權倒台後, 敘利亞首都大馬士革，人們在倭馬亞廣場一輛被毀的坦克上載歌載舞。(Getty Images)

外援也抽刀斷水

在戰爭期間，敘利亞可以依靠大量外來經濟援助支撐財政開支。但是從2019年敘利亞局勢逐漸緩和後，伊朗和俄羅斯就開始逐漸減少經濟支援。有數據統計顯示在2011到2018年，伊朗就向敘利亞提供500億美元左右的經濟援助，但是從2019年之後，援助數字大幅縮水。

2022 年底至2023 年初， 伊敘關係因親伊朗民兵在敘利亞境內遭受以色列空襲而趨於緊張。伊朗政府宣佈暫停以補貼價格向敘利亞出口石油、 交易價格翻倍且需提前支付現金，伊朗給敘利亞的免費援助幾乎消失。

2024年12月11日，從戈蘭高地的一側可看到，有以色列坦克逾過敘利亞和戈蘭高地之間的停火線。（Reuters）

更糟糕的是伊朗和俄羅斯都開始要求敘利亞償還貸款，2019年俄羅斯和伊朗兩國通過與敘利亞政府簽署優惠性協議，以期回收向敘利亞的高額投資。俄羅斯在礦產開發 (石油、 天然氣、 磷酸鹽)、 糧食出口、 旅遊業、 港口基礎設施等領域同敘利亞簽署了一系列協議或諒解備忘錄。伊朗則在能源出口、 房地產、 藥品、 電子產品等領域獲得大量特權。

看得到的現實是巴沙爾倒台，很清楚的是，敘利亞內部仍然是分裂的。領土分別被五個勢力佔據。包括土耳其的傀儡敘利亞國民軍SNA，美國支持的庫爾德人SDF和自由敘利亞軍SFA，解放沙姆組織HTS，南部新崛起的南方作戰室SOR。土耳其和庫爾德人矛盾很深，巴沙爾倒台後，土耳其控制的SNA和庫爾德人SDF在敘利亞北部繼續激烈交火。

HTS的野心可能也不僅僅是做敘利亞的一個地方軍閥。另外就是敘利亞的滿目狼籍，經濟基礎的崩塌，都是短時間無法改變的現實。更糟的是，四分五裂的政治勢力，誰都在想的是瓜分勢力範圍，又有誰想過或者有這個能力從根本上去解決敘利亞困境。清醒吧，並沒有。所以。巴沙爾的倒台，並不能夠結束敘利亞的內戰，相反有可能是新一輪內戰的開始。