建銀策略師：特朗普「坐地起價」或為利益互換　全球蕭條風險增

【美國關稅 / 特朗普 / US Tariffs / Trump Tariffs】美國總統特朗普（Donald Trump，川普）4月2日宣布「對等關稅」計劃。他表示，美國將對所有進口品徵收10%最低基準關稅，且另對美國部份貿易夥伴徵收更高的關稅，包括對中國加徵34％關稅，越南46%，對日本、台灣分別徵收24%、32%關稅。

香港建銀國際策略師姜越就關稅政策接受《香港01》訪問時表示，新一輪關稅雖然來勢洶洶，但外界無須恐慌，認為特朗普是「坐地起價」，接下來是一個互相討價還價的過程。



『坐地起價，漫天還價』

姜越表示，儘管此輪關稅實施的範圍和規模都超乎市場預期，除美國財長貝森特（Scott Bessent）此前提及的「骯髒15國」（Dirty 15，即對美國貿易順差最大、貿易壁壘最高的15個國家）外，日本、韓國和歐盟等美國盟友遭遇的關稅打擊亦不小，但她認為，這一輪關稅是一個「坐地起價，漫天還價」的過程：「很可能特朗普後期會與他國進行利益互換，在其他國家滿足他的要求後，可能就會將關稅降下來。」

姜越表示，特朗普的關稅措施，從宣布到落地實施中間有一段時間，實際上是給各方談判的窗口期，從過往情況來看，特朗普政府對於「真的想徵的關稅」，往往在宣布當天就生效。

建銀國際研究部策略師就美國政府新一輪關稅措施接受《香港01》採訪。（受訪者供圖）

她指出，雖然外界暫時無需恐慌，但不可否認的是，全球經濟衰退的風險確實在上升。對於包括中國在內的出口國來說，找不到出口的渠道，部分企業必然被迫轉型、利潤縮減甚至倒閉，工人則面臨失業。

多重關稅疊加 中國或受影響較大

新一輪關稅措施下，中國無疑是遭受衝擊較大的國家之一。此次34%關稅疊加先前20%關稅，整體累計稅率高達54%。且由於東南亞多國同樣面臨美國重稅，而許多中國企業近年來為規避中美貿易風險，開始將生產基地轉移至海外，尤其集中在越南、柬埔寨、印尼和馬來西亞這些國家，而今這些東南亞國家亦分別面臨美國施加的46%、49%、32%和24%的關稅。

但姜越認為，對比特朗普第一任期，中國有更充分準備：「其實2018、2019年後，中國就已經開始多元化出口佈局」，從那時開始，除美國外，東盟、歐洲等區域國家都開始成為中國的主要出口對象。

姜越還認為，擁有完整產業鏈也是中國的一個優勢，使得中國在疫情後，產能復甦很快啟動。「像中國這樣全產業鏈都較強的國家其實很少，很多國家都只專長產業鏈的一部分。所以這也使得其他國家『Avoiding China』（避開中國）舉措都很難實現。」

「即便製造業回流美國，也是殺敵一千自損八百」

特朗普此前曾表示，希望通過關稅增加稅收、削減赤字，同時創造就業、實現製造業回流的目標，但姜越認為，通過對外國徵收關稅來實現這些目標，相當於「殺敵一千，自損八百」。

姜越舉例稱，今年年初以來，包括科技巨頭蘋果、大型連鎖零售超市Target、日本汽車製造商本田等企業，確實在調整供應鏈佈局，回到美國進行一部分投資建廠：「有一些事情是可以做的，那只是看你的代價（是否匹配）」。

姜越表示，新一輪的關稅還會令美國國內通脹壓力增大，考慮到美國是一個消費驅動的國家，需要在穩定、適當的物價和通脹下才能持續，這些措施將令美國的經濟驅動十分困難。

2025年4月2日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮玫瑰園宣布對等關稅措施。（Reuters）

而即便假設投資、生產回流，本來從事高端服務業等產業的美國工人，是否願意重新去做初級生產呢？

姜越稱，「美國製造業外移已幾十年，別的國家已達相對成熟的程度。在美國重新建廠，重新招募工人會是一件很痛苦的事情。實現目標的成本和代價太高。」她補充指：「很可能回到美國的這一些企業，或者說回到美國的這些崗位，也不一定是美國人本身想要的。」