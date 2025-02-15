特朗普全面貿易戰的邏輯　他能得逞嗎？ | 點經

關稅，又是關稅！美國總統特朗普上任不滿一個月，頻頻高舉貿易大棒。他最新決定徵收「對等關稅」，即讓美國與貿易夥伴彼此徵收的關稅稅率相等，並稱將考慮對使用增值稅制度的國家加徵關稅。

當天特朗普還表示，他將在稍後對汽車、半導體和藥品徵收「高於」對等關稅的進口稅。特朗普還對中國、印度、歐盟等重要貿易夥伴進行了無差別批評。早前，特朗普在接受記者採訪時就曾表示，「絕對」會對歐盟加徵關稅。



回顧這一個月來，特朗普早前簽署關稅令，基於《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），對來自加拿大和墨西哥的進口產品徵收25%的額外關稅，對來自加拿大的能源資源徵收10%關稅，對中國輸美產品加徵10%的關稅。隨後，加拿大、墨西哥與美國方面協商，放棄實施報復性關稅，特朗普決定將暫緩對加拿大、墨西哥產品加徵關稅。中國方面則迅速推出反制措施，將從2月10日起對原產於美國的部分進口商品加徵10%或者15%的關稅。2月10日，特朗普再簽署行政命令，宣佈對所有進口至美國的鋼鐵和鋁徵收25%的關稅。

馬不停蹄的加關稅，這標誌着全球貿易戰進一步升級。特朗普完全打破了拜登政府確定的貿易與供應鏈格局（友岸外包、近岸外包、供應鏈多元化），甚至撕毀了自己在上一任推動達成的、致力於零關稅零壁壘零補貼的北美自由貿易協議。特朗普為何挑起全面貿易戰？

美國總統特朗普（Donald Trump）揚言將對墨西哥進口產品加徵關稅後，墨西哥披索兌美元匯價一度下跌。（Reuters）

首先，特朗普將關稅作為「手段」，實現美國邊境安全、地緣政治安全等國家目的。特朗普以解決芬太尼為率先對傳統盟友加拿大、鄰國墨西哥發動貿易戰，對其加徵關稅率比中國還高。其中最重要原因是，他走馬上任後必須迅速兑現控制非法移民、打擊販毒集團與確保邊境安全承諾。

這些是特朗普鐵桿即傳統白人福音派最敏感的訴求，也是特朗普本人最執着的。從目前來看，特朗普的初步目標已達到。在特朗普認知中，關稅是外交談判的有效籌碼，加拿大、墨西哥這麼快就低頭，更讓他會繼續利用這個工具達成外交目的。

特朗普發起關稅戰，加拿大宣布抵制措施，圖為2025年2月3日，溫哥華一間商店內出售美國威士忌的貨架上掛有「改買加拿大產品」的標語。（Reuters）

其次，還將關稅作為增收手段，降低聯邦財政赤字壓力。特朗普多次強調，他的策略是對外國人徵稅，對本國人減稅，也就是對外徵收關稅，對內降低個人所得稅、企業所得稅。市場對特朗普在減稅的情況下還能否壓縮財政赤字表示懷疑。客觀上，擺在特朗普面前的財政剛性支出規模過於龐大。不過，特朗普在另謀收入，他試圖將關稅作為補貼財政的一部分。

對外徵稅創收是早期重商主義的觀念，當時許多國家設置了高關稅。1900年美國的關稅稅率依然接近30%，之後快速下降，大蕭條「以鄰為壑」時期反彈至20%，二戰後持續下降至極低水平。如今，特朗普試圖將整體關稅稅率提升到接近18%左右，接近大蕭條時期的水平。

在南北戰爭之前，羸弱的聯邦政府缺乏對內徵稅權，主要收入來自關稅，關稅佔聯邦收入的比重高達80-90%。這一比例在鍍金時代降至50%附近，在1910年之後大幅度降至15%左右。二戰後達成關稅總協定後，關稅佔聯邦收入的比重降至1-2%極低水平。當前，在聯邦稅收收入結構中，個人所得稅、企業所得稅是主體，關稅佔比極低，特朗普試圖將關稅佔比提升至5%左右的水平。

進口關稅通常會導致價格上漲，最終或將轉嫁到美國消費者的頭上？(Reuters)

而最根本的是，特朗普對逆差極為不滿，關稅作為經濟手段，試圖壓縮美國的貿易赤字規模，促進製造業迴流美國。先姑且不說能否促進製造業迴流美國，影響因為太多了，但其實首先要問的是，關稅可以令美國貿易平衡嗎？

