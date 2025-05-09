印巴衝突 ｜印度一敗塗地　顏面盡失的不只是莫迪

當地時間5月7日，印度多地舉行了大規模民防演習。據當地媒體報道，印度全國共有244個被歸類為「民防區」且設有敏感設施的地區分別進行了演習，這是印度50多年來首次大規模民防演習。

同時，印度特別通報，已與美國、英國、沙特、阿聯酋和日本等多國安全顧問進行交談通報了印度的「硃砂行動」(Operation Sindoor)」相關情況，稱這次行動是慎重且克制的。還強調，印度無意加劇當前局勢，但如果巴基斯坦決定升級，印度已做好堅決反擊的準備。然而，這些實際上都難掩這次「硃砂行動」的尷尬。



5月6日凌晨，印度不宣而戰，對巴基斯坦發起軍事行動，代號「硃砂行動」(，襲擊了巴基斯坦及巴控克什米爾的九處地點，雙方爆發激烈戰鬥。然而，印度在幾個小時內顏面盡失。

印度鬧的第一個笑話：印度先發制人，不宣而戰，但結果自己損失慘重，還替中國武器打了個廣告。巴基斯坦空軍宣稱擊落了6架印度空軍戰機，包括3架法國製造的「陣風」戰鬥機、一架俄製蘇-30、一架米格-29和一架疑似幻影-2000。

巴基斯坦副總理兼外交部長伊沙克·達爾（Ishaq Dar）5月7日在議會發言時透露，巴方在當天凌晨的「短暫空戰」中，使用了由中國製造的殲-10C戰鬥機對抗並擊落印度空軍的戰機，其中包括3架法制「陣風」戰鬥機。印度方面一度沉默近12小時，最後才承認有三架戰機在控制區內「發生事故」，但拒絕說明是否由外部打擊導致。

印度從法國採購的首批5架「陣風」（Rafale）戰機抵達印度空軍基地。（資料圖片）

印度這種模稜兩可的態度，與巴基斯坦方面高調公布戰果和戰場圖像的積極態度形成鮮明對比——這場戰鬥的勝負，已經很明顯了，莫迪政府不宣而戰，最後搞得自己成為世界的笑話。

香港《南華早報》5月8日報道指出，印度方面尚未對這一說法發表評論，也沒有對戰機被擊落的說法做出回應，如果達爾的說法得到證實，這將是中國產戰鬥機在實戰中首次取得空對空擊殺戰果，同時也標誌着「陣風」戰鬥機在實戰中首次折戟。

此外，報道援引印度當地媒體的說法稱，印度旁遮普邦當天還發現了疑似霹靂-15（PL-15E）導彈的碎片，這可能表明巴基斯坦空軍從殲-10C或梟龍Block 3型戰機上發射了該型導彈，目前該地區已知僅這兩款戰機適配該型號導彈。對此，美國軍事新聞網站「戰區」（The WarZone，TWZ）也發文稱，「中國的霹靂-15（PL-15）空對空導彈似乎首次用於實戰」。

美國軍事新聞網站「戰區」（The WarZone, TWZ）發文稱，中國的霹靂-15空對空導彈似乎首次被用於實戰。

第二個「笑話」在於，其他國家互相打擊，都說明自己打的是「軍事設施」，比如伊朗和以色列，意思就是不傷及平民。結果在印度的聲明中，他們特別強調「不針對巴基斯坦的軍事設施」，襲擊的九處地點都是「恐怖主義基礎設施」。然而根據巴基斯坦曝光的訊息，這九處地點大部分都是普通的民用設施。而印度軍方卻仍在社交媒體上自嗨「正義得到了伸張」。

戰鬥爆發後，中美都在第一時間做出表態。中國外交部表示，中方對印度的軍事行動表示「遺憾」，對目前事態發展感到「擔憂」。中方反對一切形式的恐怖主義，呼籲印巴雙方以和平穩定大局為重，保持冷靜克制，避免採取使局勢進一步複雜化的行動。言外之意就是：印度別再打了，再這麼打下去，輸得更慘，局面更難以收拾。

美國總統特朗普（Donald Trump）只表示希望印巴衝突儘快結束。（Reuters）

稍早些時候，特朗普在白宮回答記者詢問時則表示：「真遺憾，我剛剛聽說這件事（印巴衝突）……他們兩國之間已經爭鬥了很長時間，我只希望這一切儘快結束。」說實話，特朗普政府現在也沒工夫搭理印度這個亂攤子。

在地區問題上，美國傳統上都是支持印度的。2020年的中印邊境衝突，美國就明確站在印度一邊，無端指責中國；這次印巴局勢升級初期，包括特朗普本人在內的美國高層也紛紛向印度表示支持，只是並未直接指責巴基斯坦。局勢發展到這個地步，美國也擔心被印度繼續這麼拉下水。

2025年5月7日，印度安全部隊人員在南克什米爾普爾瓦馬縣烏延（Wuyan）一架戰鬥機墜毀地點附近站崗。（Reuters）

可以看到，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）這次在談及印巴衝突時，不再明確提及「支持印度」，而是強調「美國將密切關注印巴之間緊張局勢」「美國將繼續與擁有核武器的亞洲國家接觸，尋求和平解決」。

美國不願出力支持，在沒有強力外部支援的情況下，印度估計也不可能繼續「大打」。雖然最新消息，巴基斯坦拉合爾沃爾頓機場附近傳出密集防空炮聲，雖然巴基斯坦總理表示要為克什米爾地區襲擊中喪生的人員報仇，但實際上，印度和巴基斯坦都不想打。莫迪這次是得不償失，被狠狠打臉。

吃了悶虧的莫迪，儘管心有不甘，但是無奈武器水平高下立見，不值一戰，估計有台階就會順坡下驢。巴基斯坦也是內憂外患，此次被拖下水，被迫反擊，下一步見好就收是最佳選擇。

圖為2025年5月7日，巴控克什米爾（Kashmir）地區的首府城市 Muzaffarabad，在印度空襲後大面積停電。（Reuters）

實際上，巴基斯坦也已經釋放出和平信號，願意見好就收。巴基斯坦國防部長阿西夫表示，如果印度能夠主動停止軍事行動，巴基斯坦軍方願意避免局勢進一步升級。他強調，巴基斯坦永遠不會對印度主動發起任何敵對行動，但如果印軍發起攻擊，巴軍一定會予以有力的反擊——這不是敵對行動，巴基斯坦只是在保衛自己的領土。

可以說，巴基斯坦已經給印度台階下了。印度方面儘早停手止損，才是最合理的上策。不宣而戰這種行為，本來就是自己不佔理，繼續這麼打下去，丟人的只能是自己。對於莫迪而言，接下來最頭疼的是如何給國內民眾一個交代，並趕緊轉移輿論注意力。

印巴衝突說到底其實還是代理人戰爭。美國對中國始終不死心，無奈實力下滑，不敢硬碰硬。在東海、南海、台海都賺不到便宜，並轉而從西部挑釁入手，企圖攪局，阻礙 「一帶一路」西進戰略。可惜今非昔比，中國發展已經到了美國無法撼動地步。

此番印巴戰爭，中國也只是小試牛刀，然而武力值滿滿，全世界都看在眼裏。這樣的一場戰役，就是世界全軍技術發展的展示與證明，可以看出來中國的軍事技術達到的水平，已經可以在對抗中的優勢地位。這次的結果恐怕是美國最不想看到的。當美國判斷它在軍事上也將失去優勢，美國的信心將進一步崩潰。而這個過程中，慌亂的美國就會犯更多的錯。