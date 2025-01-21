特朗普就職禮｜技術問題無音樂　Carrie Underwood清唱救場顯功架

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的就職典禮1月20日上演，期間發生小插曲，在表演嘉賓、女歌手Carrie Underwood準備獻唱時，因技術問題遲遲沒有音樂響起，一眾賓客在現場等候約1分鐘半，氣氛尷尬，最後她決定改為清唱，展現強勁唱功，現場賓客也伴隨和唱，不少網民讚揚她成功救場，盡顯功架，站在她背後的拜登（Joe Biden）也讚揚Great Job（做得好）。



41歲實力派唱將Carrie Underwood是《美國偶像》（American Idol）第4季冠軍，也是8座格林美獎項（Grammy Awards）得主，她獲邀在典禮上獻唱《美麗的美國》（America the Beautiful），不過在表演時就出現意外。

她在特朗普發表就職演說後出場，正準備在音樂響起後演唱，音樂卻遲遲未奏出，甚至曾短暫響起一、兩秒但隨即停下，結果數百位已經站起來的賓客在現場等候約1分鐘半，最終Carrie Underwood向職員示意清唱，根據其口型，她說道I can just sing it（我可以清唱）。

↓ 點擊觀看現場片段 ↓

她又向來賓說道「你們都知道歌詞，來幫幫我吧。」然後開始清唱，現場數百來賓也加入和唱，包括站在她身後的卸任總統拜登、卸任副總統賀錦麗（Kamala Harris）、前國務卿希拉里等人，變成一場無伴奏的團體合唱表演（a cappella）。

雖然事後《每日郵報》引述消息人士指，Carrie Underwood對此事感到不高興，但這事無阻她獲得網民盛讚，形容她盡顯功架與實力，沒有音樂伴奏一樣動聽，甚至成為經典場面。

Carrie Underwood完成表演後，拍掌向來賓致謝，她轉身後一一與拜登、特朗普、萬斯等人握手，拜登向她稱Great Job（做得好）。

自Carrie Underwood在就職禮演唱的消息傳出後，她也受到不少壓力，引來不少反對特朗普的網民批評，更有一些網民嘲諷她稱另一首歌更適合，即她的首本名曲《Before He Cheats》（意為在他欺騙前）。

她1月13日則表示「我愛我們的國家，很榮幸獲邀請在就職禮演唱，成為這一歷史事件的一小部份」。