根據美國官方公開數據，2024年，美國前三大貿易夥伴分別是墨西哥4666億美元、中國4014億美元、加拿大3772億美元；而第四名之後的貿易夥伴，貿易規模均不到1500億美元。同時，這三貿易夥伴也是美國主要的貿易逆差國。所以率先對美國三大貿易夥伴發難。數據顯示，2024年前11月，美國對中國的貿易赤字為2674億美元，美國對墨西哥的貿易赤字為1562億美元，美國對加拿大的貿易赤字為552億美元。

另外，美國對歐盟的貿易赤字高達2136億美元，位居第二；對越南的貿易赤字1116億美元，位居第四。特朗普已表示將對歐盟加徵關稅，越南很可能是下一個目標。除此之外，特朗普還可能對美國貿易順差較大的印度、日本、韓國加徵關稅。

韓國出口貿易主要依賴美國和中國，中美貿易戰勢必衝擊韓國經濟發展。（視覺中國）

要問的是，就算加徵關稅，能解決問題嗎？這其實要問，美國長期的大規模貿易赤字是如何形成的。自上個世紀60年代末以來，貿易失衡一直困擾着美國，美國先對日本赤字，然後對中國赤字，如今對墨西哥、歐盟、中國、加拿大、越南、印度均大規模赤字。

一般來說，匯率自動調節貿易平衡。當一個國家持續出現貿易盈餘，其匯率自然上漲，這將抑制出口，利好進口，從而削弱貿易盈餘，甚至走向貿易赤字。同樣，在貿易赤字的情況下，匯率機制將遏制貿易赤字的持續惡化。但顯然，美國貿易長期赤字，根本實現不了自我調節。

但要注意到的是，美國是一個經常項目嚴重赤字、資本項目巨額盈餘的國家。經常賬戶主要記錄的是商品貿易與服務，資本賬戶記錄的是直接投資、金融投資。特朗普所說的貿易赤字，實際上是隻看經常賬戶。

特朗普與馬斯克在白宮舉行記者會，向記者說明他新成立的政府效率部(DOGE)團隊縮減聯邦政府人力的計畫。（路透社）

我們看國際貿易就不能只能看經常賬戶，需要結合資本賬戶來看。例如，蘋果公司用美元對中國直接投資，在中國生產的蘋果手機出口到美國，給美國的經常賬戶帶來赤字，但是蘋果公司在中國的直接投資是獲利的，其資本賬戶是盈餘的。如果只看經常賬戶，不看資本賬戶，這就容易造成誤解。但，由於跨國直接投資的存在，國際貿易統計變得極為複雜。

美國巨額的資本項目盈餘一定程度上支撐了其嚴重的貿易赤字。當然，我們依然看到，美國的貿易赤字窟窿要比資本項目盈餘大得多。原因之一是，美國資本項目只統計了第一次直接投資的初次收入，並未統計金融業務收入。

現實中，美國大規模進口商品導致大規模貿易赤字，中國、日本、沙特大規模出口商品與能源獲得大量的貿易盈餘，但後者用大量的美元外匯買入美國的債券、股票等金融資產，美元重新迴流到美國。

2025年1月27日，在哥倫比亞波哥大的一家兌換店內，一名員工展示100美元的鈔票。（Reuters）

其實，必須認識到：美國是一個出口美元的國家。如果把美元當成是一種商品，那麼美國最核心的業務就是金融，出口規模最大的商品就是美元，以及以美元計價的金融資產，包括美元信貸、美股、美債、美元保險、美元基金、金融衍生品等。如果這個觀點成立，那麼經常賬戶與資本賬戶就可以「合併」，那麼，這就意味着貿易赤字就會持續。這是必然會形成的循環。

當然，就一定會問，一個長期貿易赤字的國家，意味着製造業空心化、經濟金融化。事實就是如此。這不是美國的真實寫照嗎？那麼，如何讓國際投資者繼續信任其貨幣？實際上，布雷頓森林體系時，美國貿易赤字加劇，法國戴高樂政府就主張拋棄美元、兑換黃金。

這當然有布雷頓森林體系固定匯率與金本位的問題，但更重要的是，如何建立一個新的觀念。那麼這個巨額貿易赤字的國家，是什麼支撐着美元的信用？答案就是吸納全球人才與資本的國家制度、可靠的金融制度、發達的金融市場，以及金融市場支撐的全球跨國公司投資、全球領先的技術創新，加上在此基礎上建立的軍事與政治力量等等。

所以如此看來，美國根本走在這條路上不可能回得了頭。