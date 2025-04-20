貿易戰只是前菜　特朗普的主菜是什麼？（一）

我們正處在一輪長期債務周期的尾聲。目前美國的債務與國內生產總值（GDP）比已達 122%。政府的利息支出也創下歷史新高。美國正走進一個危險區。

這是全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）創始人雷·達里奧（Ray Dalio）所反覆談到的憂慮。他提出的長期債務周期通常持續幾十年，分為上升和下降階段。上升階段是債務積累，經濟增長，而下降階段則是去槓桿，債務違約增多，經濟放緩。他這套債務周期經濟模型是多國央行和財政部（如美聯儲、中國央行）重要的經濟分析框架之一。

目前美國的債務與國內生產總值（GDP）比已達 122%。政府的利息支出也創下歷史新高。美國正走進一個危險區。（資料圖）

達里奧指出，每次市場的劇烈變化背後，通常都有三種力量在推動： 債務水平與貨幣政策、國內的社會撕裂和國際的地緣衝突。而在 2025 年，這三股力量將同時達到高峰，上一次出現這種情況，還是在 1930 年代。

在美國總統特朗普（Donald Trump）於4月2日宣佈的「解放日 」對全球發動關稅閃電戰後，無論是政治、金融還是市場圈，都在逐步形成一種認識，貿易戰只是開胃前菜，主菜是美國的系統性金融問題，核心是國債。特朗普很有可能通過貿易戰的極限施壓，迅速轉化為金融訛詐。

對於特朗普這樣的美國地產商人，肯定要不擇手段解決當前美國高企的37萬億美元的恐怖國債。就如同中國曾經的地產鉅商許家印，因金融債務系統暴雷，龐大的恒大集團迅速成為昨日黃花。更是清晰地告訴市場——一家碩大而繁雜的地產+金融的企業巨頭並不會因為它的超大量級而立於不敗。

從 10 萬億到 37萬億的失控狂奔

美國的國債危機已經到了臨界點。根據美國國會預算辦公室（CBO）的公開數字，其國債規模從 2008 年的 10 萬億美元，到2019年天文數字般的23萬億美元，五年後（2024年）直接飆升至37萬億美元，年複合增長率高達 8.5%。這一速度遠超美國經濟增速，導致債務佔 GDP 比重從 63% 躍升至 124%，遠超國際警戒線 60%。那再過5年後，美國國債回事怎樣一個驚駭數字……

美國國債趨勢增長圖2000年—2024年；數據來源：主要來源於美國財政部以及美國債務時鐘（US Debt Clock）等網站

更嚴峻的是，美國國債各類品種到期額數，從2020年的14.9萬億美元，迅速上漲到2024年的近23萬億美元；而基於發行期限結構倒推，2025年到期國債或會達到26萬億美元。這意味着美國政府必須在短時間內完成天量債務的再融資。如果不是軍事與美元霸權的存在，市場對美債的信心早就開始崩塌。

美國國債介紹（公開資料）

當前美國財政體系已陷入 「借新還舊」 的惡性循環，國債的利息水平也在水漲船高。據美國財政部去年 11 月 20 日公布的數據，2024 年美國聯邦政府僅用以償還美債利息的支出就達到了 8,820 億美元，相較 2023 年 6,590 億美元的利息支出，增長率達 33.8%。有美國金融機構計算，若按當前利率水平，2025 年利息支出將突破 1.1 萬億美元，今年的赤字（1.58萬億）+到期債務再融資（約8.5萬億），本年度美國發債將超過10萬億美元。CBO警告，到 2035 年利息支出將佔 GDP 的 6.1%，累計利息支出將達 10.6 萬億美元。

特朗普是商人，他自然是知道高利率對於政府和企業意味着什麼。在高利率狀態下，美國政府連利息都付不起了，而且這絕對不利於特朗普所謂的製造業迴流計劃。

1992年總統大選時，克林頓團隊提出了那句如今依然被人津津樂道的選舉綱領：「笨蛋，問題是經濟（It's the economy, stupid!）」。這一策略在特朗普2.0時期，化解聯邦債務問題已上升為當前經濟政策的核心關切，甚至提出「蠢蛋，問題是財政（It's the debt, stupid!）」這樣的宏觀理解也毫不違和。

由此，從「化解債務、減少赤字」的視角對特朗普第二任期的經濟政策展開詮釋或能為理解當前經濟治理邏輯提供新的分析維度。總體而言，在不考慮衰退的情況下，當前的「化債」經濟政策成效頗為有限。

基於上述危險的數字，特朗普要通過關稅戰進行一次梭哈，目的是迅速將全球代入到金融戰——進行短期債到長期債的致命博弈。可以說特朗普之所以把指向全球的關稅戰冠上「解放日」，本質上是一場債務危機下的絕望自救。雖然現在白宮對國債處理的訊息很少，但這種訊息隱藏就是「魔鬼」所在之處。市場已有明確的猜測，美國通過加徵關稅的最重要目的是逼迫各國購買 30-50 年期長期國債（甚至有傳言美國要「發明」期限為百年的國債），以緩解包括各類美元國債的再融資等壓力。

左圖：2024年12月18日，美聯儲主席鮑威爾在議息會議後發表講話。（Reuters）中圖：2025年4月17日，美國總統特朗普在白宮與意大利總理梅洛尼（不在圖中）進行會談。（Reuters）右圖：2025年4月9日，美國財政部長貝森特在美國華盛頓特區白宮就關稅問題與媒體交談。（Reuters）

美國通過面對全球的對等關稅，以及中國的毫不妥協，讓這種 「極限施壓」 策略在 2025 年 4 月的第二周讓金融市場達到高潮，直接導致美國遭遇美元、美債和美股的「三殺」。4 月 9 日，標普 500 指數較 2 月高點累計下跌 18.9%，市值蒸發 5.8 萬億美元，創下 1950 年以來最嚴重四日連跌紀錄。

美債在這場動盪中也遭到大規模拋售，4月9日，10年期美債收益率一度飆升至4.46%，亞洲盤中單日漲幅達20個基點，較本周初累計上升近60個基點，創下1981年以來罕見的三日大幅波動紀錄。美元指數也直線跳水，其傳統避險屬性變得脆弱不堪。2024年美國大選後，美元指數一度暴漲，今年1月13日，美元指數突破110整數關口，創下逾兩年新高。但如今，美元的漲幅已經悉數回吐，已經低於去年11月美國大選結果出爐時的105點，截止4月16日已在100點以下盤桓多日。

通常來說，當美股因為利空消息暴跌時，資金會尋求美債或美元等避險資產；但這次情況正好相反。出現了美元、美債以及美股三殺的罕見局面，以往的負相關關係被打破，當股市、債市和美元同時走低——這種罕見的同向下跌，說明美國正在經歷一場信心塌陷，金融市場的動盪不再是一場地震，而會發展成一場望而生畏的海嘯。

這才是特朗普在4 月 9 日宣佈對大多數國家暫停實施 「對等關稅」 90 天的關鍵原因。

（未完待續）