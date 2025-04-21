普京未延長復活節停火　特朗普：冀俄烏本星期達和平協議

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）周六（4月19日）宣布俄軍在復活節期間停火30小時。雖然美國國務院20日表示，將歡迎停火進一步延長，但克里姆林宮表示，普京未下達延長停火命令。美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）其後表示，希望俄羅斯和烏克蘭能在本周達成和平協議，隨後開始與蓬勃發展的美國做大生意，並賺取巨額財富。



圖為2025年4月20日，烏克蘭士兵在第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）前線地區慶祝復活節。（Volodymyr Petrov/Press Service of the 33rd Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS ）

澤連斯基：倡俄停止空襲民用基建至少30天

根據普京說法，停火從當地19日下午6時（香港時間19日晚上11時），至當地20日午夜（香港時間21日清晨5時）為止。而在停火屆滿前5小時，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，普京沒下令延長停火。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）同日提出，建議俄羅斯在未來至少30天內，停止使用遠程無人機和導彈襲擊民用基礎設施。他表示，如果俄羅斯拒絕採取這一舉措，便證明只想延長戰爭。對於澤連斯基的說法，俄方暫無回應。

圖為2025年4月20日，烏克蘭頓涅茨克（Donetsk）地區的東正教信徒，在教堂參加復活節禮拜。 （Reuters）

相互指責違協議 俄稱烏軍攻擊逾千次

但在復活節停火期間，俄羅斯和烏克蘭互相指責違反協議。澤連斯基同日表示，俄羅斯「營造停火假象」，但實際上在周六（19日）晚繼續發動數百次砲擊，復活節也發動多次攻擊。澤連斯基表示，截至火地20日下午4時，俄軍從各個方向發動46次突擊、901次炮擊，烏東戰略城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）戰鬥最為活躍。

俄羅斯國防部則稱，烏克蘭違反停火協議超過1,000次，包括向俄羅斯陣地射擊444次，以及超過900次無人機襲擊，遇襲地點為克里米亞，以及俄羅斯邊境地區布良斯克（Bryansk）、庫爾斯克（Kursk）和別爾哥羅德（Belgorod）。