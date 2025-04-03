美國關稅｜特朗普大半個世紀的貿易政策全面轉向

美東時間4月2日，美國總統特朗普在白宮簽署兩項關於「對等關稅」的行政令，對全球貿易夥伴設立10%的「最低基準關稅」，並對某些貿易伙伴徵收更高關稅。

據梳理，美國將對中國徵收關稅34%（在今年已加20%基礎上加徵，則為54%）、歐盟20%、越南46%、日本24%、韓國25%、英國10%、泰國36%、瑞士31%、南非30%、孟加拉37%、新加坡10%，菲律賓17%、斯里蘭卡44%、沙特阿拉伯10%、柬埔寨49%、中國台灣省32%、印度26%、印尼32%、馬來西亞24%。

特朗普特意在白宮舉行了一個盛大儀式，稱這一天是美國曆史上「最重要的日子之一」，「解放日」，「這是我們的經濟獨立宣言」。

特朗普隨後宣佈進入「國家緊急狀態」以加強美國國家和經濟安全。

按照特朗普的說法，美國一直在遭受其他國家的剝削，他要為美國挺身而出，「現在，終於將美國放在第一位了」。

特朗普的關稅行動受到各方的口誅筆伐。

中方宣佈將採取反制措施。加拿大將於3日公布具體反制措施。歐洲則警告，美國提高關稅會造成全球重大經濟混亂。

歐盟委員會主席馮德萊恩在一天前表示，歐盟有強有力的報復措施，歐洲手上「有很多張牌」，包括貿易、科技和歐盟的市場規模。

特朗普第一任期中美貿易戰如火如荼，特朗普第二任期一開始美加美墨貿易戰率先開打。但是現如今的全面對等關稅政策表明，美國的貿易戰不是針對個別國家的特定行動，而是全面的關稅行動。

不管是美國的盟友以色列、英國、日本，還是新興國家中國、印尼、土耳其，關稅戰全面開花，並無特別優待一說。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在玫瑰園簽署行政命令。（Reuters）

有聲音認為這是特朗普政府「新重商主義」策略全面升級，事實上這是美國貿易政策的全面轉向。

美國試圖通過關稅來引導製造業回流美國、重構全球產業鏈的行動不再是小打小鬧，而是大水漫灌式推進，特朗普寄希望於大力出奇跡。

過去200多年的美國貿易史，是在自由與保護之間擺動的歷史。

從建國初期，特別是從1789年聯邦憲法賦予國會徵稅權之後至1933年，美國主要採取保護性質的高關稅政策。

當時美國實現了從原英屬殖民地到世界第一工業強國的飛躍。在此巨變過程中，美國奉行貿易保護主義，高關稅政策發揮了至關重要的作用。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣佈對等關稅措施。（Reuters）

從1934年《互惠貿易協定》實施後至1973年，在自由貿易主義指導下，美國通過簽訂雙邊和多邊貿易協定走上了低關稅政策之路。

原因是二戰後當時美國面臨的首要問題是如何重建戰後世界經濟。冷戰開始後，美國戰略的重點是團結盟友對抗蘇聯。為了實現這些國家戰略目標。美國在關稅上做出了不少讓步，以幫助盟友發展起來。比如，允許盟友對美國產品徵收較高的關稅，而美國對他們的出口保持開放。低關稅導致美元大量流向盟友，有利於幫助盟友迅速恢復經濟。

蘇聯解體後，美國建立單極霸權，原本扶植盟友快速發展的低關稅政策已經完成歷史使命。但是美國在單極霸權的夢幻中認為趁機收割全球紅利的全球化有利於美國的利益。於是美國在全球範圍內推行美國價值觀，並附帶容許更多的發展中國家依靠美國的低關稅政策快速發展工業。

在這個過程中，美國的企業參與了不少發展中國家和新興國家的工業化進程，並分得了產業鏈中的上游利益。儘管美國製造業受損，全球工業化格局被低成本國家主導，但是美元霸權得以鞏固。

圖為2025年4月2日，美國紐約州水牛城民眾集會，反對美國總統特朗普（Donald Trump）此前針對加拿大的稅政策。（Reuters）

特朗普將關稅作為武器，全面加徵對等關稅，從更長遠的歷史來看，是在扭轉單方面對盟友、發展中國家、新興國家的低關稅政策。原因是長期低關稅政策導致美國的去工業化和產業空心化。金融化和資本化導致的經濟繁榮並不是普惠性的，越來越多的普通人無法從經濟發展中獲益。特朗普希望引導製造業迴流美國，重鑄美國作為大國的經濟工業根基，並收割更多的鐵鏽地帶和底層人民選票。

只不過在試圖通過關稅重構產業鏈的過程中，美國也正在通過貨幣政策來維護美元霸權。長期以來強勢美元一直是美國金融實力的標誌。但是強勢美元並不利於美國本土商品建立優勢，只會導致美國出口商品更加貴進口商品更加廉價，這對美國的製造業來說沒有好處。

特朗普不只是全面推行關稅政策，他對於美聯儲宣佈基準利率維持在高位頗有微詞，甚至可能會主張讓美元貶值來輔助他的貿易保護主義政策。只不過美聯儲向來獨立決策貨幣政策，特朗普要想隨心所欲影響美國的貨幣政策並非易事。美國的貨幣政策和特朗普的關稅政策之間的矛盾，本質上是特朗普政策的軟肋。