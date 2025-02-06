特朗普揚言接管加沙　不止一場國際政治鬧劇

美國總統特朗普近日提出「美國將接管並長期擁有加沙地帶」，並建議將180萬巴勒斯坦人強制遷移至埃及、約旦等鄰國。這一言論在國際社會掀起軒然大波。

巴勒斯坦各派別哈馬斯、法塔赫及巴解組織罕見一致發聲，強調加沙是「巴勒斯坦不可分割的領土」，任何驅逐計劃都將引發「地區混亂與緊張」。沙特、埃及、約旦等關鍵阿拉伯國家明確拒絕配合特朗普的遷移計劃。英法德歐盟都強調兩國方案，沒有呼應特朗普的提議。

其中英國首相施紀賢強調必須允許巴勒斯坦人返回加沙重建家園。法國外交部指出強制遷移加沙巴勒斯坦人嚴重違反國際法，加沙未來不應被第三國控制。德外長也強調加沙屬於巴勒斯坦人，驅逐行為不可接受。

圖為2025年2月4日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）到訪美國，與美國總統特朗普（Donald Trump）會晤。這是特朗普重返白宮半個月來首位接見的外國領導人。（Reuters）

不少聲音直接指出特朗普的提議違反多項國際法。首先是領土主權原則：加沙地帶被聯合國視為巴勒斯坦領土，美國無權通過軍事或經濟手段「接管」。其次是禁止強迫遷移原則根據《日內瓦公約》，佔領方不得強制遷移被佔領土居民，否則構成戰爭罪。第三是自決權。巴勒斯坦人有權決定自身命運，而非被外部強權「安排」。

更為重要的是，自1993年《奧斯陸協議》簽署以來，「兩國方案」始終是國際共識，而特朗普的「接管」計劃徹底背離這一框架，試圖以單邊行動替代多邊協商，完全是逆潮流而動。

即便拋開道德與法律爭議，特朗普的計劃在操作層面近乎天方夜譚，這是一場註定失敗的政治豪賭。

2025年2月4日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓白宮門口迎接以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）。（Reuters）

資金方面，沙重建需上千億美元，特朗普幻想由「富國出資」，但沙特、阿聯酋等國已明確拒絕為驅逐計劃買單。 安全上來看，美軍若進駐加沙，將直接捲入以巴衝突漩渦，重蹈阿富汗、伊拉克戰爭的覆轍。 且不說美國國內民主黨力主收縮在中東的軍事投入，共和黨內部對派兵加沙的質疑聲也不斷。特朗普一方面聲稱要和平不要戰爭，一方面又推出可能將美國拖入戰爭泥潭的爭議政策。本身是自相矛盾的。

為什麼這樣一個違背特朗普自身政策信條，引發美國國內爭議國際非議，對美國國際形象和信譽造成沉重打擊的政策會被宣佈？

特朗普聲稱要將加沙打造成「中東的里維埃拉（Riviera）」，甚至提議通過美軍介入「清理」土地並開發房地產項目。這是將地緣政治問題簡化為房地產交易帶來的結果嗎？這只是對巴勒斯坦人歷史與生存權的漠視這麼簡單嗎？

將購買格陵蘭、吞併加拿大、收回巴拿馬運河這些事件作為背景下審視接管加沙，這並非特朗普的信口開河。特朗普對殖民主義的復興不容小覷。這才將是真正的國際災難。