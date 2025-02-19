美俄關係重啟　特朗普再一次幼稚了？

美俄外交官日前在沙特舉行會晤，前不久美俄領導人通話。不只是結束俄烏衝突提上日程，還有美俄關係開始改善，恢復外交使團的正常運作，美俄開始籌備領導人會晤。未來和平協議達成後，取消對俄羅斯的制裁，在「共同地緣政治利益和歷史性經濟與投資機遇」方面開展合作，都有提及。

雖然歐洲和烏克蘭有一種被拋棄的感覺，但眾所周知俄烏衝突的根本原因是美俄鬥法，美俄進行地緣政治對抗。幕後真正的大佬就是美國和俄羅斯。美俄單獨在沙特就俄烏問題舉行會晤，不是對歐洲的拋棄，而是直面事實。不是美國不顧及歐洲和烏克蘭，不是美國要拋棄歐洲和烏克蘭，而是美俄本質上就是主導者和主宰者。

如果俄烏衝突不能結束，美國的投入會增加，特朗普急於止損，可以理解。但是美國希望同俄羅斯改善關係並合作，其用意當然不只是結束衝突這麼簡單。現在美俄要停火止戰要改善雙邊關係，是否意味着美俄長期以來的對抗局面將結束？

美俄高官2025年2月18日在沙特首都會談，商討推動結束俄烏戰事，魯比奧、拉夫羅夫各率領美、俄代表團會談（Reuters）

特朗普第一任期曾展現對俄羅斯的友好姿態，特朗普和普京多次在國際會議場合會晤。但彼時美俄關係沒有得到根本改善，特朗普無法改變美國國內兩黨共同仇俄的歷史慣性，任期內增加對俄羅斯制裁，退出中導條約等舉措不斷。

第二任期以來特朗普對俄羅斯的態度上升到恢復兩國關係的層次，這是美俄兩個大國鬥法間隙的策略性休整，還是美國對俄羅斯戰略定位和關係政策的改變？

2017年特朗普第一任期的國家安全戰略報告，將中國定位為美國「戰略上的競爭對手」。俄羅斯也被稱為美國的競爭對手，稱其試圖挑戰美國的地位，並威脅到美國的繁榮與安全。2022年拜登政府的國家安全戰略報告，將中國定位為「唯一全球競爭對手」，稱美國將優先考慮對中國保持競爭優勢，同時「遏制」俄羅斯。

如今特朗普政府上台後開始改善對俄羅斯的關係，是為了進一步專注應對中國嗎？

美俄外交代表團2月18日在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）舉行會談，討論改善雙方關係及結束烏克蘭戰爭的談判。（Reuters）

前不久特朗普會見媒體時拋出了與中俄領導人舉行峰會的主意，稱這是他希望首先會見的人。隨後，特朗普又當着諸多記者的面語出驚人，稱他希望三國可以協力各自砍掉一半的國防開支，認為這樣一來省下的錢可以花在更好的地方。此外，特朗普還希望能和中俄探討削減核武器的問題。特朗普口中的中美俄領導人峰會，是否代表了他對當今世界局勢呈現中美俄三巨頭局面的看法？

特朗普在勝選後的首場記者會中談及美中關係時表示，「中國和美國可以共同解決世界上所有的問題」。這句話意義非凡。這既是對中國的看重，也代表了美國的某種傾向。在特朗普的設想中，未來世界是中美G2共治嗎？

離開中國談特朗普對美俄關係的考量是不現實的。不管特朗普認為世界格局呈中美俄三巨頭態勢還是中美共治，中國的重要性都不言而喻。放在這樣的背景下審視美俄關係，特朗普是否有意通過緩和美俄關係來降低自身戰略負擔未可知。俄羅斯是否是美國引中國進入共治格局的關鍵第三方有待觀察。

2019年6月28日，日本大阪，時任美國總統特朗普（Donald Trump）出席G20領導人峰會時，與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）舉行會晤並嘗試與對方握手。（Reuters）

拜登政府的做法是通過對抗俄羅斯來加強同盟友的關係，進而形成應對中國的盟邦凝聚力。如果特朗普通過緩和同俄羅斯的關係，對盟友施加大棒，讓盟友認識到不跟隨美國的危險性。那其實美國歷屆政府的政策殊途同歸，不過是胡蘿蔔和大棒交替使用而已。

美俄嘗試改善關係並不罕見。

早在2010年奧巴馬政府就認為從維護美國戰略利益角度來講，與俄羅斯的良好關係是非常重要的。當時美國將穩定美俄關係列為重要外交議程，通過「重啟」美俄削減核武器談判，尋求兩國關係發展的突破點。但是後來由於北約東擴、地緣戰略爭奪、意識形態和價值觀等方面的鬥爭，雙邊關係改善不了了之。

2016年美國大選「通俄門」事件將美國的對俄戰略敵意渲染成了全民參與的地步。特朗普第一任期試圖改善美俄關係，最後也不了了之。

現如今美俄關係改善，仍然面臨着相當大的阻力。歐洲雖然是美國的附庸，但在地緣政治利益上，不太會輕易跟隨美國相信俄羅斯。長期以來美國的軍工複合體從軍事對抗俄羅斯中獲取大量利益。這一戰略利益的慣性如何得以扭轉，並非易事。最為關鍵的是俄羅斯。俄羅斯急於從俄烏衝突中脱困，但並不見得會輕易相信美國改善兩國關係的戰略誠意。