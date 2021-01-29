Google與澳洲：誰在主導金錢與權力的遊戲？

撰文： 謝淳 最後更新日期： 2021-01-29 00:00

據此前報道，澳洲擬出台一項全球首部法律，要求Google為其新聞內容向媒體付費。如果數碼平台不遵守該決定，將面臨高達770萬美元的罰款。

澳洲出台這一強制性協議法規，源於傳統媒體多年來對網絡平台的投訴和不滿，傳統新聞媒體認為社交媒體平台從記者辛勤勞動中獲益，卻無需為此付出一分錢。另一方面，Google則辯稱新聞媒體機構忽視了他們從社交媒體為其引流，吸引用戶點擊進入其網站中所獲得的收益。Google1月22日表示，如果澳政府部門要求Google為搜索和新聞推送的新聞媒體內容向新聞機構付費，那麼Google將停止在澳洲提供搜索引擎服務。

對此，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示不會屈服於「威脅」， 其他議會議員也將Google的最後通牒形容為勒索和「大公司欺凌民主政府」。有議員稱Google此舉帶來的影響將是全球性的震動，向其發出「是否打算退出全球每一個市場」的拷問。雙方各執一詞，爭論不下。

其實，科技巨頭與傳統媒體或當地政府的博弈存在已久。

莫里森表示不會屈服於Google的「威脅」。（AP）

有強大影響力之Google緣何緊張？

Google在澳洲佔有90%至95%的搜索引擎市場份額，其替代品譬如微軟的Bing和Yahoo很少被使用，而且很多消費者認為Google是必不可少的。

在澳洲，每天都有約1,900萬人是有Google的搜索引擎來檢索遊戲、天氣以及新聞等消息，大約53%的鏈接收入流向Google，這使得媒體公司沒有多少資金來資助記者和新聞編輯室進行調查與文章編寫。2020年，Google從搜索和點擊收入中獲利大約43億美元。與此同時，記者們正成群結隊的離職，媒體機構正在破產和關閉。

Google搜索是在澳洲佔主導地位的搜索引擎，並被政府描述為必不可少的實用工具，基本沒有市場競爭。而陷入困境的新聞行業需要財政支持，因為強大的媒體對維護澳洲的「民主」至關重要。根據澳洲政府的數據，自2005年以來，澳洲平面媒體的廣吿收入已經下降了75%。

Google威脅要移除整個搜索產品，這是它迄今為止最嚴厲的威脅。據澳洲議員們的說法，新聞只佔Google搜索的12.5% ，而澳洲也遠不是Google最大的市場。Google以將近90%的市場份額主宰了搜索引擎市場，幾乎所有的收入都來自廣吿。

2021年1月22日，Google威脅將從澳洲撤出搜索引擎。（Reuters）

那麼為什麼Google對於此次澳政府的付費規定如此大動干戈，釋放千鈞一髮的緊張感？糾其深層原因，或許與Google高管層擔心，這些新法律可能會成為先例有關。如果全世界多國都採用澳洲提出的方案，那麼可能會從根本上損害其商業模式。美國政府此前已敦促澳洲不要「倉促」實施新法律，警吿稱這是「非同尋常的」，可能會產生「長期的負面影響」。

為新聞付費有先例 然而這並非問題所在

2010年，由於涉嫌駭客行為，Google停止對中國用戶的搜索結果進行審查，此後Google在中國大陸無法訪問。歐洲也發生過一場相似的爭論。一項有爭議的歐盟版權新規規定，搜索引擎和新聞聚合商應該為新聞網站的鏈接付費。早在2014年，西班牙通過了一項類似澳政府擬出台的法律，Google就關閉了其新聞服務。

但是，為新聞付費的先例本身或許並不是問題所在。就在Google威脅要取消其在澳洲的搜索引擎幾小時前，該公司同意向法國的新聞出版物支付費用，這一協議可能會在歐洲引發更多交易。

2018年7月18日，歐盟競爭事務首席代表維斯塔蓋爾（Margrethe Vestager）在布魯塞爾出席有關歐委會制裁Google相關議題的新聞發佈會。當天在先期開出50億美元的罰單之後，歐委會向Google發出最後90天限期整改「不正當競爭行為」的警吿，否則將面臨進一步處罰。（Getty）

此次澳洲對網絡巨頭的強硬挑戰，使其成為一場鞏固傳統新聞媒體生態系統運動的先鋒，而Google正威脅着這種生態系統走向消亡。另一方面，Google的強烈抵制已經成為其限制全球監管努力的焦點，因為世界各地的政府都在試圖對其加以約束。

傳統媒體與數碼平台的權力遊戲

根據澳洲擬議的立法，如果媒體公司和Google等平台無法就新聞內容的價格達成一致，一個獨立仲裁機構將解決這一糾紛。這可能是世界上第一次。該法規的目的是解決澳洲新聞媒體企業與擁有明確市場影響力的大型數碼平台之間不平衡的談判地位。

法律強加給Google一些外部程序，使得他們無法按照自己認為合適的方式進行交易，這將把權力的天平從其手中轉移到第三方手中，對於Google來說無疑很難接受。

2019年7月，法國決定對Google等美國科技公司徵收數服務稅。（VCG）

「商業優先權」是抗爭的核心利益

澳洲立法者和公共政策專家認為，Google收集用戶的詳細信息，以便對他們分享的東西有利可圖。參與立法的議員指責Google扮作關心「技術優先級」，事實上這實則為了「商業優先權」——錢。

在媒體與平台的關係方面，無論Google同意為新聞付費與否，都可以從兩個維度來解讀，一方面可將其視為是否願意關心信息環境的良心企業，另一方面，也是大多數利益相關者選擇相信的，就是將其看做通過掠奪廣吿收入而破壞新聞行業的壟斷者。

根據澳洲新聞網站《對話》（The Conversation）1月27日消息，Google打算在未來幾周於澳洲開設自己的新聞網站來抗衡政府強制收費法案。

Google與澳洲傳統媒體之間的爭奪戰還將繼續，誰是主導者，誰會成為最大贏家，或許要看資本最終跑贏了監管，還是向約束妥協。但無論如何，權力遊戲的核心依然是資本利益。