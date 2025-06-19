桑德斯：美國絕不能參與以色列對伊朗的非法戰爭

美國憲法明確規定：未經國會明確授權，不得對伊朗或任何其他國家使用軍事力量進行攻擊。美國並不存在此類授權，因此任何美國參與都是非法的。



作者：美國佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）



到2025年，人們或許希望全球社會能齊心協力，應對氣候變遷帶來的生存威脅；共同預防未來的流行病；共同解決目前存在的巨大收入和財富不平等問題；共同改善世界各地苦苦掙扎的人們的生活水平。

但可悲的是，我們今天的處境並非如此。恰恰相反。世界非但沒有解決我們面臨的重大危機，反而目睹了由俄羅斯總統普丁挑起的烏克蘭可怕戰爭，這場戰爭在過去三年中已奪走了數十萬人的生命。我們正目睹加沙地帶可怕的戰爭，就在我們今天發言之際，成千上萬的巴勒斯坦兒童正因以色列不人道和非法的戰爭政策而面臨飢餓。

2025年6月3日，加沙地帶加沙城，圖為流離失所的巴人兒童手執空鍋蹲坐等待領取食物。（Reuters）

支持內塔尼亞胡對伊朗的戰爭將是一個災難性的錯誤。

現在，我們面臨伊朗一場危險且不斷升級的戰爭，這場戰爭是由極端主義的內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）政府違反國際法挑起的。

我今天要強調的重點是，美國絕對不能捲入這場戰爭。

讓我來談談這場戰爭是如何開始的。

周四，內塔尼亞胡對伊朗發動了非法單方面突襲，轟炸了伊朗各地目標，造成數百人死亡。伊朗也發動了攻擊作為回應，造成以色列數十人死亡。

無論你如何看待腐敗專制的伊朗政權，以色列的攻擊都明顯違反了國際法和《聯合國憲章》。每個國家都有自衛的權利，但無權發動這種所謂的先發制人的戰爭。

但讓我們記住內塔尼亞胡是誰：他是一名戰爭罪犯，因在加沙地區讓無辜民眾挨餓和殺害平民而被國際刑事法院起訴。此時此刻，在加沙，以色列仍在阻止聯合國向飢餓兒童提供人道援助。週二，在加沙，以色列坦克向拼命索取糧食援助的人群開火，造成至少59人死亡。

讓我們明確一點：這次攻擊是專門為了破壞美國的外交努力。

因此，內塔尼亞胡無視國際法，對伊朗發動戰爭也就不足為奇了。

早於2012年9月27日，美國紐約，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）出席聯合國大會發表講話，指伊朗的濃縮鈾技術已十分成熟，將於不久的將來具備製造原子彈的能力。（Getty）

但內塔尼亞胡的打擊決定也直接違背了美國的明確意願，美國正尋求透過外交途徑解決圍繞伊朗核計畫的長期緊張局勢。近幾個月來，美國已與伊朗舉行了五輪談判，以解決這些長期的擔憂。讓我重申一次：近幾個月來，美國已與伊朗舉行了五輪談判，以解決這些長期存在的擔憂。第六輪談判原定於週日舉行，但內塔尼亞胡卻選擇挑起這場戰爭。

我們必須明確一點：這次攻擊旨在破壞美國的外交努力。事實上，以色列在首輪攻擊中就暗殺了伊朗核談判小組負責人。

我們也要記住，美國情報部門從未暗示伊朗做出了研發核武的決定。就在幾個月前，特朗普的國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）在國會作證時表示，「情報界仍然評估伊朗沒有開發核武」。

但內塔尼亞胡選擇進攻，這不僅損害了外交努力，還可能引發一場全面的區域戰爭。他現在公開談論伊朗政權更迭，並威脅要幹掉該國的政治領導人，絲毫沒有考慮到由此可能引發的混亂。我們也不要忘記，伊朗目前的伊斯蘭政權本身就是1953年西方支持的政變的產物，這場政變推翻了伊朗民選政府，取而代之的是腐敗的獨裁者。

2008年9月25日，在兩伊戰爭週年紀念日，伊朗革命衛隊展示實力，在德黑蘭巴哈雷斯坦廣場展示遠程流星2型（Shahab 2）和流星3型（Shahab 3）導彈，旁邊掛有時任最高精神領袖哈梅內伊（Ali Khamenei，圖 ）和已故最高精神領袖霍梅尼（Ruhollah Khomeini）的照片。（Getty）

內塔尼亞胡的非法攻擊使世界變得更加危險。

現在的關鍵問題是美國是否會介入內塔尼亞胡的戰爭。

讓我明確一點：美國絕不能被捲入內塔尼亞胡的另一場戰爭——無論是軍事上還是經濟上。美國憲法明確規定：未經國會明確授權，不得對伊朗或任何其他國家使用任何進攻性軍事力量。美國並不存在這樣的授權，因此任何美國介入都是非法的。

6月15日晚，以色列港口城市海法被伊朗導彈擊中，一處起火。（Reuters）

幾十年來，美國已向以色列提供了數千億美元的援助。光是去年，美國納稅人就向以色列提供了超過220億美元的軍事援助。同時，我們國家卻有民眾露宿街頭，無力負擔醫療費用或其他基本生活必需品。

夠了就夠了。

特朗普總統以所謂的和平候選人身分參選。他在就職演說中說道：「我最引以為傲的遺產將是一位和平締造者和團結者。這就是我想要成為的：一位和平締造者和團結者。」這句話說得真好。特朗普今天應該記住這些話。

2025年6月17日，美國總統特朗普（Donald Trump）提前離開在加拿大舉行的七國集團峰會（G7），在返回華盛頓途中，特朗普在空軍一號上回答記者提問。（Reuters）

支持內塔尼亞胡對伊朗的戰爭將是一個災難性的錯誤。如果特朗普總統希望被人們銘記為和平締造者，他必須與國際社會合作，遏制內塔尼亞胡，並緊急推動外交解決方案。

內塔尼亞胡的非法攻擊使世界變得更加危險。美國絕不能參與這場戰爭。

本文轉載自Common Dreams, 香港01編譯，以下為原文：

https://www.commondreams.org/opinion/bernie-sanders-no-war-on-iran