再加徵10%　特朗普蓄謀已久劍指對華最惠國待遇

2月27日，特朗普再度威脅，要對我方出口到美國的商品，再額外加徵10%關稅。在特朗普首個任期，對華加徵的關稅，平均稅率大約是18-19%。2月4日，特朗普對華額外加徵10%的關稅，已經生效。所以當前美國對華加徵的關稅平均稅率是28-29%左右。如果特朗普最新表態的再額外加徵10%關稅生效，那麼美國對華加徵的關稅就會上升到38%以上。那麼，這就已經屬於非最惠國待遇水平。美國對非最惠國的平均關稅是35%。



特朗普還不單單對華威脅要加關稅，還同時繼續威脅加拿大、墨西哥，還有歐盟。

首先，特朗普就任特朗普在2月26日的內閣會議上，本來是說「美國將從4月2日起對進口自墨西哥的商品和進口自加拿大的非能源類商品徵收25%的關稅。」但僅過了1天，特朗普27日就在社交平台上發文稱，對加拿大和墨西哥加徵的25%關稅，將於3月4日生效。如此頻繁大幅變動，如同兒戲。

俄羅斯與烏克蘭之間的戰爭周一（24日）滿3年，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）與歐洲多名領導人抵達烏克蘭首都基輔，表達對烏克蘭的支持。（Reuters）

特朗普對加拿大和墨西哥要加徵的這25%關稅，本來是2月4日生效。但在加拿大和墨西哥宣佈新的邊境安全措施後，特朗普在2月3日將對這兩個鄰國的擬議關稅推遲一個月。

但特朗普27日發文稱，「來自墨西哥和加拿大的毒品仍在以『非常高且不可接受的水平』流入美國。我們不能允許這種禍害繼續危害美國，因此，在它停止或受到嚴重限制之前，定於3月4日生效的擬議關稅將如期生效。」

美國總統特朗普（Donald Trump）威脅要對加拿大加徵關稅。加拿大近日就有咖啡店發起一項別出心裁的抗議活動，將餐牌上的美式咖啡（Americano）改成加式咖啡（Canadiano）。（網絡圖片）

歐盟情況也是如此。2月26日，特朗普舉行第二任期的首次內閣會議，他在會議上對歐洲盟友進行新一輪猛烈抨擊，聲稱「歐盟成立就是為了搞砸美國」，並威脅要對歐盟加徵25%的關稅。

特朗普稱：「歐盟的情況與加拿大不同，他們以不同的方式佔美國便宜。他們不接受我們的汽車，不接受我們的農產品，他們用各種各樣的理由拒絕（美國商品），而我們卻接受了他們的一切，我們與歐盟之間有大 3000億美元貿易逆差。」

對於歐盟特朗普就找不到什麼好藉口，就隨便繼續扯貿易逆差的事情。這也再次說明，特朗普是先想加關稅，然後才去為了這個目標，去強行找藉口。關於對歐盟徵收關稅的計劃，特朗普稱：「我們已作出決定，很快就會公布。一般來說，關稅稅率為25%，適用於汽車和所有其他商品。」

圖為2025年2月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）與到訪華府的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）會面後，共同會見記者。（Reuters）

對於關稅，還會源源不斷的高潮迭起。可以預期的是，4月1日之後，特朗普還有一波關稅攻勢。因為特朗普上任後，在1月20日簽署的《美國優先貿易政策》，要求對當前的美國貿易和經濟政策進行全面審查，明確了具體負責部門及截止日期，列出了20餘條具體貿易政策措施。這個貿易審查的截止日期是4月1日。

這其中比較重要的就是對「北美自貿協定」的審查，以及對華和美國在2020年1月簽署的第一階段協議進行審查。美國目前正在醖釀取消和中國的永久正常貿易關係地位（PNTR），也就是最惠國待遇。對於特朗普這樣持續不斷的加關稅，這個也是早就可以預期到的事情。

去年特朗普勝選之前，特朗普所謂要對華加徵60%的關稅，大概率不會一上來就馬上加60%關稅，一下子加到底，而是會採取分階段加關稅的方式，一點點加上去，這才比較符合特朗普一貫的極限施壓談判套路。

而面對特朗普這種極限施壓和虛空造牌，應對方法就是不要讓特朗普嚐到甜頭，必須堅決對等反制。

這次特朗普「賣了」烏克蘭的過程，已經充分說明這一點。

正是澤連斯基被特朗普怒罵兩天後，在2月20日的服軟，讓特朗普馬上變本加厲的升級方案，把本來要烏克蘭50%稀土資源，直接上升到50%的自然資源，包括礦產資源、石油、天然氣，及其他可開採資源，以及與自然資源資產相關的基礎設施。特朗普就是如此貪得無厭，讓他吃到了一口，他一定會咬第二口。然而，澤連斯基周五（28日）訪美在白宮跟特朗普等人堂眾鬧翻，後者甚至下逐客令，礦產協議或許泡湯了。對於烏克蘭而言也未嘗不是好事。

2025年2月28日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在白宮與副總統萬斯（JD Vance）會見烏克蘭總統澤連斯基時爆發言語衝突。（Reuters）

中國是很清楚這個道理的。所以在2月4日特朗普對華加徵關稅的同一天，就出台對美方的五項對等反制措施。這次如果特朗普對華再加徵10%關稅生效，那麼大概率也會進行對等反制。

雖然加拿大和歐盟也一直說要對等反制，但可能也只有中國會真的對美國採取對等反制措施，不會屈服於美國。但在貿易戰初期，各國你來我往的升級反制措施，應該還是大概率的事情。這也是外界最擔心全球貿易戰全面打響的風險。

對於特朗普這樣亂搞，也沒什麼好怕的。還是中國外長王毅在慕尼黑會議上說的：「他強任他強，清風拂山崗；他橫任他橫，明月照大江」。做好預期管理，不要盲目樂觀，也不要過度悲觀。做最壞的打算，做最好的準備，提高風險意識，以不變應萬變。