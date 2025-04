普京未延長復活節停火　特朗普：冀俄烏本星期達和平協議

俄羅斯總統普京(Vladimir Putin,又譯普丁或蒲亭)周六(4月19日)宣布俄軍在復活節期間停火30小時。雖然美國國務院20日表示,將歡迎停火進一步延長,但克里姆林宮表示,普京未下達延長停火命令。美國總統特朗普(Donald Trump,又譯川普)其後表示,希望俄羅斯和烏克蘭能在本周達成和平協議,隨後開始與蓬勃發展的美國做大生意,並賺取巨額財富。



圖為2025年4月20日,烏克蘭士兵在第聶伯羅彼得羅夫斯克(Dnipropetrovsk)前線地區慶祝復活節。(Volodymyr Petrov/Press Service of the 33rd Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS )