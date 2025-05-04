關稅戰｜日本敢用美債倒逼美日貿易談判嗎？

美國對汽車零件加徵收25%關稅生效，日本首相石破茂第一時間表示深感失望。美日貿易談判出現了重大裂痕。事實上，美日第二輪關稅談判結束後一定會出現這樣的結果。



汽車關稅是日本最受不了的。5月2日下午，石破茂在接受專訪時強調，在與美國政府的關稅談判中，日本絕對不會接受對汽車加徵關稅。汽車是日本的支柱產業。據朝日新聞稱，去年日本對美國的出口總額達1400億美元，其中大約400億美元來自汽車產品，佔比約28.5%；而且，美國不單單是對汽車成品加關稅，是包括汽車零部件加關稅。

特朗普5月3日開始向引擎和變速器等主要的汽車零部件加徵25%關稅，這是日本對美出口的重要品類之一。在特朗普看來他做了一點點妥協：如果出口到美國的汽車零部件，是用於在美國生產的汽車，那麼設置了兩年的減稅期。但這個所謂「減稅期」也只是特朗普虛空造牌出來的，先加上去，再減，實際相比之前並沒有減。

日本豐田汽車的Toyota Corolla。（豐田汽車官網）

日本的貿易統計數據顯示，2024年汽車零部件對美出口額，約1.2萬億日圓，汽車出口額約6萬億日圓。如果汽車加上零部件，佔日本出口到美國總額的三分之一。美國顯然不把對汽車加徵25%關稅擺在談判桌上，那麼對日本來說，等於是大出血還換不來實際成果，相當於被白嫖了。

美國就是擺明了，僅僅只是談對等關稅，而鋼鋁關稅和汽車關稅，以及10%的基準關稅，並不在談判範圍裏。特朗普擺明要求日本大出血，每年要多花幾百億美元去購買美國商品。美國並沒有付出任何東西，就憑空要跟日本每年索取幾百億美元。特朗普一點談的意思都沒有，也完全不考慮日本，就是一幅「你同意也得同意，你不同意也得同意」。

有意思的是，5月1日，日本財務大臣加藤勝信表示，日本持有1.27萬億美元的美國國債是日本在與美國進行貿易談判時可用的工具之一。而就在上個月，日本方面則明確，排除將美債作為談判籌碼的可能性。

截至2025年1月，美國國債主要持有國。其中日本一直是美國國債的最大持有國，持有量超過1兆美元。

2025年4月17日，日本財務大臣加藤勝信在東京財務省接受路透社採訪。（Reuters）

加藤勝信稱：「在談判中，我們顯然需要把所有牌都擺到桌面上，這可能就是其中的一張牌，但我們是否真的會打出這張牌，則是另一個問題了。」他又說，日本持有世界上最多的美國國債，主要目的是確保有足夠的流動性，以便在必要時對日圓進行干預。意思挑明瞭的意思就是：如果日圓大幅貶值，日本會以救日圓的名義，去拋售美債。

2022年和2024年，日本都為了救日圓，拋售過美債。雖然加藤勝信也說了「是否真的會打出這張牌，則是另一個問題了」，並沒有說一定會拋售美債，但已經隱含威脅的意思。日本方面態度大轉彎，最主要的問題當然是美國欺人太甚。

英國媒體也報道稱，日本財務大臣公開表示，該國持有的超過 1萬億美元的美國國債是其與特朗普政府貿易談判的一張「牌」，這是美國在亞洲最親密的盟友罕見地露出兇狠的表情。

但日本有能力反抗嗎？也別高看了日本。日本趕在汽車關稅實施前，拿國債說個事兒，也不過像是「齜牙咧嘴的畫面」。日本現在的情況根本沒有能力去背刺美國，畢竟美國對日本的影響力還是比較大的。日本這個齜牙咧嘴，不過是表達抗議，也並不能真的咬下去。

特朗普把他像圖片集一般的著作《Save America》送給早前訪美的石破茂。（Reuters）

恐怕日本最後還是會退縮，石破茂除了表示失望之外，又能怎樣？拋售美債，恐怕也只能說，不會真做。除非在匯市上出現控制不住的情況。這會是應急措施。而換個角度，特朗普也根本不在意。恐怕還在等着日本熬不過了再過來跪求。日本汽車關稅的苦果也只能自己消化了。

當然，以前日本都不敢對美國齜牙咧嘴，這次日本對美國開始齜牙咧嘴，不管最後有沒有實際咬下去，都是一種很大的變化了。連對美國亦步亦趨的日本，都出現了這樣的裂痕。可見，美國的態度。所有談判中的國家都應有一把桿秤。