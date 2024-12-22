德國聖誕市場恐襲　將加速極右翼上台

日前，德國馬德格堡（Magdebourg）的聖誕集市上發生一宗恐怖襲擊，已造成五人死，200多人受傷。德國警方已經公布疑犯的基本資料，這名50歲的沙特阿拉伯裔男子，職業是一名醫生，2006年作為難民來到德國，他是沙特國王政權的堅定反對者，同時也是一名堅定的反伊斯蘭主義者。他的社交賬號上，多次發布譴責伊斯蘭教的內容，這次襲擊之前，一度批評「德國想將整個歐洲伊斯蘭化」。由此看來，他是對德國這近二十年來的移民政策與社會現狀極為不滿。



這不禁會讓人聯想到2016年的柏林聖誕市場恐怖襲擊事件。同樣是選擇駕車衝擊高峰時刻的聖誕市場。但那次是一個效忠ISIS的宗教極端分子進行的孤狼行動。

必須看到，本世紀以來，來自中東和西亞的難民讓德國社會正面臨撕裂。德國在2015年以來，接收了大量來自敘利亞和中東其他地區的難民，這導致了德國本土人士的極大反對，他們認為這些難民剝奪或者削弱了他們的社會福利和就業機會，同時這些新來的難民的文化意識和德國本土的文化意識差異極大。衝突的起源往往來自文化的不同認可，這些難民大多都是伊斯蘭教教徒，其中不乏極端狂熱者。有統計，德國目前至少擁有數量大約在500萬到600萬的伊斯蘭教教徒，並且這個數字隨着移民潮和難民潮以及出生潮，在不斷迅速擴大。本次事件的主角就曾多次在社交平台呼籲關注德國的伊斯蘭化。

2024年12月20日，德國東部城市馬格德堡（Magdeburg）發生汽車衝撞聖誕市集事件。圖為事件現場於21日的情況，可以看到聖誕市集的地上一片狼藉。（Reuters）

事實上，除了本土人和難民的巨大鴻溝之外，難民政策所帶來的另一個潛在危機也需要警惕：老一輩難民與新一輩難民在價值觀上不可調和的衝突，也最終演變成從對現實幻滅到舉起屠刀揮向無辜者的悲劇。這次的恐襲事件就是提醒。

值得注意到的是，難民群體中的分裂與對立，會比他們在母國的時候更為嚴重。早一批來到歐洲的難民，是衝着新世界的秩序與價值觀去的，對於自己所成長的環境，嗤之以鼻。但是自從歐盟放開難民政策之後，大量穆斯林在歐洲集聚並繁衍後代，這個現象，在過去十幾年中，尤為嚴重。

於是，難民之間的矛盾，越發演變為文明與價值觀的衝突甚至族群對立。那些早年追求秩序的難民，他們更加懷念難民潮之前的生活與周圍的鄰里。大批秉持原有價值觀的新難民湧入之後，老難民們看見歷盡千辛萬苦才來到的秩序之地，正在被曾經的邪惡同化。這種現狀所引起的不滿，會讓他們對所在國的怨恨程度比母國更大。

2024年8月23日，德國西部城市索林根（Solingen）舉行音樂節期間，一名男子用刀隨意襲擊身邊的觀眾，造成3死8傷。圖為當地警方24日進入一棟收容難民的庇護中心搜捕疑犯。（Reuters）

這次恐襲事件將進一步將極右翼德國另類選擇黨（AfD）向權力中心推進。這個政黨在2013年才成立，但在2019年的時候，其勢力範圍就席捲了德國全境的16個聯邦議會，這股勢力針對目前的德國難民移民政策有完全不同的看法，其明確反對將難民納入德國的社會保障體系，並且主張設立德國邊境檢查以規避難民批量湧入。德意志近些年苦非法移民久矣，就單單這一點，以反移民反穆斯林著稱的AfD就會獲得青睞。馬斯克（Elon Musk）也在X上直接宣稱：只有AfD才能救德國。如今這宗恐襲事件，能讓AfD拉到一波認同老歐洲價值觀的早期移民們的支持。

今年9月2日，德國圖林根州（Thüringen）議會選舉上AfD已經以32.8%的支持率排名第一。這是二戰結束之後，德國州議會首次有極右翼政黨勝出。而在此之前，AfD也已經在歐洲議會選舉中先下一城，成為議會第二大黨，並同時成為德國東部的最大黨。可以說，AfD大勢已成。

歐洲難民危機：對於民粹主義勢力來說，難民問題往往能調動民眾情緒，並且其爭議性容易令民意分化。德國「另類選擇黨」前領袖高蘭（Alexander Gauland）曾稱，難民湧入對於其政黨來說是一份禮物。（Reuters）

根據德國聯邦《基本法》第68條，德國總理可以要求總統解散聯邦議院，然後將在60天內舉行大選。也就是說，2025年2月23日德國即將提前舉行大選。雖然還要兩個月時間，但結果大概率就是中右翼的基督教民主/社會聯盟大獲全勝，極右翼的AFD位居第二。