中美俄都在加緊佈局　只有歐洲還在夢遊

「跨大西洋同盟」正在迅速解體， 「跨白令海同盟」已經隱然成立！

特朗普（Donald Trump）一腳踢開歐洲，和普京（Vladimir Putin）單獨勾兑結束俄烏戰爭，歐洲慘成停火談判局外人。

與此同時，從馬斯克（Elon Musk）到萬斯（J.D. Vance）到特朗普，本屆美國政府的核心成員，逐個對歐洲進行政治攻擊和語言羞辱。

被歐洲各國政府視若大敵的極右翼政治勢力，得到了特朗普政府的大力支持。被視為歐洲經濟發動機的德國，朔爾茨（Olaf Scholz）政府已經在等下台。

2月24日，俄烏開戰三周年之際，美國破天荒和俄羅斯在聯合國聯手，一同否決烏克蘭提出的決議提案。而由美國提出的議案在由歐洲提出修訂建議後，卻被美俄連續三次聯手否決。

俄烏戰爭似乎已經演變成美俄與歐洲的外交戰爭。

另外，特朗普還威脅對歐盟徵收25%重稅。在3月4日的國會演講中，發誓要得到（屬丹麥的）格陵蘭島。

2025年3月4日，美國總統特朗普在美國國會大廈向國會聯席會議發表演說。（Reuters）

另一方面，特朗普又明顯要和中國建立G2，表示期待與中、俄建立良好關係。

美俄歐在重大國際事務中的關係逆轉，嚴重動搖了歐美的戰略關係基礎。

這不得不令人懷疑，伴隨着美俄關係的急速升温，和歐美關係的急速下墜，這段歷史悠久、跨越大西洋的美歐聯盟，是否即將讓位於跨越白令海峽的美俄同盟。

為走出困境，歐洲最理想的狀況當然是實現談論已久的「戰略自主」，實現內部團結，增強自身經濟實力，在外交事務上重掌主導權。

然而理想豐滿，現實卻很骨感。多次提倡「戰略自主」的法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）兩度號召歐洲各國領導人商討俄烏局勢和歐洲集體安全議題，但各國無法達成共識，最終反釋出示弱訊號。

英國和法國另外又試圖牽頭創建歐洲用來部署於烏克蘭的「保障部隊」，旨在防止俄羅斯未來再對烏克蘭的城市、港口和關鍵基礎設施發動襲擊，但英法向烏克蘭部署3萬名「保障部隊」的計劃能否成事，最終仍取決於特朗普會否同意美軍有限度參與。

美俄外交代表團2月18日在沙特阿拉伯首都利雅得（Riyadh）舉行會談，討論改善雙方關係及結束烏克蘭戰爭的談判。歐洲被排除在外。（Reuters）

歐洲仍是一盤散沙，絕大多數歐洲國家和歐洲人，不僅在經濟、安全上嚴重依賴美國，在精神上也沒有完成「斷奶」。

美國方面，為向印太轉移戰略資源，集中力量對付在印太的最主要戰略對手，特朗普政府在加緊重置與俄羅斯的關係。

特朗普未必寄望俄羅斯會一面倒向美國，俄羅斯作為一個大國不可能跟着美國的指揮棒跳舞，但對美國來說，只要不在俄羅斯身上浪費太多戰略資源，中國與俄羅斯關係不再像原來那樣緊密，就已經達到目的。

這是特朗普從「美國優先」和「讓美國再次偉大」出發，正在下的一盤大棋。中、美、歐、俄的關係正在系統重置。美俄與美歐關係的調整，都是從這這一戰略需要出發進行重新佈局。

俄羅斯據此從本國利益出發已經在調整與中美兩大國的關係。中國最近也加緊了對歐洲的外交攻勢。在穩住中俄關系的同時，中國外長在「慕安會」上提醒人們，不要忘了中烏早在2011年就建立了「戰略伙伴關係」。

中、美、俄都在行動，只有歐洲還沒有覺醒。