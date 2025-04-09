對美關稅增至84%｜中美貿易戰全面開打　中國還有哪些殺手鐧？

美國對華累積高達104%關稅生效。頭一日特朗普還在發文表示，在等待中方的電話，認為中國急切希望達成協議，只是不知道如何開始。



但顯然，中國已經準備好了正面迎戰——在世貿組織爭端解決機制下起訴美方最新加徵關稅措施，同時宣佈，中方對美所有進口商品加徵84%關稅（由34%提高到84%，對等加徵50%），並將12家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向其出口兩用物項。同時也將護盾人工智能公司（Shield AI,Inc.）等6家美國企業列入不可靠實體清單。又是一套組合拳。「你怎麼來，我怎麼還」，用行動告訴美國「不惹事，也不怕事」。



特朗普二次上任以來，10%，10%，34%，再50%，對華關稅如此一路加過來，不可謂不瘋狂。為什麼如此瘋狂？應為特朗普「瘋」了。他「瘋」了在於兩個方面：其一，中國太不給他面子了。當有多國跪低的時候，中國的強硬報復讓他很抓狂，他也怕中國起到一個帶頭作用，惹來他國仿效。其二，更一步凸顯特朗普是真的對美國目前經濟運行非常焦慮。

特朗普焦慮美國製造業空心化問題嚴重。過去幾十年，美國大量製造業產業外遷，導致國內製造業就業崗位流失，產業競爭力下降。數據顯示，美國製造業佔GDP的比重從上世紀50年代的約30%下降到目前的不足11%。這種製造業的衰落，使得美國在全球產業鏈中的地位受到挑戰，經濟增長動力不足。特朗普還焦慮，全球多極化趨勢下，新興經濟體的崛起對美國構成了競爭壓力，特別是中國。

圖為2025年4月2日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮玫瑰園就對等關稅發表講話，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick） 共同展示稅率圖表。（Reuters）

近年來，中國在科技研發、製造業升級等領域不斷取得進展，在5G技術、高鐵、電子商務等領域已經取得了領先地位。特別是在5G技術方面，已經擁有先進的技術和大規模的應用市場。今年來，多個西方媒體高度評價了當年《中國製造2025》在無聲無息中收穫了成績單。這讓美國感受到了巨大的競爭壓力。

特朗普沒有其他招數應對，至少沒有辦法立竿見影，就只能揮舞貿易大棒。如此，中國只能「奉陪到底」。從2月1日美國政府開始加徵關稅以來，中國已經針對美國連續4輪，一共20多個反制措施。那麼，中國還有什麼後招應對？

首先，是一直以來都有談論的美債。美債對於美國來說，現在就是一個定時炸彈。儘管目前中國已盡不是美債最大持有國，但依然是美國的大債主之一。也就是說，中國如果拋售美債，對本已經很艱難的美債發行有相當影響力。美國已經越來越依賴美債度日。如果不能大量發售新的美債，美國政府連到期的美債利息都支付不起。要麼就是賴帳，要麼就是政府破產，都對美國政府的信用是一個重大打擊。這同樣也必然削弱美元霸權，更重創美國經濟。

2025年3月10日至4月9日，美國10年期公債殖利率圖表：可見債息持續上升（資料來源：TradingView）

其次，是說的不太多的。其實中國政府很清楚「對等關稅報復」是一個姿態，美國自然是痛的，但只就貨物關稅的角度，美國未必有中國傷得深。很簡單，美國對中國還有近3000億的貿易逆差呢，中美貿易中中國出口遠大於進口。

那應該如何繼續打「七寸」？關稅戰打的是實物商品的進出口，而美國的經濟，已經超越了實物經濟的階段，打實物經濟，還打不痛美國。所謂「微笑曲線」，利潤豐厚的是兩端，中間的生產製造利潤薄。美國早就放棄了生產製造，所以打實物商品進出口對美國用處有限。

中國銷售的Nike衣服，可能在越南生產，也可能在中國生產，但都不會運回美國，再從美國出口。在越南生產的Nike衣服，體現在越南對中國的出口，在中國生產的Nike衣服，不會在進出口中體現。可見，一件美國公司在美國之外生產的衣服在中國銷售，根本不會計入美國對中國的出口。美國企業，大部分早以脱離生產製造實物商品，用技術、品牌、文化和設計在中國賺得盆滿缽滿。

越南製造業・越南經濟・越南工業・越南製衣：越南勞動力：圖為2021年1月8日，工人在越南河內一家製衣廠工作。（Reuters）

貿易戰如果只盯着實物商品，最後中國能反制的，確實就剩農產品了。但這是不夠的。所以，中國打下一階段的「特朗普貿易戰」，必須找到反制的新路徑。

消費稅是一個路徑。消費稅可以做貿易戰的「武器」。比如，美國給中國加50%的關稅，中國就給所有在中國銷售的美國品牌，不管原產地在哪裏，只要你是美國的品牌，就加50%的消費稅。Nike、蘋果、星巴克、Tesla，都搞個額外消費稅。還說在中國銷售的Nike衣服，不管你是在中國還是越南生產，只要掛着Nike的牌子，在消費端就需要繳納50%的消費稅。

調查數據稱，2019年底，內地茶飲市場規模將是咖啡市場規模的2倍以上。圖為星巴克門店。（視覺中國）

這筆錢，Nike也很難轉嫁到產業鏈上游，只能漲價，轉嫁給消費者。如此Nike的銷量肯定會下降，利潤也會下滑。這些美企會更痛。如果真的能在零售市場上按品牌來源地實現區別消費稅待遇，中國就有了一個打貿易戰最好的武器。在商業上最直接的落地就是「品牌」。要打就得打七寸。打貿易戰，不能只盯着關稅。

自然，雖然中國作為全球第一大貿易體，不示弱，不退讓，但其實可以看到，談判的大門，當然也沒有關上，但絕不是以特朗普威脅強迫這種方式。要談，美國就必須拿出誠意。中美貿易戰，已經全面展開，這場關稅戰就是發展之戰。發展是世界各國的普遍權利，而不是美國的專利。中國在做的，就是捍衛發展的權利。