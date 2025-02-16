特朗普點燃全球關稅戰的近憂和遠慮

上任3周後，特朗普向全世界發起了猛烈的關稅戰。按照特朗普的說法，最終是為了實現重振美國製造業。用特朗普的話說就是，不在美國生產就要面對鉅額關稅，這是逼着全世界幫助美國打造強大製造業。我們都知道，美國去工業化道路也不是一天兩天了，如此如願根本不得而知。



而全球經濟一體化無疑是大倒退，全球供應鏈嚴重碎片化，這實際上對於包括美國在內的世界經濟將造成巨大的傷害，對中國經濟來說自然是有傷害的。不少機構都做了各種模型的計算。然而，如果仔細分析一下，給中國帶來的傷害或許是短期的，而從長遠的角度來看，或者說從重構世界秩序的大國競爭或世界變革來看，特朗普的「荒唐」反而對中國更加的有利。

首先就是促進中國的全球影響力的提高。雖然中國是第二大經濟體，但中國製造業的產值卻已經遠超過美國，這決定了中國經濟對世界經濟的貢獻力。世界銀行數據顯示，中國製造業增加值自2010年首次超過美國，穩居世界首位，2022年佔全世界比重為30.2%，成為全球工業經濟增長的重要驅動力。 而後一直領跑。

2025年2月13日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）的陪同下，於白宮橢圓形辦公室簽署開徵對等關稅（reciprocal tariffs）的行政命令。（Reuters）

在這樣的背景下，特朗普不要全球主義要美國主義，這是逆全球化大潮而行，而中國則是維護多邊主義和推動全球化的主要力量。在美國大搞孤立主義，中國自然就成為了挽救世界經濟或減少美國對世界經濟傷害的重要力量。要想抵禦美國的破壞，就必須增強與中國的合作。

用俄總統普京的話說，就是「美國的歐洲盟友最終會臣服於美國的腳下」。雖然指的是烏克蘭戰爭或者說是俄歐敵對關係，卻也是一語道出了特朗普關稅戰的目標。如果美國的盟友國家不想屈服於特朗普，那與中國合作就是減少傷害的唯一途徑，至少會有一部分美國盟友國家會做如此選擇。而從目前美國盟友國家的普遍反應來看，要說屈服於特朗普還真的不太可能。