如果上帝揀選了美國，那美國揀選了誰？

一向被稱為開放包容自由民主的移民國家美國，在特朗普（Donald Trump）第一任期開始大舉反移民的旗幟，修邊境牆。二次回歸後，特朗普承諾將進行歷來最大規模的驅逐移民行動。

特朗普認為新移民會搶奪非裔、拉美裔以及工會成員的工作崗位，製造了美國房價上漲、通脹、毒品、走私、搶劫等問題。先前他已威脅墨西哥當局若不阻擋無證移民越過美墨邊界，未來將會加重關稅。

為了應對特朗普就職後的移民政策，如今，每天有逾萬名移民湧入透過美墨邊境進入美國，或跋涉過河，或翻越邊境牆，手段層出不窮。在德州主要入境口岸，每天有數以千計移民排隊等待入境。

邊境牆。（微博@愛炒股的小熊貓））

進入美國的合法途徑並非沒有。美國EB-5投資移民，最低只需50萬美元就能全家移民。高學歷人才則可以考慮技術移民，先申請H1-B臨時工作簽證，再轉為EB類移民簽證。如果有美國直系親屬就更簡單，只需排期辦理IR或F類簽證就能輕鬆獲得綠卡。

而那些在美墨邊境排起長隊抑或是渡河翻牆進入美國的，不屬於上邊這些出得起錢或者有學歷的人。他們進入美國是為了獲得生存的機會。

美國對非法途徑入境並非一刀切式拒絕。在長期的歷史中，非法入境美國的人們從事的往往是社會低端職位，廉價勞動力為美國帶來了不少好處。美國樂見其成。據統計目前居住在美國的非法移民達1100萬人之巨。這也是為什麼數以萬計幾十萬計的人對於渡河翻牆進入美國寄予希望。

馬斯克已經是美國的影子總統，日前在H-1B簽證問題上硬扛特朗普的其他支持者。（Reuters）

在美國，根本就沒有什麼自由開放包容，需要移民的時候對非法移民默認，是自由開放包容。不需要移民的時候對非法移民舉起驅逐大棒，是蠻橫自私又封閉。需要移民的時候，看重低端人口輔助了美國社會的發展，不需要移民的時候，低端外來人口成了擾亂社會發展的罪魁禍首。

那些懷揣「美國夢」等待入境的人，首先要面對的就是驅逐噩夢。他們就是有待被清理的外來低端人口。

曾對H-1B簽證項目表示反對的特朗普，最近在關於H-1B簽證的爭吵中，站隊了為H-1B簽證辯護的馬斯克（Elon Musk）。這既是給馬斯克面子，更是給特朗普自己的移民政策打一個補丁，以進一步告訴各方，清理低端人口的同時還要留住高端精英。

美墨邊境移民：2024年1月8日，墨西哥恰帕斯州阿里亞加，移民乘坐大篷車試圖抵達美國邊境。（Reuters）

以班農（Stephen Bannon）、前司法部長提名人蓋茨（Matt Gaetz）等為代表的極右翼人士認為移民是對西方文明的摧殘，要求廢除H-1B簽證。特朗普是一個實用主義者，顯然沒有被絕對排外的意識形態束縛。

對低端外來人口的清理和驅逐，迎合了美國國內相當大部分的底層人士。而對精英的網開一面，迎合了科技巨頭大企業主們的利益。如此一舉兩得，完成了對移民的篩選：要H-1B，不要低端移民！