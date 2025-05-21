中美貿易戰 | 沒有美國地球照轉，沒有美國中國也能照轉？

中國外交部亞洲司副司長梁建軍5月20日在一場媒體吹風會上提到中美貿易戰，他說中方對美方從來不抱幻想，也從不指望通過一次談判解決所有的問題。美國新政府反覆無常，變數很大，中方還會「聽其言，觀其行」，我們有足夠的耐心和定力，也有充分的資源和手段，不會在根本原則上動搖，也不會在核心利益上退讓。

不少分析認為對美國不抱幻想，不指望一次談判解決所有問題，體現了中國的理性務實。

但他在該活動中同時提到，美國的對外貿易額僅佔全球貿易額的13%，發動關稅戰等於把自己孤立於世界之外。沒有美國，地球照樣轉，太陽照樣從東方升起。「中國具有社會主義市場經濟的體制優勢，超大規模市場需求優勢，全球最完備產業體系的供給優勢，我們有充分的底氣。當別人不給我們開門的時候，我們不僅能夠活下去，而且會活得更好。」

日內瓦會談後中美撤回了非理性高關稅。圖為2025年5月12日，瑞士日內瓦，圖為貝森特與格里爾在中美就關稅會談後在記者會上做簡報。（Reuters）

日內瓦會談後中美互相降低關稅，這是中國通過鬥爭贏得的結果。中國準備充分、立場堅定、策略得當，經此一事贏得了各方尊重，為日本印度歐盟等各方反抗美國關稅大棒做了示範，中國人為此感到自豪是無可厚非的。但是一些話還是不能說得過滿。

中國有信心應對美國的關稅大棒，不是因為沒有美國地球照樣轉，更不是因為離開美國的中國會活得更好。

特朗普（Donald Trump）政府發動全球對等關稅戰，所仰仗的是美國的全球第一大買家地位。據瑞銀等機構統計，2023年美國消費市場規模達18.6萬億美元，位居全球第一。同期中國消費市場規模為6.9萬億美元，排名全球二，中國、日本、德國和印度消費市場規模的總和為13.6萬億美元，僅為美國的73%。

美國全球最大消費市場的地位是斷層式第一。離開美國地球照轉，但是離開美國市場，絕大多數以美國為出口目的地的國家日子不會好過。全球找不到第二個比美國更大的消費品市場。

1978-2023年中美兩國GDP規模的增長情況（觀察者網，數據來源：國家統計局、美國經濟分析局、WIND）

中國有信心應對貿易戰，能夠在貿易大棒下活下去，但我們要明白貿易戰是艱難的抗爭。可以活，但不一定就會活得好。

正如抗日戰爭，中國可以戰勝日本，但付出的是耗時14年、傷亡3500萬人的血淚代價。同樣，貿易戰是共克時艱，是輾轉騰挪，是艱難前行，從國家層面是宏大的史詩，但時代的一粒沙落在每個人頭上都是一座大山。

從普通市民的觀感看，貿易戰可能意味着失業，意味着房貸違約，意味着消費降級。貿易戰會帶來痛苦，不能用勝利來掩蓋戰局慘烈，不能很輕鬆說會活得更好。

離開美國地球照轉，這句話不假，離開任何一個國家地球都照轉。問題是如果沒有美國，中國會不會也照轉，全球各國是否都照轉？

中美貿易・中美關係・關稅・加徵關稅：圖為2019年1月30日，鏡頭下擺放在美國加州長灘港J碼頭的貨櫃。（Reuters）

美國自第二次世界大戰後就是世界第一大經濟體。2024年，美國經濟總規模達到了29.2萬億美元，再創歷史新高，而中國GDP按美元計算小幅擴張至18.94萬億，美國GDP約為中國的1.54倍，中美兩國的GDP差距再一次超過了10萬億美元。中國是僅次於美國的第二大經濟體。但以中國的實力還不足以喊出離開美國中國照轉。

原中國人民銀行副行長、國際貨幣基金組織副總裁朱民說過：「美國經濟下跌1%的波動，會影響加拿大經濟下降近0.9%，會影響中國0.3%、0.4%的經濟下降。而信心恐慌，對很多國家都是傳染的，因為我們生活在「你中有我、我中有你」的全球經濟網絡之間。」

前不久特朗普的對華高關稅大棒之所以失敗，犯了認為可以同中國全面貿易脱鈎的錯。這是美國的前車之鑑。中國不能為了強調中國有能力應對美國，就想當然認為可以同美國全面脱鈎，就認為離開美國可以照轉。世界上實力不如中國的國家比比皆是，他們的商品離開美國市場很大概率就是不轉。

這張路透社於2025年4月17日拍攝的設計圖片中，可以看到美國總統特朗普（Donald Trump）指向前方的3D列印微模型、歐盟旗幟以及寫着「關稅」的字眼。（Reuters）

新興國家崛起的大趨勢下，百年未有之大變局下，以中國為首的新興國家正在撬動世界秩序發生轉圜。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）曾直言世界上任何事務離開中俄都無法單獨進行。而我們也必須看到，世界上任何事務離開美國也無法單獨進行。

美國霸權前所未有削弱，這種衰落是相對的。相較於美國以往在全球的影響力，美國現如今的存在感是降低了。相較於其他各國，美國仍然有着明顯的優勢地位，仍然是舉足輕重的國家。

拉美有一句俗語，天堂太遠，美國太近。對中美來說也是一樣的。天堂太遠，美國（中國）太近。

中美對彼此來說都是不得不面對的挑戰，中美無法互相逃離，互相隔絕交往。中國人不能想當然以為離開美國照轉。和美國一起是現實，一起也能轉得好才是本事。