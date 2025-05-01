GDP萎縮0.3%　特朗普開局不利　美國經濟風暴才剛開始

美國商務部4月30日公布最新數據顯示，2025年第一季度美國國內生產總值（GDP）按月按年率計算萎縮0.3%。這是近三年來的最低增長率。這一數據是對美國總統特朗普執政初期經濟狀況的評估，反映了4月2日全面挑起關稅戰前的美國經濟狀況。美國第一季度實際GDP增速從2024年第四季度的2.4%大幅放緩至萎縮0.3%，這個程度比預期的更大。



事實上，「貿易戰爆發前，美國經濟已步履蹣跚」。彭博社4月27日以此為題分析稱，美國消費者顯露疲態，關稅威脅引發的囤積進口產品的浪潮預計將進一步擴大貿易逆差，全球最大經濟體在去年大部分時間平穩發展後，預計將在2025年初失去動力。並且，由於金融市場對經濟前景高度敏感，GDP增速接近停滯可能會加劇人們對潛在經濟衰退和就業市場崩潰的擔憂。

美國近期多個指數都不盡如人意。美國3月貿易逆差激增至1620億美元。4月29日，美國人口普查局當日發布的初步貿易數據顯示，美國貿易逆差3月激增140億美元，達到創紀錄的1620億美元。據悉，貿易逆差激增的原因是企業紛紛在特朗普政府推出一系列「對等」關稅前囤積物資。

美國加州威爾明頓（Wilmington），位於洛杉磯港的汽車碼頭停放了新入口汽車的鳥瞰圖。洛杉磯港和鄰近的長灘港是美國最繁忙的貨櫃港口。（Getty）

另外，美國消費者信心指數跌至近年最低水平。美國世界大型企業研究會4月29日發布數據顯示，受預期惡化影響，美國4月消費者信心指數連續第五個月下降，跌至新冠疫情以來的最低水平。

數據顯示，美國4月消費者信心指數為86，低於市場預期的87.5和3月份修訂後的93.9。在該指數的5個組成部分中，消費者對當前就業市場環境的評估指數小幅下降，但反映短期收入前景、商業和就業市場環境的消費者預期指數大幅下降至54.4，為2011年10月以來的最低水平，也顯著低於通常暗示將出現經濟衰退的80的門檻水平。

密西根大學美國消費者信心指數，2025年 4月是 52.2，3月為57，連續第四個月下降，降至2022年7月以來的最低水平。（Trading economics）

此外，由於美國金融市場的高波動性，48.5%的消費者預期今後12個月股價將下跌，為2011年10月以來的最高比例。消費者在調查中提交評論訊息顯示，關稅是影響消費者對經濟形勢看法的最主要話題，消費者提到關稅的次數達到該機構有記錄以來的最高水平。

接下來，美國還將公布幾項關鍵的經濟數據。經濟學家預測，5月2日將公布的4月月度就業報告預計將增加13萬就業崗位，比3月預計的增幅減少10萬個崗位，失業率可能會保持在4.2%。另外，下周公布的3月支出數據預計將增長，但同時收入增長將放緩。剔除波動較大的食品和能源價格後的核心個人消費支出（PCE）價格指數將於聯儲局5月會議召開前一周公布，預計將按年上漲2.6%。

必須得承認，特朗普政府一系列激進的關稅措施，芬太尼關稅、232關稅、「對等關稅」，一路走來，這些看似強硬的政策，在短期內可能會為某些利益集團帶來一時的政治資本，但從長遠來看，必然給美國經濟帶來嚴重的負面影響。

對於美國經濟增長的拖累，從第一季度數據看，不過是個開始。新的關稅政策將不可避免地減緩美國經濟增長。如果相關國家採取反制，經濟損失將進一步擴大。

2025年4月30日，英偉達（NVIDIA）行政總裁黃仁勳在白宮「投資美國」活動上與美國總統特朗普在台上發言。（Reuters）

而這個影響是牽一髮而動全身的。首先，對美國企業競爭力的影響。美國企業在全球供應鏈中佔據重要位置，許多公司依賴於從海外進口原材料、零部件等以維持生產和運營成本優勢。當進口成本因高關稅而增加時，美國企業的利潤空間被壓縮，不得不面臨提高售價或削減開支的選擇。提價可能導致消費者購買力下降，進而影響銷售業績；而裁員或其他形式的成本削減則會損害員工福利和社會穩定。更重要的是，長期來看，這將削弱美國企業在國際市場上的競爭力。

