美國國會將傳喚愛潑斯坦前女友出庭作證　眾議院議長將提前閉會

美國特朗普政府決定不公開已故淫媒富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案件的調查檔案，引發政治風波。共和黨眾議員伯切特（Tim Burchett）提議，讓愛潑斯坦前女友馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）出庭作證；現年63歲的馬克斯韋爾2021年被判5項協助性侵罪成而被判入獄20年，是目前唯一因愛潑斯坦案而在囚的人；眾議院監督委員會7月22日表示，已投票通過動議。眾議院議長約翰遜（Mike Johson）隨後，宣布將提前關閉眾議院、讓議員提前回到各自選區。



伯切特在社交平台X（舊稱Twitter）上宣布國會同意的消息後，共和黨籍眾議院議長約翰遜（Mike Johson）表示他將提前關閉眾議院，讓議員們在為期五週的夏季休會前回家。

▼伯切特：國會將傳喚馬克斯韋爾

議員們原定於周四離開華盛頓特區前往各自的選區，並駐守到8月。但現在將提前一天動身。《衛報》引述約翰遜在新聞發布會上表示：「我們不會利用此事（愛潑斯坦案）玩政治遊戲。」

此外，紐約聯邦法官Paul Engelmayer下令要求特朗普政府必須提供更多檔案，以支持其要求公布2021年馬克斯韋爾案大陪審團秘密證詞的呼籲。

2025年3月5日，美國華盛頓，圖為約翰遜在離開國會山莊前發表講話。（Getty）

此外，紐約聯邦法官Paul Engelmayer下令要求特朗普政府必須提供更多檔案，以支持其要求公布2021年馬克斯韋爾案大陪審團秘密證詞的呼籲。

法官表示，紐約聯邦法院希望迅速解決華府的要求，但由於遺漏多項提交材料，包括「為何在特定案件中尋求披露信息」以及「尋求披露哪些具體信息」，因此無法解決。

他表示，政府必須在下周二之前提交一份法律備忘錄，並命令馬克斯韋爾和受害者在8月5日之前就擬議的披露事宜發表意見。