取消中國學生簽證 | 簽證政策的武器化自毀美國軟實力

一場針對中國在美留學群體的精准狙擊正在拉開帷幕。過去，美國以「歡迎國際人才」著稱，如今卻逐步將這扇門關上。就在一天之內，美國國務院與國土安全部聯合放出多個信號，明確表示將對中國大陸、香港及澳門地區的留學生群體展開「加速撤簽」和「重點審查」，並同步暫停全球範圍的學生簽證面試安排。一個曾寄託過無數人夢想的求學目的地，正被重新定義。



美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）5月28日通過X平台和美國國務院發佈聯合聲明，提出以下幾點核心措施：

第一，將「狠狠撤銷」（aggressively revoking）中國學生簽證，優先針對那些被認定與中國政府有關聯者，或就讀「關鍵領域」（critical fields）的學生。

第二，修訂簽證標準，強化對中國大陸、香港及澳門地區申請人的社交媒體與背景審查。

第三，暫停全球簽證面試，以配合未來更嚴格的篩查流程。

第四，研究設定留學生比例上限，特朗普當天在白宮表態，建議將哈佛等名校的國際生比例從現行的30%削減至15%。

魯比奧直言，「我們要確保那些有潛在風險的人不再進入美國學術體系。」但這個「潛在風險」的定義，誰說了算？直白的說，如此的政策突變，就是以「國家安全」為名，向中國學生開刀。

魯比奧直言，「我們要確保那些有潛在風險的人不再進入美國學術體系。」（Reuters）

聲明中提到的「關鍵領域」並無明確定義，但據以往慣例，往往包括以下專業：人工智慧、量子資訊、航空航太、材料科學、生物工程、網路安全，以及與半導體、能源等有關的交叉學科。也就是說，幾乎涵蓋了當下中國學生赴美最主流的STEM（Science、Technology、Engineering、Mathematics）領域。

而所謂「與中國政府有關聯」，更是一個模糊卻高度政治化的標籤——從獎學金來源、實習背景，到曾就讀的國內院校、發表的科研論文、甚至社交媒體點贊記錄，均可能成為風險標記。

據《史丹福評論》披露，一則關於「大陸間諜假冒史丹福學生」的報導，更被一些政策制定者當作收緊高校安全防線的藉口。這就意味着：不需要具體證據，只要背景「看起來可疑」，就可能被劃入撤銷簽證的範圍。

事實上，這並非特朗普及其團隊首次向中國留學生「開火」。（Reuters）

這種篩選邏輯延續並強化了特朗普政府2020年簽署的10043號總統令，但將打擊範圍從「國防七子」院校擴展到所有STEM專業，並將審查標準從潛在技術轉移風險升級為意識形態關聯性。美國國務院內部檔顯示，新的演算法模型已能通過論文合作網路、學術會議出席記錄等72個維度鎖定目標人群。

事實上，這並非特朗普及其團隊首次向中國留學生「開火」：2020年，特朗普簽署第10043號總統公告，直接阻止數千名被認定與中國軍事或國防科技有關的學生獲得簽證。2022年，「中國行動計畫」被取消前，已有上百名華人學者和學生成為調查物件，部分人被驅逐、拘押，甚至終身不得入境。2024年11月擬廢除教育部，終止DEI項目。2025年初以來，特朗普政府頻繁向國際學生群體發難，包括撤銷合法身份、停止面試安排、取消哈佛的國際生招生資格等，引發法律和學界強烈反彈。

如今，這場教育冷戰正在升級為一場全面性的簽證圍堵。美國《政客》網站（Politico）分析指出，此次政策方向一方面服務於特朗普「反中」與「反左翼」的政治需求，另一方面，也凸顯其在總統競選前夕對「大學陣營」施加政治壓力的策略。

與此同時，特朗普要求哈佛大學應將錄取的外國學生人數限制在15%以內，並且需要向政府提交目前外國學生名單。此前，特朗普政府已採取多項措施針對哈佛大學，包括撤銷其國際學生簽證認證、凍結聯邦撥款等。儘管哈佛大學已就這些措施提起訴訟，並獲得了法院的臨時禁制令，但特朗普政府對精英大學和國際學生的施壓仍在繼續。

種種跡象可見，美國國內政治極化現象嚴重，部分政客為了迎合特定政治勢力，將中國視為「假想敵」，試圖通過打壓中國留學生來展現所謂的「對華強硬」態度，以此獲取政治資本。對哈佛大學等精英高校施壓，要求其廢除多元化專案（DEI）、限制國際招生，甚至審查課程內容25。這些舉措實質是共和黨對被視為「自由派堡壘」的高等教育體系的清算，旨在鞏固保守選民支持，並通過「文化戰爭」轉移國內矛盾。

美國科研的中流砥柱事實上來自五湖四海，這也是美國的軟實力所在。但特朗普現在的做法如同自廢武功。（Reuters）

美國，本質上來說，是靠吸納其他國家的精英移民而壯大的，美國科研的中流砥柱事實上來自五湖四海，這也是美國的軟實力所在。但特朗普現在的做法如同自廢武功。近期在英國倫敦發佈的《2025年全球軟實力指數》顯示，美國在國際社會的「聲譽」指標明顯下滑。軟實力概念的提出者、哈佛大學甘迺迪政府學院前院長約瑟夫·奈（Joseph Nye）在去世前也曾撰文說，美國吸引其他國家的能力已日漸衰落，特朗普政府的種種做法正嚴重損害美國的「軟實力」。特朗普如此搞下去，說要令美國再次強大，後果必定適得其反。

以中國留學生市場來說，已經發生了變化。根據2024年美國門戶開放報告（Open Doors）資料，2023-24學年中國大陸赴美學生總數約為27.7萬，較高峰時期（2019-20學年）下降25%。而新加坡國立大學2025年收到的中國申請量激增240%，其新設立的「過渡性雙學位項目」允許學生在完成線上課程後轉移學籍。與此同時，中國本土高校的直博快車道計畫將碩博連讀年限壓縮至4年，並配套百萬級科研啟動基金。這種去中心化的全球學術網路重構，正在削弱美國在高端人才培養領域的壟斷地位。這種去中心化的全球學術網路重構，正在削弱美國在高端人才培養領域的壟斷地位。

另外，簽證政策的武器化正在催生新型認知對抗。1949年以來構建的中美人文交流橋樑，正在被麥卡錫主義2.0的鐵錘擊碎。哥倫比亞大學東亞研究所的追蹤研究顯示，2025年中國學者在《科學》《自然》的聯合署名論文量同比下降41%，知識生產的去全球化趨勢已然顯現。更危險的是，美國社會的排外情緒與中國民間的反美思潮形成共振，這種雙向認知蛻變正在製造難以彌合的精神鴻溝。