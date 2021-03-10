日本奧運：男權政治下的女權騷

撰文： 藺思含 最後更新日期： 2021-03-10 07:00

因性別歧視言論而引發輿論嘩然的前主席森喜朗上個月辭職，令好事多磨的東京奧運再遇波折。上周二（3月2日），日本新上任的東京奧組委會長橋本聖子宣布委員會將增加12名女性理事，將女性比例增加至42%。奧運變成日本一場女權「政治騷」，能真正為日本政治帶來新景象？

日本政界和奧組委先是將此前擔綱東奧會國務大臣、前單車和競速滑冰選手橋本聖子任命為奧組委會長，首相菅義偉亦任命丸川珠代接替橋本留下的奧運會擔當大臣一職，讓今年的東京夏季奧運會徹底由女性當家。

從表面上看，東京奧組委的「大換血」似乎反映了政界一種積極糾錯的意願。而承諾會改善性別不平等問題的橋本，上任不久便立刻兌現承諾。她對媒體表示：「（我們）能夠增選12名成員，因此我們就決定在理事會增加12名女性。」但這些事件果真能夠改善日本性別不平等問題嗎？

森喜朗「權宜之計」道歉 難逃下台命運

自2015年以來擔當會長的森喜朗在上個月初的一次奧組委會議中稱，如果要增選奧組委理事會成員，組委會須限制她們的發言時間：「女性好勝心很強，要表現出自己更出色。每當有人舉手發言，其他人覺得不能不發言，於是人人加把口」，若不加以限制，「會議難以結束，成為問題」。

森喜朗在這很快進行道歉並撤回其言論，但表明沒有辭職的打算。而在2月4日晚，即會議的第二天，他在一次電視新聞採訪中也承認道歉是權宜之計：「撤回言論是最快的方法，重要的是奧運會（離我們）越來越近了。」

日本前奧委會主席森喜朗因歧視女性言論黯然下台。（AP）

儘管在輿論的強烈抵制下，這位前首相在政界許多知名的支持者仍然紛紛為森喜朗聲援，認為他應當繼續出任會長一職。首相菅義偉也僅表示森喜朗的言論「不符國家利益」，從未就後者去留表態。

而身為女性的橋本聖子及東京都知事小池百合子，也都拒絕發聲要求森喜朗引咎辭職，表示如果他繼續任職奧組委會長，也仍會支持組委會的工作。

2019年8月25日，日本東京都知事小池百合子出席東京奧運倒數一周年的活動。（Getty）

政壇最高層女性 也非女權主義者

事實上，小池作為日本為數不多進入政界高層的女性，同時也因五次更換政黨而以「政治候鳥」聞名。2016年競選東京都知事時，她承諾改善幫助女性職業發展的幼兒照顧問題、職場性別平等問題，喊出實現「七個零」的口號——當中就包括將當時8000多輪候幼兒照顧服務的家庭數量減至0。

但4年以後，成果卻充滿爭議。輪候名單雖有縮短，但托兒所人手、支援不足等深層問題仍擱置未解，女性仍面臨放棄工作照顧子女的選擇，作為日本政界最高調捍衛女性權益的政治家之一，其誠意令人懷疑。此次風波後，來自「日本私立三大名門」之一的上智大學的政治學者中野晃這樣評論小池：

小池絕非女權主義者，但她清楚在一個極度保守、男性主導的日本，她的女性身份是一種可加以利用的優勢。

對於新上任的會長橋本聖子而言，將東奧執行委員會女性人數增加至四成，亦日本迅速擺脫責罵的有效方法。畢竟，東京奧運會吸引的是全世界觀眾的目光，貶低女性不僅在日本會觸動全社會神經，很容易在如今女權運動聲勢浩大的國際社會，引起不可挽回的軒然大波。

舉辦此次東奧會的幾個主要負責人通通換成女性，又由女性領導者來進一步推動東京奧組委性別比例改革，不折不扣是日本政壇一場華麗的女權騷。

前首相安倍晉三（左一）、前奧運大臣橋本聖子（左二）及東京都知事小池百合子（右二）2019年12月15日出席國立競技場完工典禮。（AP）

掌管日本的男權政治

東京大學從事社會學及媒體研究的教授林香里澩向《紐約時報》表示：「森喜朗本人及其身邊的人認為他們可以這樣做或說這些話，因為一直以來（的社會現實）都是這樣。一旦風波平息了，他們還是能夠向以前一樣說話、做事。這就是一直以來的文化。」

正如森喜朗本人所說，道歉是為平息輿論，任命橋本、丸川甚至在委員會增選女性理事，亦是出於同樣的目的。前總理小泉純一郎時代，推出「女刺客」選舉策略（當中就包括小池百合子）來對付自民黨黨內政敵；後來又有安倍晉三喊着「讓女性發光」的口號，推出女性經濟學（Womenomics），承諾在2020年前將日本企業高階職位的女性佔比提高至30%，最終慘淡收場。

在日本政界，女權政治一向是以反建制的形式存在——民眾厭惡由一群高齡男性掌控的男權政治，也是一種激發選民熱情的口號。森喜朗的言論，以至政治領袖不分男女的疏於反應，都顯示女權既是一種政治忌諱，也是一種政治工具。

圖為2020年9月16日，日本首相菅義偉和新內閣成員合照。（Getty）

丟給女性的燙手山芋

可是，全女班上場主理的奧運會，如今更像一個燙手山芋。橋本聖子此前對媒體承認：「考慮到目前的形勢，日本和其它國家確實都處於非常困難的境地。」只剩四個多月的東京奧運會，直至今日未有定案，只對參賽者的防疫等方面做出具體安排。變種病毒持續傳播、各國疫苗接種還在進行時，是否應當允許海外觀眾觀賽、允許多少人觀賽都未有定論。

在日本神戶大學的病毒學家岩田健太郎看來，不設觀眾的比賽將是「最合理的決定」。他對共同社表示，別的方案 「從醫學的角度來看是不對的」。

疫情之餘，國內民眾對奧運的熱情也不高。二月的一項民調顯示56%的受訪者反對按計劃於7月23日至8月8日舉行奧運會。另一項一月份進行的民調中，更有約80%的受訪者要求再次推遲甚至直接取消奧運。民間反對這場奧運的聲音也是越來越多。

此次東奧會歷經如此多波折到如今的這個局面，無論當家人是誰，打造一場為日本政府和民眾能引以為傲的奧運盛事，只怕也是心有餘而力不足。能在全球疫情未平之時不出重大問題、平安度過奧運已是萬幸，對臨時拉上場的橋本聖子、小池百合子和丸川珠代，以及奧組委新增選的女性理事們而言，確保奧運辦成難稱大功，只會被視作妥當完成任務。若是出什麼差錯，恐怕更要承受罵名。