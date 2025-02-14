特朗普重拾「聯俄抗中」　美國用了一百年的老套路還管用嗎？

特朗普一邊和普京通話，互相發出訪問邀請，相約在沙特見面，一邊對烏克蘭強力施壓，要求烏克蘭接受美國開出的談判條件。烏克蘭根本毫無還價空間，只能全盤接受，澤連斯基甚至連想參加在沙特的美俄會面都很可能不被允許。

同一時間，他的國防部長海格塞斯（Pete Hegseth）12日在闡述俄烏方案時提到，美國的外部挑戰有二，一是邊境非法移民，二是中國。他強調在印太地區通過威懾維護美國的國家利益。而且就在同一時間，美軍兩艘軍艦又通過了台灣海峽，這是特朗普上任後美軍首次通過此地，而且是雙艦配置。

特朗普在第一任期其實已經流露出想和俄羅斯改善關係聚焦於中國的戰略構想，但是因為當時他受「通俄門」和俄羅斯介入美國大選等醜聞影響，和美國國內的傳統建制勢力制約，計劃實施得非常艱難。

後來拜登上任，俄烏戰爭爆發，在歐洲方面遇到更現實軍事挑戰的美國，被迫將軍事上的主要注意力從印太轉向歐洲方向，策略上以施壓俄羅斯為主。

今年翻身回白宮執政的特朗普比第一任更為強勢，通俄門和俄羅斯介入選舉的壓力沒有了。而且更重要的建制勢力和民主黨現在被打得七零八落根本毫無還手之力，形不成對他的有效制約。所以特朗普在施壓烏克蘭結束俄烏戰爭，推翻拜登政府政治遺產，推進與俄羅斯的關係重置方面進展特別迅速。

2025年2月12日，美國總統特朗普（Donald Trump）致電俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）後，在其社交媒體帳戶撰文談到兩人的談話內容。（truthsocial@@realDonaldTrump）

特朗普大選期間曾說他上任24小時內就能結束俄烏戰爭，很多人前些天嘲笑他，說他上任已經快一個月了，他吹的第一個牛已經破產了。這些嘲笑者忽略了特朗普在推進結束戰爭上的意志與力度，太過於機械理解特朗普當時表態的24小時的時間限定，結果這幾天又被特朗普嘲笑了。

隨着現在美俄完成頂層戰略勾兑，特朗普強力施壓基輔，俄烏戰爭在短期內通過談判結束已經不會有什麼疑問了。還沒完全騰出手來的美國，在第一時間就通過海格塞斯表態將向移民和中國所在的印太聚焦。

2月12日，美國防長海格塞斯在布魯塞爾出席烏克蘭防衛聯絡會議。（Reuters）

從特朗普政府在歐洲方向一收和在印太方向針對中國一收的行動對比可以看出，他不僅沒有放棄第一任期時的聯俄抗中主張，而且實施的速度和力度似乎比第一任期更快。

在美國的國家戰略變化歷史中，通過調整重置與相關國家的關係，聚焦於主要競爭對手崛起帶來的挑戰，一直是屢試不爽的一招。一戰二戰時在歐洲是這樣。為遏制英國聯合過法國，為遏制德國聯合英法並聯合支援過蘇聯。冷戰期間為與蘇聯爭奪霸權又主動改善和中國的關係。

從特朗普第一任期期間開始，美國又重拾了這個招數，用上了這個已經有一百年歷史的老套路。第二任期的特朗普似乎沿着這個戰略構想在踩油門加速推進。

不過中國不是英國，不是德國，也不是蘇聯。中國也有中國的籌碼和戰略。而且中俄關係今非昔比，美國試圖聯俄施壓中國，在中俄關係基礎穩固的情況下，這一戰略構想至少在普京任期會很難奏效。而對於俄烏衝突，中國也始終主張止戰和談並和特朗普政府保持溝通。特朗普也曾提到希望中國幫助結束俄烏衝突。