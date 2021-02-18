Facebook扯下面具　挑戰新聞業伸展網絡霸權

撰文： 伍振中 最後更新日期： 2021-02-18 22:16

經過數個月的磋商，Google與澳洲新聞媒體的爭拗逐漸塵埃落定。不過，另一涉事科網巨頭Facebook卻拒絕向澳洲政府妥協。本周三（17日）起，Facebook決定禁止澳洲媒體發布新聞內容及相關文章，澳洲用戶亦沒法閱讀及轉載新聞內容。 Google當初也曾威脅撤出澳洲市場，最終只流於口舌之爭，但Facebook今次直接付諸行動，明顯志在向澳洲政府發出具有欺凌意味的最後通牒──澳洲總理莫里森（Scott Morrison）狠批，這就是科網巨企目中無人的傲慢。

在Google選擇與澳洲各大新聞媒體逐一簽訂商業協議之前，Google與Facebook原本是站在同一陣線的。

澳洲政府準備在國會着手推動被指威脅科網巨企利益的《新聞媒體議價法案》（News Media Bargaining Code）後，Google曾揚言將搜尋引擎服務撤出澳洲，藉此威脅當局暫緩通過法案。

但澳洲總理莫里森及財長弗賴登伯格（Josh Frydenberg）一於少理「企硬」，最終迫使Google決定「半讓步」，在今周先後與當地各大傳媒，包括新聞集團、Seven West Media及Nine Entertainment等龍頭簽訂涉款高達數千萬澳元的商業協議，以換取Google在其新推出的Google News Showcase平台能夠採用產自這些媒體的新聞內容。

《澳洲人報》、澳洲《每日電訊報》等是澳洲大報，均隸屬新聞集團，故皆與Google達成了上架協議。（Getty）

一般分析相信，Google可能在銀碼上讓步了，它願意付出讓各大媒體皆稱心滿意的協議金額，從而免卻日後通過《新聞媒體議價法案》後為Google帶來的成本不確定性。

Google與新聞媒體達成「美好協議」 澳洲政府能乘勝追擊？

Facebook拒不跟隊

當各界皆認為新聞業界與科網巨企的爭拗即將落幕，豈料原先與Google站在同一陣線的Facebook卻繼續興風作浪，儘管目睹Google已逐一與當地新聞媒體達成協議，但Facebook似乎不願意跟隨Google的做法。

為了抗議澳洲政府繼續推進立法，Facebook在周三（17日）決定禁止澳洲媒體在旗下社交平台發布新聞內容和相關文章，澳洲用戶也沒法閱讀及轉載相關文章。

澳洲廣播公司（ABC）現已沒法在其Facebook專頁發布內容。（Reuters）

然而，Facebook祭出「新聞禁令」的同時，卻「誤殺良民」，多個公營機構及政府部門，譬如氣象局、地區消防局、地區健康部門等非新聞媒體類專頁的帖文突然消失，而且被禁止發表及轉載帖文。在疫情之下，連帶醫療及疫苗接種安排等重要公共衛生資訊因而傳播受阻。

此舉立即令Facebook完全失去道德光環，被斥以公眾利益作籌碼，以換取公司利益。

Facebook's news ban hammer having a lot of collateral damage. pic.twitter.com/mP4pfd3nL5 — Josh Taylor (@joshgnosis) February 17, 2021

Facebook has removed NSW Fire and Rescue’s page. It’s still summer 🔥☹️ pic.twitter.com/MIFo8Wy3jg — Trent Murray (@trent_murray) February 17, 2021

Facebook不願意妥協的原因，是因為擔心澳洲立法會留下先例，或者不滿新聞業界要價過高，威脅Facebook內容經營業務利潤。而Facebook居然選擇敢於不妥協的原因，是它認為，新聞媒體實質上極度依賴其平台。

Facebook官方聲稱，新聞相關內容佔平台帖文的比重僅少於4%，Facebook透過新聞內容而獲得的商業利益極少。故Facebook認為真正從中受惠的是新聞業界。

單在去年，Facebook已為各大澳洲新聞媒體免費引流接近51億人次，它聲稱這批流量價值超過4億澳元（逾24億港元）。

也因如此，Facebook認為澳洲政府錯判了媒體業界與社交平台之間的關係，故《新聞媒體議價法案》對Facebook存在嚴重不公。

新聞業界如何應對科網巨企全盤掌握引流通路的霸權地位？（Reuters）

莫里森的勇氣

無論Facebook的解說多麼冠冕堂皇，考慮其強大社會滲透力，它不惜將平台上所有具公共意義的新聞內容下架，不但威脅公眾利益，而且還赤裸裸地展示其為求達到商業目的而不擇手段的網絡霸權行為。難怪澳洲總理莫里森也在聲明中以「恐嚇」（intimidate）這一強烈字眼，形容Facebook的霸道做法。

Facebook的名聲，過往幾年早因被指披露用戶私隱和容許假資訊在平台散播等爭議而日益敗壞。今次Facebook在澳洲「霸王硬上弓」，憑着自己無遠弗屆的網絡社交滲透力，恃強威迫當局及新聞業界讓步，勢將進一步加深公眾對Facebook的負面觀感。

Facebook's actions to unfriend Australia today, cutting off essential information services on health and emergency... Posted by Scott Morrison (ScoMo) on Wednesday, 17 February 2021

因此，本着捍衛公眾利益和新聞價值的前提，澳洲莫里森政府這次毅然抗衡Facebook藉着其「大到不能倒」的互聯網影響力而謀取利益的霸權做法，無疑立下了一個良好先例，給予各國一份可參考藍本，試圖在新聞媒體和科網巨企之間找出一個利益平衡點。

而國際社會也應該持續向科網巨頭予以強硬施壓，杜絕它們肆意運用自己強大的議價能力，威脅更高層次的公眾利益。