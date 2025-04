共和黨人表明不會無限期忍耐　擬為特朗普關稅衝擊設期限

美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)的貿易戰衝擊美國經濟,共和黨人目前仍願意給特朗普時間來重塑經濟,並準備承受高額關稅帶來的更高成本,但他們表明不會無限期忍耐。



美國政治新聞網站Politico對七個戰場州的30多位共和黨領導人和策略師等進行採訪後發現,越來越多的人承認,經濟衝擊可能會阻礙共和黨在中期選舉中的表現。

許多人稱,他們會盡可能長時間地堅持下去,但幾位州黨戰略師和領導人預測,選民對物價上漲的耐心最多能撐到夏天,而其他人則認為,特朗普還有約一年的時間。

北卡羅來納州共和黨顧問費爾茨(Jonathan Felts)說,雖然「很多人願意承擔一些短期的痛苦」,但他警告,中期選舉「提前投票開始時,如果你去麥當勞,發現沒有一美元功能表了,那就麻煩了」。

密歇根州共和黨選區主席吉爾曼(Todd Gillman)自稱堅定支援特朗普貿易議程,但他也說,如果經濟在一年內沒有改善,共和黨將在中期選舉受到打擊。

關稅戰:圖為2025年3月19日,美國芝加哥一間咖啡店內的營業情況。A barista takes an order at Metric Coffee in Chicago, Illinois, U.S., March 19, 2025.(Reuters)