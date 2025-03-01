澤連斯基的「外交切爾諾貝爾事故」　烏克蘭人哭了、憤怒和恐懼

當地時間2月28日，美國與烏克蘭總統會談，演變成「公開對罵」，最終沒能簽署礦產協議，不歡而散。結束後，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）一行立即驅車離開白宮。

備受矚目的兩國首腦峰會，以一地雞毛結束，全球愕然。

美媒擔憂，烏克蘭處境將更加艱難。英國《衛報》驚呼，美國總統特朗普和副總統萬斯在公開直播中「聯手欺負」澤連斯基，「外交已死」。《華盛頓郵報》提到，這場會談，讓烏克蘭和歐洲充滿了「恐懼、眼淚和震驚」。

毫不意外，這場會談又一次在歐洲製造了分裂。法國、英國、波蘭、德國等國領導人力挺澤連斯基，歐盟外長直呼「自由世界需要新的領導人」。匈牙利則站在美國一邊。美媒還援引消息說，澤連斯基會談結束後即刻與法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）、歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）及北約秘書長呂特（Mark Rutte）通話。

歐洲第一時間「送温暖」

美烏總統之間的公開「對罵」在全世界引起震動。第一時間，多數歐洲領導人選擇支持烏克蘭。

當天晚些時候，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）和歐盟理事會主席科斯塔在社交媒體X平台上發表聯合聲明，向澤連斯基保證「你永遠不會孤單」。聲明還告訴澤連斯基「要堅強、要勇敢、要無所畏懼」，並承諾「我們將繼續與你合作，實現公正和持久的和平。」

圖為2024年12月1日，新任歐盟理事會主席科斯塔（Antonio Costa）訪問烏克蘭首都基輔，並與烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會談。（Reuters）

「烏克蘭是歐洲的一分子！我們支持烏克蘭。」歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）則更加直接，「我們將加大對烏克蘭的支持，以便他們能夠繼續反擊侵略者。今天，自由世界需要一位新領導人，這一點已變得十分明顯。我們歐洲人必須接受這一挑戰。」

法國總統馬克龍重申，「侵略者是俄羅斯，受害者是烏克蘭」，並強調法國將一如既往地支持烏克蘭。

英國首相施紀賢（Keir Starmer）的發言人表示，英國選擇「繼續堅定不移地」支持烏克蘭，並正在發揮自己的作用，以烏克蘭主權和安全為基礎，尋找持久和平的道路。

即將離任的德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）表達了對烏克蘭的支持。德國外長貝爾伯克同樣表示，「烏克蘭並不孤單」，並承諾「烏克蘭可以依靠德國、歐洲和其他國家堅定不移的支持」。

西班牙、荷蘭、波蘭、摩爾多瓦、立陶宛、愛沙尼亞等歐洲國家也紛紛表態，力挺烏克蘭。

2025年2月27日，美國華盛頓白宮橢圓形辦公室，英國首相施紀賢（Keir Starmer）與美國總統特朗普（Donald Trump）會面時握手。（Reuters）

不過，匈牙利總理歐爾班（Viktor Orbán）的反應與其他歐洲國家形成鮮明對比。他當天表示：「強者創造和平，弱者製造戰爭。今天，（特朗普）總統勇敢地為和平而戰。即使這對很多人來說難以接受。」同時，意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則呼籲美國與歐洲需要團結，「分裂會讓西方變得更弱」。

此外，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）沒有與自己的「最親密盟友」美國站在一起。他在社交媒體發文譴責俄羅斯「侵略」，同時表示，烏克蘭與俄羅斯的鬥爭是為了捍衛「對我們所有人都重要的」民主。他寫道：「他們為爭取民主、自由和主權而戰，是一場關係到我們所有人的鬥爭。」

「烏克蘭人在流淚」

《華盛頓郵報》稱，澤連斯基和特朗普在白宮的激烈對抗，讓歐洲和烏克蘭觀察家感到憤怒和恐懼。隨着雙方爭吵持續，基輔希望讓特朗普與烏克蘭站在一起的希望越來越渺茫。

對於澤連斯基的「正面硬剛」，烏克蘭國內的反應不一。

烏克蘭政治分析家瑪麗亞·佐爾金娜稱，儘管有人批評澤連斯基的溝通方式「過於情緒化」，但她認為這值得讚揚。她說，「我完全支持並讚揚他的表現」，認為澤連斯基在代表自己及烏克蘭而戰，體現了「維護國家權利、尊嚴，以及捍衛它們的勇氣」。

