以法案為武器　特朗普向共和黨高層攤牌

任期僅剩三周的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近來對國會法案火力全開，他在12月22日突然以紓困方案中派錢數額不夠為由，拒絕簽署紓困法案和政府支出法案，若不是他12月27日終於簽字，否則不僅1,400萬失業者和零工者的聯邦補貼就此終結，聯邦政府還將從12月29日起部分停擺。此外，特朗普在上周三（12月23日）還否決了7,400億美元的國防授權法案。

特朗普這番動作目的明確，他一方面是希望修改法案中不喜歡的內容——例如國防授權法案中未廢除社交媒體平台的法律豁免權，而他迫切希望廢除這些「左翼」科企巨擘的保護傘；至於紓困法案和政府開支法案，特朗普反覆重申要將600美元的支票面額提升至2,000美元，並炮轟政府開支法案中的高昂外國援助金額，似乎想要在臨走前再次展現自己將美國人民擺在首位的作風。

謀施壓黨內高層繼續戰鬥

但更重要的是，特朗普此舉旨在和共和黨議員攤牌，尤其是參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）。近來，麥康奈爾以及共和黨二號人物、南達科他州聯邦參議員圖恩（John Thune）等已開始轉而為拜登政府做準備。

共和黨參議院多數黨領袖麥康奈爾承認拜登當選，特朗普對其極其不滿。（美聯社）

本月中便有報道指出，麥康奈爾要求同僚切勿跟隨特朗普團隊攻擊選舉舞弊，否則會對明年1月5日的喬治亞州補選起到反作用，他還私下警告共和黨參議員，不要在明年1月6日如特朗普所願妨礙國會清點選舉人團票。圖恩也直言，共和黨議員應明白，阻止拜登勝利是做無用功。

這些動作無疑激怒了特朗普，他接連主動否決或一度消極拒絕簽署這幾項法案，並在紓困案問題上公開與共和黨唱反調，部分原因就是逼黨內議員表態，究竟是繼續支持他還是夠膽割席。據悉，特朗普團隊正在密切關注共和黨人的表態和投票紀錄，計劃將相關素材用於政治廣告，攻擊那些不忠誠的議員，特朗普未來還有可能利用自身巨大影響力攪黃這些議員的連任競選。例如他近日就發Twitter威脅圖恩「2022年競選連任時職業生涯即將告終」。

特朗普希望能通過這番施壓，逼共和黨議員繼續挑戰選舉結果的用意，在他12月26日這條Twitter中展露無遺。他指責道，「如果一個民主黨總統候選人因爲對手選舉舞弊而被偷走了勝利，就像今次這麽大規模的舞弊，那麽民主黨參議員會將之視爲戰爭行爲，並戰鬥至死。但Mitch（麥康奈爾）和共和黨人卻什麽也沒做，就這麽讓事情過去了。沒有戰鬥！」

If a Democrat Presidential Candidate had an Election Rigged & Stolen, with proof of such acts at a level never seen before, the Democrat Senators would consider it an act of war, and fight to the death. Mitch & the Republicans do NOTHING, just want to let it pass. NO FIGHT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 26, 2020

共和黨與特朗普分歧凸顯

可以説，特朗普此次與共和黨的一番交鋒，是在報復黨內高層的「抛棄」，並試圖利用自己尚握的總統大權要求共和黨議員站隊。雖然共和黨在過去四年内對於特朗普言聽計從，似乎成了不折不扣的「特朗普黨」，但對於黨内建制派來説，他們内心可能依然排斥特朗普這個無視華府政治規矩的局外人，只是出於現實需要團結在特朗普身後。

而如今特朗普已經落選，麥康奈爾等人很可能也并不相信選舉舞弊的指控，他們在輪換的選舉政治中呆得太久，習慣了在敗選後蓄力反擊而不是戀棧不去，但特朗普依舊執著於挑戰選舉結果，雙方展現分歧並逐漸加深，利益重合面也有所收窄。

眼下9,000億美元的紓困法案就是最好例證，該法案對共和黨來説是一場勝利，既可在喬治亞州補選前給選民派錢，又能一定地控制財政赤字，還能以此為由阻止拜登未來通過更多紓困案。財長姆努欽（Steven Mnuchin）原本承諾總統會簽署法案，但特朗普上周二（12月22日）突然在Twitter上發視頻痛斥該法案是「恥辱」，應給每人2,000美元而非區區600美元支票。這讓向來爭取大型紓困法案的民主黨狂歡，以財政赤字據理力爭的共和黨則陷入了尷尬的沉默和難堪。

雖然特朗普在12月27日突然改變態度簽署了紓困案，但目前尚不知共和黨高層是否私下做出了一些讓步，不過可以肯定的是，共和黨建制派已經承認拜登的當選，很難再如特朗普所願口頭上拒絕承認拜登政府合法性，亦或是在明年1月6日國會聯席會議清點選舉人團票時進行阻攔。

特朗普及其支持者希望看到共和黨議員拒絕承認拜登當選，但這已難以實現。（美聯社）

至於國防授權法案這一難關，衆議院已宣布將在12月28日召集緊急會議，就是否推翻特朗普的否決進行表決，如果達到了三分之二的門檻，那麽參院將在次日進行同樣的表決投票，儘管參議院此前以84比13通過了法案，但在特朗普關於政治前途的威脅下，許多當時投了贊成票的共和黨參議員未必有勇氣繼續支持法案。

這也令不少共和黨建制派再次深切而痛苦地意識到，即使特朗普即將離任，但共和黨也將長久地被其影響力所縛，「不忠誠的」共和黨人可能會因他的攻擊而競選折戟，未來的國會或者總統候選人依然需要他的站台和背書，未來攻擊拜登政府依然需要他的火力。共和黨建制派不可能只將他當做一個變數，之後繼續推舉羅姆尼（Mitt Romney）和麥凱恩（John McCain）之類的正派人物，該黨的政治生態已經完全被特朗普的風格和理念影響了。

但水能载舟亦能覆舟，特朗普的民粹主義風格雖然能幫助共和黨催生出選民熱情，但也束縛了共和黨的政策和未來路線。另外，特朗普總是以個人利益而非黨派利益為先的，從在這次交鋒中就展露無遺，因此共和黨究竟如何在特朗普離任後摸索出路，需要馬上被提上日程了。