改革改到大動脈　特朗普是要革美國的命嗎？

特朗普政府上台後，馬斯克領導的政府效率部（DOGE）採取了一系列激進的改革措施，主要集中在削減政府開支、重組機構職能和介入敏感領域。從關閉美國國際開發署（USAID）到審查教育部、財政部、國防部，再到降低對國家衛生研究院（NIH）的實驗室支持服務撥款，動作頻頻。

這其中影響較大的是裁撤有60多年歷史的美國國際開發署。美國國際開發署從成立初始就是美國展現「軟實力」的國家工具，健康、教育、人道主義援助之外，當然也有以民主治理的名義施展顏色革命的行為。

此外，馬斯克曝光美國國際開發署資助媒體POLITICO、美國之音等媒體，而美國之音等媒體是宣揚美國價值觀念的非常重要的輿論載體，媒體機器對輿論風向的龐大引導作用塑造了美國的話語霸權。

美國左派批評，特朗普和馬斯克關停USAID無異於讓中國、俄羅斯等國家在軟實力層面上搶佔更多陣地。(Reuters)

特朗普政府此番裁撤美國國際開發署，被認為是自廢武功。裁撤美國國際開發署的影響，遠比審查美國教育部、財政部、國防部要大得多。

馬斯克怒氣衝衝在社交媒體公布美國國際開發署資助POLITICO、美國之音。實際上媒體從來就沒有獨立一說。任何一個國家都有資助媒體的行為。這在國際政治界是公開的秘密。馬斯克此舉是政治幼稚還是另有企圖？

政府效率部美其名曰提高政府效率。將美國國立衛生研究院（NIH）的「間接經費」削減至預算的15%，提出擁有數百億美元資助的美國大學要從研究經費中抽取60%作為管理費用不合理，這些可以理解，如果是希望提高資助利用效率，是必要的改革。美國國防部的資金審查多年通不過，需要說明情況，這些是合理的問責。但是直接裁撤美國國際開發署，將一萬多名員工裁減到不足300人，幾乎等於廢了美國國際開發署。

眾所周知，軍事鬥爭的前沿是訊息戰。兵馬未動糧草先行的前提還有訊息先行。美國情報界在世界的威名赫赫。然而在裁撤美國國際開發署USAID之後，政府效率部又對FBI和CIA兩大特務機構進行了清理，大批特工被遣退，一些潛伏在其他國家的特工也被意外曝光。

特朗普政府近期的連串動作，預計將無可避免受到國內左派人士的挑戰和阻撓，接踵而至的法律挑戰或將上演。(Reuters)

特朗普這樣的改革到底是在幫美國，還是毀掉美國？令人感到疑惑。特朗普政府為什麼一定要這麼做？特朗普真的認為認為顏色革命和話語霸權沒那麼重要了？

特朗普出身商人，並非傳統政治家，他二進宮後自信心爆棚，認為可以改變一切，看不慣的一切都要改革。現在做的這些都是權力所到之處的結果。以一人之力改變整個國家是特朗普的偉大夢想。這是一種經商不曾達到的人生體驗。特朗普對建制派不屑一顧，不只是因為建制派曾經瞧不起特朗普。而是特朗普對自己非建制派的一套做法非常自信。必然極盡一切來證明自己是對的，那些指手畫腳的和特朗普出身不一樣的人是錯誤的。

特朗普選擇了萬斯擔任副手，打造的就是底層逆襲，是邊緣人士走向中央的成功者的敘事。特朗普捍衛的是自己的出身，自己的價值觀。

2025年2月11日，馬斯克在美國白宮橢圓形辦公室聆聽美國總統特朗普的演講。（Reuters）

不是這些國家機構的設置以及這些國家機構做的事情有問題，而是對這些機構的掌控有問題。特朗普二次贏得總統選舉之後，現在對國家機器的種種變革和清洗，是選舉的延續，是確保從國家機器的層面不會出現反特朗普的事情。是對國家機構的政治忠誠度的一種清洗。是利用國家公器進行的政治鬥爭。

特朗普做這些事情的出發點不是美國的國際影響力和國家利益。特朗普也不會放棄國際影響力和國家利益。特朗普要做的是確保美國對外施捨的每一分錢都被看作是特朗普的恩賜。確保美國機構的運行是按照自己的指示，而不是這些機構在自己的領導下做着反自己的事。

這是特朗普代表的孤立主義和美國優先政治意識形態在美國國家機構內部的深度下沉。

特朗普從政也不過才短短數年，他沒有拿補貼的經歷，自然就沒有傳統政客的短板。特朗普帶來一股體制外整頓體制內的風氣。但是特朗普這一任期明顯更加成熟了，特朗普也會逐步被傳統同化，從邊緣人變成建制派的人之後，是否和建制派的人擁有共同的利益呢？比如政治遺產。特朗普難道真的以為各國唯美國馬首是瞻，是美國的國家魅力使然？要不了多久，特朗普就會認識到，只有語言恫嚇沒有金元支持和軍事支持的美國，就不是美國。