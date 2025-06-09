交易詭才Trump｜特朗普心目中，未來的盟友是誰？

百天後，特朗普（Donald Trump）總統終於知道了這個世界的「險惡」。

他想要和平，也做出了努力，希望俄烏衝突儘快平息。遺憾的是，這場戰爭更為激烈，布魯塞爾的左派「同盟們」不支持特朗普的和平計劃，甚至要把美國拖進世界大戰。

特朗普發動的「解放日」關稅戰，無論是敵是友都在陽奉陰違，至今沒有一個國家能達成正式協議。依舊是盟友們不僅不配合，還在不斷挖坑，想繼續吃美國豆腐。

當然，也有歐盟外長卡拉斯（Kaja Kallas）這樣「真心」理解美國的，她在公開場合示愛，表達美國所作的一切都是對歐洲「嚴厲的愛」。可憐的歐洲在戰略迷失中淪為「孝子」。

卡拉斯是標準的極左代表，這位歐洲的「紅二代」（父親是拉脱維亞前總理）2月訪美時，批評美國「不適合領導自由世界」，遭白宮威脅調查甚至驅逐。前幾天又跑到菲律賓的講台前，用斬釘截鐵的語氣宣稱「歐盟將為菲律賓在南海問題上主持公道」。

或許卡拉斯們以唐吉訶德（Don Quixote）為傲，但歐洲已病入膏肓！特朗普最討厭的就是這類歐洲政客。同樣，中國、俄羅斯也非常厭惡這些「偽君子」。

不過，特朗普最近還是有不少好消息——跟普京與習近平接連通電話，對方也給足了他面子，彼此間開始保持一種「默契」。

2025年2月8日，克里米亞雅爾塔Livadia公園的一家藝術畫廊，一幅描繪美國總統特朗普、俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平的「1945年雅爾塔會議 2.0」繪畫。（Reuters）

在特朗普的設想中，美國、中國和俄羅斯才是未來世界的「盟友」，只有這三個國家聯合，就能搞定全球一切麻煩事。這是特朗普反覆強調喜歡強硬的習近平和普京的重要原因。

特別是習近平讓特朗普品嚐到了中共常說的「戰略定力」，明白了「以鬥爭求合作」的策略；而普京讓他看清歐洲的自私與幼稚，面對全世界最大核國家，他們總想着測試核戰臨界點，還要拉着美國一起。

世界雖然險惡，這不妨礙特朗普為了美國的利益，不斷出來「炸街」，通過關稅戰榨取自己「應得」的利益。他並不在乎採用流氓或狠辣手段，畢竟距離「對等關稅」恢復期限僅剩4周了。

所以，特朗普開始限期各國「提交貿易談判的最佳方案」，包括購買美國工農業產品的關稅和配額方案。緊接着又宣佈將進口鋼鐵和鋁及其衍生製品的關稅從25%提高至50%。

如果關稅戰不能取得明顯效果，美債和美元就危已。美國現在最關心的就是金融帝國不能崩坍。因此，美國政府內部對完成交易有着明顯的緊迫感，白宮也在反覆煽風說「多項協議即將達成」。

不可否認，特朗普為了「美國再次偉大」的理想，充滿了「革命浪漫主義精神」，他不斷借用想象和誇張的手法來展示自己的硬實力，以此鼓舞美國選民的鬥志。