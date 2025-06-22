特朗普空襲伊朗　「伊朗核武」是另一伊拉克「大殺傷力武器」？

美東時間6月21日晚，美國總統特朗普表示，美國已完成對伊朗福爾道、納坦茲和伊斯法罕三處核設施的襲擊。伊朗方面則表示，伊朗在一段時間之前已經轉移了三個核設施中的材料，美方襲擊應未造成重大損失。所以，美國襲擊的效果如何，伊朗到底有沒有足以製造核武器的材料，甚或是成品、半成品，現在仍是個謎。

但是，歷史分析可以給這個未解之謎提供一些可供參考的案例。這個可參考的歷史案例就是美國和伊拉克當年圍繞所謂伊拉克製造和擁有「大規模殺傷性武器」產生的紛爭。

現在人們知道薩達姆（Seddam Huseyîn，伊拉克前總統，推翻後被絞死）擁有「大規模殺傷性武器」是一個巨大的謊言。但在剛開始，在小布殊（George Bush）和薩達姆像美伊如今這樣圍繞「伊核」問題圍繞「大規模殺傷性武器」打外交仗、口水仗和軍事對峙期間，伊拉克到底有沒有「大規模殺傷性武器」誰都不知道。

小布殊為給開戰找出正當性，串通美國情報部門和媒體、IAEA等，捏造證據，說薩達姆違反了聯合國決議，研發和持有大規模殺傷性武器——最經典的案例是國務卿鮑威爾（Colin Powell）的*「洗衣粉」事件，當時他在聯合國安理會手捏着一小瓶裝有白色粉末的試管，說已經找到了薩達姆在搞「大規模殺傷性武器」的證據。

*注解：鮑威爾當時聲稱手上的粉末為「炭疽粉」，稱找到伊拉克化武證據，但最終無法被證實，俄羅斯總統普京數年後調侃這瓶粉末「搞不好裝的是洗衣粉」

小布殊的國務卿鮑威爾拿着一個裝有白色粉末試管，說找到了伊拉克擁有大規模殺傷性武器的證據。

讓人哭笑不得的是薩達姆。事實後來證明，他當時根本就沒有「大規模殺傷性武器」，也基本遵循了聯合國決議。但為了裝腔作勢嚇唬美國，讓小布殊不敢動手，同時也為了「政治強人」的所謂面子，覺得要是承認了自己沒有搞「大規模殺傷性武器」在國民面前失了威風，在中東丟了面子，就裝神弄鬼，做出一副有「大規模殺傷性武器」的樣子，在到底有沒有「大規模殺傷性武器」一事上故意含含糊糊，故作神秘。

一會說有，如果美國敢打，就讓美國嚐嚐厲害，把他們弄死在沙漠裏；一會說如果美國願意談判解除制裁，伊拉克願意配合核查，不搞「大規模殺傷性武器」云云。總之，就是沒有，但故意裝出好像有的樣子，一則想在國民和國際社會撐面子，二則想嚇唬美國，把「大規模殺傷性武器」作為一個博弈工具，讓美國不敢動手。

以美國對伊拉克的滲透和軍事情報能力，估計美國早就知道薩達姆根本沒有「大規模殺傷性武器」。但是，耐不住薩達姆裝得實在太像，正好滿足了小布殊「找碴」的需要。小布殊就腿搓繩，弄了個所謂試管「證據」，「坐實」了薩達姆在搞「大規模殺傷性武器」。然後發動第二次海灣戰爭，推翻了薩達姆政權。後來又從一個地洞裏抓住了薩達姆，把他送到軍事法庭，判了絞刑。

伊朗「在研發或已經擁有核武器」的情況，是不是也象伊拉克「大規模殺傷性武器」這樣，根本就是一個巨大的謊言呢？還真不好說。

當然，和伊拉克當年不同的是，大部分政治觀察家傾向於認為，伊朗最起碼是有擁核意願和能力的，伊朗一直在偷偷提煉用於製造核武器的高濃縮鈾。

2025年6月21日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮戰情室，與參謀長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）將軍，及其他內閣成員舉行會議。（Reuters）

但從伊朗的情況看，德黑蘭在有沒有核武器、有沒有研發核武器的反反覆覆、神神秘秘的表態上，又和薩達姆當初有沒有、有搞沒有「大規模殺傷性武器」幾乎一模一樣。

而且哈梅內伊政府，對內對外，對美以，也有類似於當年薩達姆的政治與心理需求。也是兩點，一是在國民面前裝面子，對內彰顯政權合法性，二是想嚇唬對手，讓對方不敢動武。對哈梅內伊政府而言，「核」也是一個與美以鬥爭的博弈工具。

而美以方面，可能正巴不得伊朗做出這樣一幅姿態。因為這樣正好可以滿足他們所言伊朗一直在違反核協定的敘述，從而給通過軍事手段打擊伊朗建立正當性。

現在以色列已經對伊朗狂轟濫炸了好幾天了，美國也在調兵遣將，往中東集結兵力。尤其是空中打擊力量。特朗普在美東時間21日宣佈，已經用鑽地彈炸毀了伊朗的三處核研發基地。而伊朗方面則表示，伊朗在一段時間之前已經轉移了三個核設施中的材料，美方襲擊應未造成重大損失。

所以伊朗到底有沒有核武器，做核武的進度，仍是一個謎。也許要不了多久，這個謎就揭開了。