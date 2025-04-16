美財長：90日內或難與主要夥伴達成貿易協議 對華關稅難超過145%
撰文：王海
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）近日向全國貿易夥伴大打關稅戰。財長貝森特（Scott Bessent）16日表示，撇除中國，現時有14個主要貿易夥伴需要進行談判，或需要超過90日的時間去達成完整的貿易協議。就美國現時向中國進口貨品徵收145%的關稅，貝森特指這個數字長遠無法維持；他暗示美國再增加對中國關稅的可能性不大。
據美國雅虎財經報道，貝森特受訪時表示，不計中國在內，現時有14個主要貿易夥伴（美國與這些國家有大量貿易逆差）需要進行談判。特朗普政府的團隊正全速推進，惟相信不太可能在90日內完成一份完整和正式的法律文件。
美國財長貝森特接受雅虎財經的訪問：
儘管如此，貝森特認為若雙方能夠達成一份清晰的原則性協議，貿易夥伴同意降低對美關稅、非關稅貿易壁壘、減少貨幣操控，以及調低對不同行業與勞工的補貼，華府認為可在這個基礎上繼續談判。
中國政府4月11日宣布，為回應美國對華關稅調高至145%，將上調進口美國貨關稅稅率至125%。往後如果美方繼續在關稅問題上玩數字遊戲，中方將不予理會。
對此，貝森特表示，美中貿易協議尚未形成，但超過145%的關稅可能不會出現，相信沒有人會認為這個數字能夠長期維持下去，惟他不想洩露特朗普總統的談判策略。
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