交易詭才Trump｜特朗普不作「國王」　但渴望握有絕對權力

特朗普（Donald Trump）果然是交易詭才。美國的這次閲兵，居然是有商業廣告贊助的！

他能想到，此次閲兵會被很多國家或不同勢力嘲笑。中國、俄羅斯等所謂敵對國自不必多說，但盟友們嘲笑的更厲害，充斥着「老頭用一場滑稽戲慶祝自己的79歲生日」。

當然，美國民主黨代表的覺醒派更是大肆攻擊閲兵，他們舉行了聲勢浩大的「拒絕國王」運動，以此羞辱特朗普。

特朗普總統在閲兵前的6月12日，在白宮新聞發布會有這麼一段對話：

記者問：本周六（6月14日）有一場全國性的「不要國王」大遊行。您怎麼看？特朗普：什麼？拒絕國王？記者：是的，拒絕國王。特朗普：我可沒覺得自己是國王，我為了讓事情通過，要歷盡千辛萬苦。國王才不會這樣呢。國王（派兵）根本不會被加州的那些規定纏住，甚至都不用跟他們談。國王也不會跟眾議院領袖約翰遜（Mike Johnson）和參議院領袖圖恩（John Thune）打招呼，請求他們幫忙把法案搞定。我為了一件事情，要耗費幾年時間才能辦成。我可不是國王，我一點也不像國王。

閲兵後特朗普又發文：

真心感謝你們昨天的「不要國王」遊行。我曾非常擔心有一個「王」會取代我的位置。但正是因為你們賣力的表演，讓世界知道，我依然是你們的總統。大家幹得非常棒。

特朗普「幽默」地回覆了反對派們的攻擊。在支持者看來，特朗普式閲兵不是展示武力，而是喚醒人們對這個國家曾經的偉大歷史，紀念美國軍人在獨立戰爭、二戰、朝鮮戰爭、越戰、海灣戰爭等，為捍衛自身利益與價值的巨大犧牲。

2024年6月14日，美國有組織舉行「拒絕國王」（No Kings）示威活動，抗議特朗普（Donald Trump）政府的施政。圖為主辦方發布的宣傳影片截圖。（網絡圖片）

如今，包括前副總統彭斯（Mike Pence）在內的美國進步派與共和黨保守派們又在大肆喧囂，不斷鼓吹美國要配合以色列對伊朗展開全面戰爭。內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）也不遺餘力的硬拉美國進入另一場中東戰爭。

特朗普的確面臨巨大壓力。但他最大的特點之一就是相當有主見，不願意重蹈伊拉克和阿富汗的劇本。除非萬不得已，最多就是出動戰機對伊朗短暫轟炸一番，逼迫伊朗就範。

特朗普一定不想看到平民受到傷害，他是無冕的「諾貝爾和平獎」的偉大人物。

在剛剛結束的G7會議上，歐盟主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）帶着一塊磁鐵參加會議，不斷當着特朗普的面再次灌輸中國才是西方「真正的威脅」，勸告美國放棄對合作夥伴的關稅。她繼續施展兩面派，將「禍水東引」。

對於特朗普而言，馮德萊恩代表的是正在變成窮光蛋的歐盟，這樣的「窮人」能有多少籌碼可以跟他交易。沒有資格坐在飯桌上，就不要在桌子底下當攪屎棍。

何況歐盟同樣在竭盡全力「設計」引爆北約第五條，迫使美國深度捲入俄烏戰火漩渦中。這是拉特朗普非常反感歐洲左派的核心原因。

不難看出，不論是美國內部還是盟友們，試圖把特朗普包裝成為「傻子國王」。可惜他真沒有興趣。

不可否認，即使重回白宮，特朗普仍然阻力重重，面對國內外的各種掣肘與權力鬥爭，「美國再次偉大」變得舉步維艱。

特朗普雖然不會成為國王，但他羨慕中國和俄羅斯具有的強大國家能力，他渴望握有絕對權力，系統性地整合資源，打破複雜挑戰，實現戰略性突破。