澤連斯基的高級顧問安德烈·耶爾馬克（Andrii Yermak）在X平台發聲，為澤連斯基辯護。他寫道：「我支持總統，因為他在任何情況下都捍衛我們英雄國家的利益。我們感謝那些與我們站在一起的人。」

但同時，烏克蘭的反應並非全是毫無保留的讚揚。

「只有克里姆林宮對目前的局勢感到高興。」烏克蘭反對派議員米科拉·克尼亞日茨基表示，此次會晤的情緒化基調令人遺憾。他同時說：「美國人民應該相信：烏克蘭人最希望的是和平。」

戰爭比可恥的和平要好

一名匿名烏克蘭議員在談到此次會議時說：「聽到會談中的這些對話，我哭了。」

奧列克桑德爾現年40歲，是一名在庫爾斯克地區作戰的烏克蘭軍官。他告訴《華盛頓郵報》，他對這段爭吵的反應只有「哇」。他說：「我們還有很多工作要做。但戰爭比可恥的和平要好。」

社交媒體上，憤怒和恐懼在烏克蘭用戶中蔓延。

2025年2月24日，俄羅斯入侵烏克蘭三週年，烏克蘭首都基輔，總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）出席「支持烏克蘭」（Support Ukraine）峰會後與其他領導人一起出席新聞發布會時講話。（Reuters）

一名用戶發帖稱，看到這場爭吵，她感到「恐慌」，同時對「打斷澤連斯基講話並試圖讓他閉嘴的可悲惡霸」感到憤怒。他顯然指的是特朗普和萬斯。還有人稱：「這真是歷史性的一天。全世界都在現場觀看一個來自飽受戰爭摧殘的國家的人如何與兩個暴徒抗爭。」

烏克蘭政府顧問柳博芙·齊布爾斯卡寫道：「再恐怖的噩夢，都比不過美國總統在這次會晤中的發言。這感覺就像是一次伏擊，一次蓄意羞辱。」

「我真的感到噁心。」一名外交官說，「我擔心此次會晤的後果」。此時正值烏克蘭晚上，這名外交官預測，「今晚，烏克蘭所有人都將無法安然入睡」。

接下來，烏克蘭怎麼辦？

《衛報》刊文寫道：「在一場電視直播中，特朗普和萬斯聯手欺負烏克蘭領導人，外交已死。」

《衛報》刊文寫道：「在一場電視直播中，特朗普和萬斯聯手欺負烏克蘭領導人，外交已死。」

文章將此次會晤稱作「美國政府現代史上最大的外交災難之一」，以及「澤連斯基的外交切爾諾貝爾事故」。文章稱，在曾經神聖的白宮橢圓形辦公室裏，人們情緒激動，大聲爭吵，禮儀已蕩然無存。當特朗普與澤連斯基大吵大鬧時，「驚恐的歐洲眼睜睜地看着二戰後的秩序在眼前崩塌」。

《衛報》表示，在特朗普之前，從來沒有哪位美國總統如此公開地欺負和斥責對手，更不用說盟友了。特朗普和萬斯試圖「像責罵忘恩負義的孩子」一樣責罵澤連斯基。

「對罵」結束了，烏克蘭恐懼、憤怒了，歐洲站隊了。那接下來，烏克蘭該怎麼辦？

一名親烏克蘭的美國專家警告稱，大家應該清醒地看待這場公開爭吵，因為「烏克蘭正在輸掉這場戰爭」。他解釋說，烏克蘭現在有三個選擇：繼續呼籲美國軍事介入，並可能引發第三次世界大戰；烏克蘭投降並向普京屈服；或者，給特朗普推動的停火計劃和協議一個機會。

剛剛，澤連斯基接受了美國霍士新聞採訪。談及與特朗普的激烈爭吵時，他坦言，「這種爭吵對雙方都不利」，但表示自己無需為此向特朗普道歉。

澤連斯基與特朗普鬧翻後接受了美國霍士新聞（Fox）採訪坦言，「這種爭吵對雙方都不利」，但自己無需為此向特朗普道歉。

一名白宮高級官員告訴路透社，特朗普目前無意重新審視或恢復美烏礦產協議。該官員還聲稱，澤連斯基的代表團在被要求離開白宮後立即開始「乞求」簽署協議。

就在各方紛紛就這場「公開對罵」表態之際，當地時間28日晚，空襲警報響徹基輔。據報道，俄羅斯繼續轟炸烏克蘭，無人機襲擊了烏克蘭敖德薩（Odesa）和哈爾科夫（Kharkiv）地區，造成多人死傷。

本文轉載自觀察者網