其次，必然就是加重消費者負擔。對於普通美國人而言，關稅帶來的直接後果就是物價上漲。美國大多數日常消費品都是全球採購，尤其是來自中國的電子產品、服裝鞋類以及其他生活必需品。一旦這些產品的價格由於關稅上調而變得更高，家庭預算將會受到衝擊。若全面加徵關稅，美國消費者的年度支出將明顯增加，這對於中低收入群體來說無疑是沉重的負擔。同時，通貨膨脹率也可能隨之上升，進一步侵蝕居民的實際收入水平。

美國關稅戰：洛杉磯是美國主要接收亞洲貨運的港口，在關稅戰展開僅一個月，貨量已出現斷崖式下跌。（Reuters）

此外，儘管特朗普聲稱加徵關稅能夠保護國內就業，但實際上這種做法往往適得其反。一方面，製造業的成本增加迫使企業考慮調整僱傭策略，甚至關閉部分工廠；另一方面，服務業作為美國經濟的重要支柱之一，同樣難以倖免。

例如，零售業可能會因為顧客流量減少而導致銷售額下滑，從而影響到店員及其他相關崗位的穩定性。更嚴重的是，農業等行業也面臨着出口受限的風險，因為其他國家很可能會對美國農產品和其他初級產品施加類似的懲罰性關稅作為回應。這無疑會對依賴這些行業的從業者造成重大打擊。

像玩具這類高度依賴由中國進口的產品，在關稅戰中所受影響甚深，恐為美國消費者構成困擾。（Reuters）

特朗普一而再再而三的表達，是想通過加徵關稅來實現所謂「公平貿易」，但事實上，這一系列舉措都會反過來制約美國自身的經濟發展。在這樣的大背景下再回頭看過去一段時間，美債遭受猛烈拋售。

美國國債市場全線暴跌，遭遇了自2023年3月銀行危機以來最嚴重的流動性事件之一。其中，號稱「全球資產定價之錨」的10年期美債收益率已創下了逾20年來的最大單周漲幅。有分析稱，美債的拋售可能還會持續更長時間。

這是很直接的市場回饋——華爾街對美國經濟前景的展望愈發悲觀。全球最大資管貝萊德的首席執行官拉里·芬克（Larry Fink）警告稱，由於特朗普的「對等關稅」，美國可能已經陷入經濟衰退或非常接近衰退。芬克表示，美國消費者可能在關稅威脅生效前囤積商品，這可能掩蓋了一些潛在的經濟疲軟。實際上，許多商界領袖認為，美國經濟可能已經陷入嚴重衰退之中。這些預期，近期已經高頻率出現在各大輿論中。

霍士新聞3月9日播出的採訪中，特朗普預測美國經濟會面臨「過渡期」，沒有排除美國經濟陷入衰退可能性。

實際上，從2008年金融危機之後，美國表面上經濟數據的大幅增長，依靠的卻是貨幣無限寬鬆、取消政府發債限制、直接發錢、股票回購註銷，日益依賴金融操作。美國貧富分化大幅加劇，普通民眾感覺生活壓力巨大，鉅富階層的財富卻通過金融操作猛漲。同時，美國內部黨派爭鬥、族群撕裂，一些深層矛盾浮現。

目前美國經濟面臨歷史最高級別挑戰，同時又有許多重大內部結構性問題，可謂內憂外患。 這些跡象，都說明美國經濟正在遭受重大沖擊，這些問題早就根深蒂固，如今的關稅戰突然間捅破了那層窗戶紙，讓整個深陷金融化困境的美國經濟遭受系統性衝擊，處在了風暴的起點上。