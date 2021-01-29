一分鐘看世界｜GameStop背後網民力量、澳洲鬥Google、新任美卿

今天是1月29日星期五，以下是你今天需要知道的國際新聞：
散戶爆買GameStop
美股市場迎來一場嘉年華，遊戲公司GameStop（NYSE: GME）股價暴升的現象引來關注，這場最初由Reddit等社交平台上的網民散戶發起的狂歡，集體抗衡高調唱淡GameStop的華爾街沽空機構，分析認為從社會面向來看，今次網民集體挑戰市場秩序，正好反映出普羅網民反建制集體思潮如火如荼的一次實證……（點擊了解更多）
圖為2021年1月27日，交易員於美國紐約證券交易所工作。（美聯社）
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澳洲 vs Google
澳洲擬通過法例強制Facebook和Google等平台向新聞媒體提供的內容付費後，引發澳洲與Google大鬥法，一邊有Google打算重啟計劃，未來幾周於澳洲開設自己的新聞網站，另一邊廂，澳洲宣布將容許互聯網使用者選擇提供給Google等公司的數據，從而限制這些公司利用用戶的網絡記錄加強銷售產品的能力……（點擊了解更多）
圖為2019年5月，位於美國加州的Google總部大樓。（Reuters）
新任美卿布林肯
美國新國務卿布林肯正式上場後，先與英、德、法外長通電話，同意在全球議題上緊密合作，另一方面他又表態稱中美關係為美國最重要雙邊關係，並指兩國有對抗亦有合作，分析認為他暫時不會推翻蓬佩奧的對華政策……（點擊了解更多）
2021年1月27日，在華盛頓艾森豪威爾行政大樓，布林肯（左）宣誓就任國務卿。（AP）
阿斯利康疫苗
阿斯利康藥廠除了因與歐盟爆發爭拗引來注目外，該疫苗對長者的效用也受到關注，皆因德國政府發聲明表示，德國疫苗委員會建議不要為65歲以上長者接種阿斯利康疫苗，因目前欠缺足夠數據評估該疫苗對長者的效力......（點擊了解更多）
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