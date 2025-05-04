日美關係遭遇「三重山」挑戰

日前，日美兩國主要圍繞着特朗普「對等關稅」等問題，在華盛頓完成了第二階段談判。實際上，日本石破茂政府高度重視此次對美的戰略性協調工作，委派經濟再生擔當大臣赤澤亮正專程赴美，直接與特朗普總統團隊進行相關政策協調。



此前，儘管日美雙方以一種較為間接、或委託的方式結束了第一階段的談判，並承諾儘快舉行後續的相關行動，但現實情況是，短期內日美之間很難就包括「對等關稅」在內的一系列矛盾及分歧達成共識，石破茂與特朗普所共同構築的當前日美戰略協調架構也很難形成有效溝通。



撰文：陳友駿 上海國際問題研究院研究員



需要強調的是，就目前的日美雙邊關係來看，主要面臨所謂「三重山」的挑戰。

首先，第一重山就是「對等關稅」問題。毫無疑問，此次赤澤亮正再度專程訪問華盛頓的主要目的還是為了遊說特朗普及其領導的團隊，希望後者能夠給予日本在「對等關稅」上的特殊待遇，即取得石破茂政府及日本國內多數親美派人士所堅信的「盟友豁免權」。簡言之，就是日本不願意對美支付所謂的「對等關稅」，更不希望日美間的經貿關係因「對等關稅」的襲來而出現巨幅波動，甚至影響到日本國內宏觀經濟的穩定運行等。但事與願違，特朗普及其領導的團隊似乎並不願意輕易給予日本一定的「禮遇」，甚至希望用交易的方式來解決「對等關稅」的對日豁免權問題。

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周三（16日）親身與赴美的日本經濟再生擔當相赤澤亮正會晤。（Truth Social@realDonaldTrump）

其次，第二重山就是「日本製鐵公司」收購「美國鋼鐵公司」一事，可簡稱為「日鐵收美鋼」。坦率而言，這一併購案本身是經濟問題，但經過拜登政府及特朗普政府的長時間「發酵」，其已經發生了根本性的質變，完全轉化為政治問題了，並演變為橫亙在日美經貿關係發展問題上的一大障礙。

在日本經濟界的部分人士看來，本身這一併購案並沒有設計任何敏感點，且從某種意義上來說，是日本企業變相擴大對美投資的一種展現形式。但出乎預料的是，前總統拜登及現總統特朗普均對這一併購案表示出明確的反對意見，儘管特朗普的相關觀點還存在片刻的搖擺。不僅如此，美國國內的相關鋼鐵團體及保守政治人士也不問青紅皂白地參與到反對的勢力之中，引致這一併購案業已完全升格為日美間的主要經貿、甚至是政治矛盾。

最後的第三重山就是特朗普政府要求日本提高「防衛費佔比」一事。應該說，冷戰結束後，在「專守防衛」的戰略指引下，日本的防衛費佔比始終堅持1%的「紅線」，即日本防衛費支出佔GDP的比重基本維持在1%的水平，但隨着日本國家安全戰略及方位戰略的調整，日本的「防衛費佔比」已逐步接近2%的水平。

2025年3月30日，日本東京防衛省，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和日本防衛大臣中古元進行會晤。（Reuters）

儘管如此，特朗普政府對2%的數值並不滿意，且一味地要求石破茂政府將防衛費佔比提升至3%、甚至可能更高，其主要目的就是想向日本收取高額的「保護費」。儘管對於日本國內的部分政治保守勢力而言，特朗普3%的要求或許正合其意，但對於本身就「捉襟見肘」的日本政府財政而言，究竟從哪裏湊出這多一個點的經費，卻着實並不容易。

更何況日本政府已經是「債台高築」，而且隨着之後日本國內市場利率大概率將轉入加息軌道，國債的還款壓力將進一步加大，其對於正當家的石破茂政府而言，實則構成了不小的政治壓力。鑑於此，石破茂政府在面對特朗普3%防衛費佔比的要求時，總是選擇相對逃避的應對方式，避免這一問題成為日美間的矛盾焦點。

2025年2月7日，美國總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓白宮與日本首相石破茂會面時握手。（Reuters）

綜上，當前的日美關係正經歷「三重山」的挑戰。受其影響，日美關係呈現出「一變、一不變」的特徵。

需要指出的是，這裏的「一不變」實際是指「美主日從」的結構性關係特徵並沒有發生任何變化，具體表現為特朗普及其領導的政府在對日各主要方面均採取「政治施壓」的手段與方式，而石破茂政府則更多采取了「竭力爭取對方的理解與妥協」的應對策略；而「一變」則是指日本國內在應對「特朗普外壓」問題上出現了嚴重分歧，具體表現在若干方向上，如在應對「對等關稅」問題上，部分經濟界及民間的聲音則更多強調採取積極反抗、甚至是一定的報復性措施，而這與石破茂政府的「軟弱」、「妥協」形成了鮮明對比。