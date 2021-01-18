專家有話說｜時隔五年修改黨章　金正恩地位如何變化

2021年1月17日，朝鮮舉行第十四屆最高人民會議第四次會議，討論此前於1月5日至12日舉行的勞動黨第八次全國代表大會討論的相關問題。勞動黨第八次黨代會再次修改了黨章，朝鮮最高領導人金正恩是為了強化其絕對權威嗎？ 本文為專家投稿，不代表《香港01》立場。

朝鮮勞動黨黨章規定，「黨的最高領導機構」是黨代會。朝鮮前領導人金正日執政時期一次也沒有召開過黨代會，但在朝鮮最高領導人金正恩執政後，黨代會分別於2016年、2021年召開，這也成為黨代會回歸金日成時期發表黨的中長期路線、對黨領導層進行大規模調整的重要契機。

朝鮮自2016年舉行第七次勞動黨全國代表大會後，在時隔4年8個月後的2021年1月5日再次召開黨代會，對過去5年的工作進行評價，並提出今後5年的政策目標。同時，此次黨代會還修改了黨章，將黨的最高職務名稱由「委員長」改為「總書記」，並推舉金正恩擔任這個職務，進一步強化僅由他一人執政的領導體系。

朝鮮勞動黨機關報《勞動新聞》報道稱，修改後的黨章將「人民群眾第一主義政治」正式規定為「社會主義的基本政治方式」。第七次黨代會則在黨章中規定，「朝鮮勞動黨將先軍政治確立為社會主義基本政治方式，在先軍旗幟下領導革命和建設」。金正日為維持體制，依賴於軍隊高於人民的先軍政治，而金正恩則將人民群眾看得比軍隊更重，並將之體現在黨章中。

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修改後的黨章序文在為祖國統一的鬥爭任務部分明確指出，「要以強大的國防力量為基礎，對抗根本性的軍事威脅，維護朝鮮半島的穩定與和平環境」。序文還寫道，「這反映了我黨堅定不移依靠強大的國防力量，保障朝鮮半島的永久和平穩定，加快實現祖國統一的歷史偉業」。

第七次黨代會修改後的黨章序文中提到，「朝鮮勞動黨將積極支持並援助韓國人民為驅逐美帝的武力侵略、結束所有外國勢力的統治與干涉、粉碎日本軍國主義的再侵略、實現社會民主化和生存權利的鬥爭，並團結我們的民族，以自主、和平統一、民族團結為原則實現祖國統一，為國家和民族的統一發展不斷奮鬥」。也就是說，之前的黨章延續朝鮮前領導人金日成執政時期的「民族解放人民民主主義革命路線」，支援韓國革命，驅逐美國，實現成功革命並完成聯邦制統一。

但從此次黨代會公布的內容來看，新黨章刪除了被認為是不現實、不可能實現的「民族解放人民民主主義革命路線」。取而代之的，是朝鮮制定了以核及導彈為基礎、通過強大國防力量實現朝鮮半島局勢穩定及祖國統一的路線，預計朝鮮今後會進一步提高其核及導彈能力，對韓國的態度將更加強硬。

就黨代會召開周期相關內容，修改後的黨章第22條增加了「每5年舉行一次」的內容，並進一步規定「提前幾個月公布召開黨代會的相關消息」。在1980年舉行的第六次黨代會中，修改後的黨章也規定黨代會每5年舉行一次，但這個規定在此後的30年裏沒有得到履行。因此2010年舉行的第3次黨代表會議，曾將黨代會召開周期相關內容刪除。

金正恩執政後於2016年召開第7次黨代會，並時隔5年在2021年召開第8次黨代會，還將黨代會召開周期重新列入黨章，這可以表明金正恩在運營國政方面的自信。

金與正陪同金正恩前往太陽宮，穿半身裙凍得發抖（點擊查看大圖）：

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朝鮮通過此次黨章明確規定，不僅黨機關，權力機關、勞動團體、社會團體等政治組織的負責人職務名稱全部改為「委員長」，為徹底保障黨作為最高形式政治組織的權威，還將各級黨委員會委員長、副委員長職務名稱改為責任書記、書記、副書記，將政務局改為書記局，政務處改為書記處。與此同時，金正恩被推舉為朝鮮勞動黨最高領導人「總書記」。

2012年舉行的第4次黨代會會議通過決議，擁戴金正日為「永遠」的總書記，同時設立新的最高職務名稱「第一書記」，推舉金正恩擔任。但在本次黨代會上，金正恩將「第一書記」又改回「勞動黨總書記」。朝鮮在第七次黨代會上將「書記局」改為「政務局」，在本次黨代會中廢除「政務局」體制，恢復金日成和金正日時代的「書記局」。

朝鮮在否定第4次黨代表會議決議的同時，恢復至過去的總書記及書記局體制，很可能是由於他們認為在第7次黨代會上建立的勞動黨委員長體制下，各級黨組織設置了過多的委員長，從而令金正恩作為委員長的權威無法充分發揮。因此，朝鮮恢復了書記及書記局體制，如今「總書記」的頭銜只適用於金正恩，地方黨組織負責人的職務名稱也由「委員長」改為「責任書記」，與金正恩的職務名稱截然不同。

在第7次黨代會上，朝鮮將原來的書記局體制改為政務局體制，政務局內部因此約有10名副委員長，造成了非常怪異的局面。而通過把給人「二把手」印象的「副委員長」職務改為給人以業務負責人印象的書記，金正恩的權威相對提高，其他核心幹部的權威相對降低。可以看出，金正恩執政後雖然嘗試過勞動黨第一書記、勞動黨委員長體制，但最終恢復了金日成和金正日時期的勞動黨總書記體制，說明他認為總書記體制更有利於體現最高領導人的唯一權威。

以第八次黨代會為契機，朝鮮在黨章中明確表示，廢除以金正日時代的先軍政治及金日成時代的對韓革命路線，以強大的核武器和金正恩提出的更穩固的統治體系為基礎，主導朝韓關係並實現統一。朝鮮此次已具體落實金正恩時代的新對韓路線，因此現在迫切需要韓國政府制定響應的對朝及外交安保戰略。