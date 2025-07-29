歐洲不要再幻想「傳統西方聯盟」｜專家有話說

時值中歐建交50周年，7月24日，第二十五次中國—歐盟領導人會晤在北京舉行。7月25日，人大重陽外籍高級研究員、英國劍橋大學政治與國際研究系前高級研究員馬丁·雅克（Martin Jacques）接受環球資訊記者專訪，探討當前形勢下中歐關係、美歐關係未來。



馬丁·雅克認為，拓展雙邊合作是歐中關係發展的「正確方向」，特別是在特朗普（Donald Trump）政府推動「美國優先」的背景下，歐洲不要再幻想「傳統西方聯盟」。



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馬丁·雅克：在一些領域，中歐已經有了真正顯著的合作，最明顯的是氣候變化，一段時間以來，中國和歐洲在這個領域當中互相借鑑。這正是中歐雙邊關係應有的樣子。

但我認為歐洲仍然有些躑躅不前。特朗普（成為美國總統）之後，西方聯盟開始出現某種意義的瓦解。特朗普提出「美國優先」，試圖重新定義與歐洲的關係，讓美國在與歐洲以及世界的關係中處於更強勢的地位。這幾乎可以說是「特朗普主義」。

2025年6月24日，土耳其總統埃爾多安、美國總統特朗普、荷蘭國王亞歷山大和王后馬克西瑪、法國總統馬克龍、意大利總理梅洛尼、加拿大總理卡尼、烏克蘭總統澤連斯基、英國首相施紀賢等北約各國元首在北約峰會合影。（Reuters）

這種情況迫使歐洲必須重新思考自己的未來，與美國的關係、跨大西洋聯盟的關係、與中國的關係，與中國的關係顯然是歐盟未來非常重要的一部分。我認為這也是中國在看待這個問題時的立場，我對此表示認同。

但我認為在特朗普開啟第二任期之後，歐盟至今表現得非常膽怯、焦慮和短視。我希望隨着時間的推移，歐洲能夠更接近中國。當然，歐洲與西方、美國的關係有其歷史背景，這不可能被忽視，也不可能輕易消失。但歐洲的思路需要改變陳舊的傳統西方聯盟的觀念，更加註重與中國的關係。

2025年2月8日，歐洲極右和右翼政黨在西班牙舉行集會，呼籲跟隨特朗普步伐讓歐洲再次強大。（Reuters）

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在中國—歐盟領導人會晤期間，中方強調指出，用西方走過的道路來評價中國，會導致一種有偏差的理解。

對此，馬丁·雅克認為，傳統的「老大」思維，是導致西方長期存在對華認知偏見的根源所在。

馬丁·雅克：這是西方長期以來存在的問題，歐洲和美國都是如此。這就是怎樣去理解中國。西方總是認為中國應該走西方的道路，變得像西方一樣。這一直是一個非常主流的觀念，但這是一種偏見。

這種觀念的問題在於，它沒有給予中國應有的尊重、認知或理解，也沒有理解中國是什麼，來自哪裏，以及中國是獨特和具體的，並且將繼續如此。我認為這種認知差距，這種緊張態勢，是中歐關係和中美關係中的核心要素。西方因為當了太久的「老大」，導致它有這樣一種假設，認為它將永遠如此。但當然，事實並非如此。

英國知名學者、《當中國統治世界》作者馬丁·雅克（Martin Jacques）。（鄭子峰攝／資料圖片）

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此外，在中國—歐盟領導人會晤期間，雙方都就經貿關係發展闡明立場。

中方明確指出，「脱鈎斷鏈」只會孤立自己。中歐經貿能夠實現互利共贏，也能實現「動態平衡」。

歐方也表示，不尋求與中國「脱鈎斷鏈」，歡迎中國企業到歐洲投資興業。

對此，馬丁·雅克認為，歐洲必須承認和適應「中國的發展速度更快」「歐洲需要學習中國發展經驗」這樣的客觀現實。

2025年7月24日，中國國務院總理李強與歐盟委員會主席馮德萊恩在北京人民大會堂主持中歐企業家座談會。(Reuters)

馬丁·雅克：中國在過去幾十年中發生了非常快速的變化。相比之下，歐洲的增長低得多。因此，中國的發展變化很大，而歐盟則遠不及中國。我認為這會帶來一些問題，尤其是在歐洲對中國的認知和反應方面，歐洲人很難接受這種變化並去承認它。

典型的例子是中國汽車工業的轉型，在非常短的時間內通過電動汽車的發展而實現。20世紀80年代初，大眾汽車是第一批在中國建廠的（歐洲）汽車企業之一，中國當時希望向這些企業學習。而時至今日的情況是，中國在電動汽車領域明顯比歐洲發達得多。歐洲人發現自己難以競爭，於是他們通過對中國電動汽車徵收關稅來應對。

但其實他們必須做並且也已經開始做的事情，就像平治（Mercedes-Benz）的高層承認過的，是吸引中國的電動汽車企業在歐洲設廠。這樣歐洲企業才能從中國企業學習有關電動汽車及其製造的知識。

2024年9月23日，位於中國南京的上汽大眾（SAIC Volkswagen）南京工廠。（Getty）

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當前，美國和歐盟的關稅談判仍處於「僵持態勢」。

當地時間7月24日，歐盟通過對價值930億歐元美國輸歐產品加徵關稅的「反制措施」，以備在對美談判破裂後實施。

對此，馬丁·雅克認為，歐洲應對美國單邊主義政策的根本途徑，是在政治、經濟、外交等層面上，全面擺脱對美國的依賴。

馬丁·雅克：歐洲需要為未來找到一條更加獨立的道路，不論是在經濟、政治還是外交上，都要擺脱對美國的依賴。歐洲的困難在於，它在與美國的關係中長期處於「次要夥伴」的地位。而且這種關係如何變化並不以歐洲的意志為轉移，而是基於美國的政策變化，這導致了當前歐美關係的現狀。歐洲人對特朗普政策轉變的反應坦白說是震驚，因為這不是歐洲人的決定。他們無法想象沒有美國領導的關係會是怎樣的未來。

圖為2025年7月27日，美國總統總統特朗普（Donald Trump）在蘇格蘭坦伯利（Turnberry）與歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）會面。（Reuters）

現在，歐洲被拋入一個不確定的世界，他們不知道特朗普政府會做什麼。所以歐洲需要為自己找到方向。它需要發展出一種更加強烈的意識，看清歐洲未來應該是什麼樣子，以及歐洲未來在世界上的地位是怎樣的。

歐盟在關稅問題上的反應很軟弱。它原本應該理清自身對未來發展，以及與美國經濟關係的立場，包括關稅和其他問題。但實際上歐盟只是被拖入了一個新困境，卻沒有清晰的戰略性遠景，只有短期應對之策。

我的觀點是，歐洲應該理清自身在關稅問題上的立場，並將其作為與特朗普談判時的籌碼。