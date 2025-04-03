特朗普關稅｜瞄準中國和亞洲新興經濟體　完封中國「洗產地」途徑

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於4月2日「解放日」下午（香港時間3日凌晨）宣布對等關稅計劃，由於消息超出市場預期，因而震撼全球。分析指，今次的關稅措施對中國和亞洲新興經濟體的打擊至深，而且幾乎封死了中國內地廠商近年轉移生產線的海外途徑。



其中，中國被加徵額外34%的關稅，而內地廠商對外轉移「洗產地」的主要國家越南被課徵46%關稅、柬埔寨被課徵49%關稅；分析指新關稅政策幾乎封死了中國廠商的外移之路，或重創中國對美輸出產品的能力。

據美媒報道，為規避現有關稅，一些中國企業已將生產轉移至其他亞洲國家。但特朗普2日宣布對其他亞洲國家徵收的新關稅，也將損害中國。其中，越南將面臨46%的關稅，柬埔寨商品則將被徵收49%的關稅，這國家皆是中國廠商的外移之路；同時可見，新措施對亞洲國家打擊嚴重。

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儘管特朗普在競選期間曾揚言，要對中國徵收60%以上關稅，但此次新徵收54%的關稅率，仍高於許多分析師的預期。

中國是美國僅次於墨西哥的第二大進口國，對中國徵收關稅將推動兩國關係發生重大調整，並加劇世界兩大經濟體的貿易戰。

中國商務部4月3日譴責，稱美方在主觀、單方面評估基礎上，得出所謂「對等關稅」，不符合國際貿易規則，嚴重損害相關方的正當合法權益，是典型的單邊霸凌做法。本週早些時候，中國外長王毅訪俄時發表講話表示，若果美國繼續無理加徵關稅，中國將進行反擊。