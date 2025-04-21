共和黨人表明不會無限期忍耐　擬為特朗普關稅衝擊設期限

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的貿易戰衝擊美國經濟，共和黨人目前仍願意給特朗普時間來重塑經濟，並準備承受高額關稅帶來的更高成本，但他們表明不會無限期忍耐。



美國政治新聞網站Politico對七個戰場州的30多位共和黨領導人和策略師等進行採訪後發現，越來越多的人承認，經濟衝擊可能會阻礙共和黨在中期選舉中的表現。

許多人稱，他們會盡可能長時間地堅持下去，但幾位州黨戰略師和領導人預測，選民對物價上漲的耐心最多能撐到夏天，而其他人則認為，特朗普還有約一年的時間。

北卡羅來納州共和黨顧問費爾茨（Jonathan Felts）說，雖然「很多人願意承擔一些短期的痛苦」，但他警告，中期選舉「提前投票開始時，如果你去麥當勞，發現沒有一美元功能表了，那就麻煩了」。

密歇根州共和黨選區主席吉爾曼（Todd Gillman）自稱堅定支援特朗普貿易議程，但他也說，如果經濟在一年內沒有改善，共和黨將在中期選舉受到打擊。

關稅戰：圖為2025年3月19日，美國芝加哥一間咖啡店內的營業情況。A barista takes an order at Metric Coffee in Chicago, Illinois, U.S., March 19, 2025.（Reuters）

多位地方和州共和黨領導人希望，特朗普政府能夠在90天的暫緩期結束之前，與大多數美國貿易夥伴就互惠關稅問題達成協定。 許多人引述白宮的說法，即超過100個國家已表示有意與美國重新談判貿易協定，以此證明特朗普的策略正在奏效，並駁斥了任何有關白宮貿易議程執行不力的批評。

佐治亞州迪凱特縣共和黨主席威拉德（Jesse Willard）說，特朗普的貿易政策「短期內會有點痛苦，但我寧願買美國貨，而不是其他任何東西」。

但他也說，這種痛苦不能永遠持續下去。 「如果這需要六個月或一年的時間，你可能會看到一些人抱怨。 但如果這需要幾年以上的時間，你就會看到人們對此感到不滿。 」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

