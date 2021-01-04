佩洛西為何戀權不放手？

作為美國歷史上第四位啟動總統彈劾調查的議長，佩洛西（Nancy Pelosi）算是樹立了自己的歷史地位。而美國總統特朗普（Donald Trump）因為抗疫失敗等因素導致的敗選，也幫助延長了佩洛西的政治生命。

第117屆美國國會1月3日開幕並投票選舉新一屆眾議院議長。美國民主黨領袖佩洛西以7票的微弱優勢（216比209）擊敗共和黨人麥卡錫（Kevin McCarthy），連任眾議院議長一職。參議院方面，共和黨人麥康奈爾（Mitch McConnell）繼續擔任共和黨多數黨領袖。

現年80歲的佩洛西先後於2007年、2011年、2019年擔任眾議院議長，此次是她從政以來的第四個議長任期。她也因此成為美國歷史上年齡最大的眾議院議長。而她的兩名副手：眾議院多數黨黨鞭克萊伯恩（James Clyburn）和眾議院民主黨多數黨領袖霍耶（Steny Hoyer）也分別已經80歲和81歲。

如果從眾議院領導層看，加上78歲的當選總統拜登（Joe Biden），民主黨就是一個老態龍鍾的政黨。這似乎不符合左翼勢力的革新訴求和拜登推動黨內新老交替的承諾。那麼，佩洛西在四年前萌生退意後，並在黨內接連出現反對和質疑聲的情況下，為何還會繼續擔任該職位？

2021年1月3日，美國眾議院議長佩洛西在美國國會大廈舉行的第117屆國會開幕式上舉起象徵議長權力的小木槌。（AP）

兩年前，佩洛西擔任議長時就面臨黨內反對聲音。根據美國媒體《政客》（Politico）網站和在線調查公司Morning Consult在2020年底聯合進行的民調，只有31%的美國選民或者33%的民主黨人支持佩洛西繼續擔任眾議院議長。

驢象兩黨的權力鬥爭主要集中在國會山，加上國會逐年少產，兩院領袖的民調也在下滑。相比較而言，佩洛西的「受歡迎度」似乎要高於參議院多數黨領袖麥康奈爾——不過，這種低民調終究抵不過現實政治及黨內利益分配。

首先，佩洛西缺乏合適的接班人，黨內各派系仍在爭權奪利。

從奧巴馬（Barack Obama）執政後期開始，民主黨領導層近年來並沒有培養合適的接班人。奧巴馬當年橫空出世，很大程度上也是憑藉草根力量。後來民主黨又推出了希拉里，包括與之爭奪提名的桑德斯（Bernie Sanders），都屬於老一派政客。以奧卡西奧・科爾特斯（Alexandra Ocasio-Cortez）為代表的年輕左翼勢力在黨內沒有龐大的民意基礎，不足以領導民主黨。

加上「穩住眾議院、奪回白宮」的政治使命已經達成，拜登組閣時也綜合考慮了黨內各勢力訴求，民主黨黨內要求佩洛西「離開」的聲音相對有所弱化。

特朗普執政期間和佩洛西的權力鬥爭進一步撕裂了兩黨（點擊瀏覽大圖）：

其次，佩洛西的任務變了。

上一次擔任議長，她的目的是制衡特朗普，包括啟動對特朗普的彈劾。此次擔任議長，佩洛西仍會激化黨爭，但重點是配合拜登新政府推進民主黨議程，包括通過更多抗疫救助計劃。

從上一屆國會末佩洛西的表現來看，在推動疫情防控與救助方面，她和拜登團隊的配合非常緊密。如果共和黨人繼續掌控參議院，只會加大對拜登政府及佩洛西領導層的掣肘。在這種情勢下，避免眾議院領導層出現大的變動，也符合拜登執政團隊的期望。

2019年10月25日，拜登和佩洛西出席公共活動。兩人基本上代表現在的民主黨。（Getty）

再者，黨內力求「維穩」。

在共和黨眼裏，佩洛西太自由主義、太激進，而在很多民主黨人眼中，她在很多議題上過於保守，尤其體現在網絡自由、醫療改革和外交等領域。這種黨內外分歧和民主黨執政的平順度相比，後者更為重要。特朗普否認拜登勝選、力求推翻選舉結果、攪亂權力交接過程的做法，促使民主黨人更加重視團結。很多民主黨人支持繼續推選佩洛西，以幫助恢復華盛頓的政局穩定。

從以上種種因素考慮，民主黨不得不接受現實，避免大的權力變動。

未來四年，美國可能會少一些一號和三號權勢人物之間的權力鬥爭，多一些共和黨從外圍對拜登的執政干擾。而拒絕交出權柄的佩洛西和即將在質疑聲中就職的拜登，在推進自由派議程方面，都將承受前所未有的壓力。任何可能的執政事故，首要衝擊對象就是以他倆為代表的權力領導層。