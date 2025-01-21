美國座上賓大洗牌　特朗普是率先擁抱變局的人

1月20日特朗普（Donald Trump）宣誓就任美國總統。他打破傳統邀請了外國領導人參加就職儀式。但令人意外的是出現在就職典禮現場的領導人中，美國的親密盟友們非常少見。

歐洲領導人中，除了極右翼政黨出身的意大利總理梅洛尼在現場，英國首相施紀賢、法國總統馬克龍、德國首相朔爾茨以及歐盟委員會主席馮德萊恩都不在，不是這些人不願意參加或者沒有辦法前往儀式現場，而是特朗普根本沒有向他們發出邀請。

相反，特朗普邀請了歐洲議會右翼歐洲保守與改革黨領袖波蘭前總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki），法國極右翼政客、光復黨成員澤穆爾（Eric Zemmour），德國極右翼選擇黨領導人魏德爾（Alice Weidel）以及英國改革黨極右翼政客法拉奇（Nigel Farage）。

2025年1月20日，美國華盛頓，圖為中國國家副主席韓正出席特朗普就職儀式，他身邊是同為出席就職儀式的阿根廷總統米萊（Javier Milei）與意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。（Reuters）

亞洲盟友中，特朗普勝選後，日本首相石破茂尋求與特朗普接觸時屢遭冷遇，此次就職典禮美國沒有邀請石破茂。日本方面是收到了美國邀請日本外相的邀請函，還是拿着美國給日本大使館的邀請函派出了外相出席不得而知。處於政治混亂中的韓國總統沒有收到邀請函，韓國外交部長官趙兑烈亦未收到美方邀請。韓國只是根據慣例派出了駐美國大使出席特朗普就職儀式。

可以說，美國的親密盟友中，絕大多數國家領導人都沒有被邀請。現場出席就職儀式的意大利總理梅洛尼、阿根廷總統米萊（Javier Milei）、匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）等政要，都是極右翼政治人物。非建制派的特朗普看中的不是盟友，而是出身相似的政黨色彩。在右翼席捲歐洲的當下，特朗普的好惡代表了美國對該政治風潮的引領和看中。

而和美國盟友大多沒被邀請不同，中國國家主席習近平和印度總理莫迪都收到了特朗普的邀請。印度派出外長蘇傑生出席就職儀式，中國派出國家赴主席韓正前往美國。為什麼大國當中中印領導人備受特朗普青睞？

受邀出席特朗普就職典禮的大概分為三種人：和特朗普家族關繫好的人，對特朗普有用的人，特朗普看重的人。薩爾瓦多總統屬於和特朗普家族關繫好的人。而中印以及歐洲右翼政黨受邀人員屬於特朗普看重的人。馬斯克等科技巨頭屬於對特朗普有用的人。圖為馬斯克在華盛頓第一資本大樓內的集會上異常亢奮。（Reuters）

特朗普前不久同習近平通話時說，中美是當今世界最重要的國家。從這一角度看，特朗普邀請中國領導人出席就職儀式，動因很簡單——重視中國處理好同中國的關係至關重要。

但為什麼特朗普會邀請印度領導人呢？

值得注意的是，在2010年中國GDP躍居世界第二後，世界經濟排行榜上上升最快的國家就是印度。印度從2010年世界GDP排名第九（還有一種統計是排名第十一），連續超過巴西、意大利、法國和英國而躍居第五。

2025年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）在美國華盛頓舉行的總司令舞會上手持寶劍。（Reuters）

根據國際貨幣基金組織（IMF）及其他國際機構的評估與預測，印度經濟預計將在2024年首次突破4萬億美元的重要里程碑，並持續增長，有望在2030年超過日本和德國，成為全球第三大經濟體。這些數據的意思是全球經濟總量的前三強將是美國、中國、印度。而不是美國、中國、日本。未來，美國的盟友英法德日都將從世界最重要經濟體的排位賽中出局。亞洲國家印尼正在向第五大經濟體目標邁進。

商人出身的特朗普是最會依據實力地位判斷和衡量輕重的領導人。歐洲右翼政黨的領導人們將增強在政治中的話事權。中印則是全球實力版圖中不能被忽視的存在。從某個方面來說，特朗普是率先擁抱變化的人。不是盟友被美國拋棄了，而是這些盟友配不上美國的優先重視了。美國的盟友們，已經不是最有資格和美國話事的國家了。佔美國便宜最多的盟友們將是特朗普優先整頓的對象，而不是禮遇的對象。

在特朗普的圖譜中，處事依據的是同美國的利益大小和對美國的重要程度，G7和北約都不是美國最重要的社交框架，在拜登政府時期貌合神離的G7和北約，在特朗普第二任期會不會分崩離析，人們可以拭目以待。