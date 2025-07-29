歐洲不要再幻想「傳統西方聯盟」｜專家有話說
時值中歐建交50周年，7月24日，第二十五次中國—歐盟領導人會晤在北京舉行。7月25日，人大重陽外籍高級研究員、英國劍橋大學政治與國際研究系前高級研究員馬丁·雅克（Martin Jacques）接受環球資訊記者專訪，探討當前形勢下中歐關係、美歐關係未來。
馬丁·雅克認為，拓展雙邊合作是歐中關係發展的「正確方向」，特別是在特朗普（Donald Trump）政府推動「美國優先」的背景下，歐洲不要再幻想「傳統西方聯盟」。
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馬丁·雅克：在一些領域，中歐已經有了真正顯著的合作，最明顯的是氣候變化，一段時間以來，中國和歐洲在這個領域當中互相借鑑。這正是中歐雙邊關係應有的樣子。
但我認為歐洲仍然有些躑躅不前。特朗普（成為美國總統）之後，西方聯盟開始出現某種意義的瓦解。特朗普提出「美國優先」，試圖重新定義與歐洲的關係，讓美國在與歐洲以及世界的關係中處於更強勢的地位。這幾乎可以說是「特朗普主義」。
這種情況迫使歐洲必須重新思考自己的未來，與美國的關係、跨大西洋聯盟的關係、與中國的關係，與中國的關係顯然是歐盟未來非常重要的一部分。我認為這也是中國在看待這個問題時的立場，我對此表示認同。
但我認為在特朗普開啟第二任期之後，歐盟至今表現得非常膽怯、焦慮和短視。我希望隨着時間的推移，歐洲能夠更接近中國。當然，歐洲與西方、美國的關係有其歷史背景，這不可能被忽視，也不可能輕易消失。但歐洲的思路需要改變陳舊的傳統西方聯盟的觀念，更加註重與中國的關係。
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在中國—歐盟領導人會晤期間，中方強調指出，用西方走過的道路來評價中國，會導致一種有偏差的理解。
對此，馬丁·雅克認為，傳統的「老大」思維，是導致西方長期存在對華認知偏見的根源所在。
馬丁·雅克：這是西方長期以來存在的問題，歐洲和美國都是如此。這就是怎樣去理解中國。西方總是認為中國應該走西方的道路，變得像西方一樣。這一直是一個非常主流的觀念，但這是一種偏見。
這種觀念的問題在於，它沒有給予中國應有的尊重、認知或理解，也沒有理解中國是什麼，來自哪裏，以及中國是獨特和具體的，並且將繼續如此。我認為這種認知差距，這種緊張態勢，是中歐關係和中美關係中的核心要素。西方因為當了太久的「老大」，導致它有這樣一種假設，認為它將永遠如此。但當然，事實並非如此。
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此外，在中國—歐盟領導人會晤期間，雙方都就經貿關係發展闡明立場。
中方明確指出，「脱鈎斷鏈」只會孤立自己。中歐經貿能夠實現互利共贏，也能實現「動態平衡」。
歐方也表示，不尋求與中國「脱鈎斷鏈」，歡迎中國企業到歐洲投資興業。
對此，馬丁·雅克認為，歐洲必須承認和適應「中國的發展速度更快」「歐洲需要學習中國發展經驗」這樣的客觀現實。
馬丁·雅克：中國在過去幾十年中發生了非常快速的變化。相比之下，歐洲的增長低得多。因此，中國的發展變化很大，而歐盟則遠不及中國。我認為這會帶來一些問題，尤其是在歐洲對中國的認知和反應方面，歐洲人很難接受這種變化並去承認它。
典型的例子是中國汽車工業的轉型，在非常短的時間內通過電動汽車的發展而實現。20世紀80年代初，大眾汽車是第一批在中國建廠的（歐洲）汽車企業之一，中國當時希望向這些企業學習。而時至今日的情況是，中國在電動汽車領域明顯比歐洲發達得多。歐洲人發現自己難以競爭，於是他們通過對中國電動汽車徵收關稅來應對。
但其實他們必須做並且也已經開始做的事情，就像平治（Mercedes-Benz）的高層承認過的，是吸引中國的電動汽車企業在歐洲設廠。這樣歐洲企業才能從中國企業學習有關電動汽車及其製造的知識。
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當前，美國和歐盟的關稅談判仍處於「僵持態勢」。
當地時間7月24日，歐盟通過對價值930億歐元美國輸歐產品加徵關稅的「反制措施」，以備在對美談判破裂後實施。
對此，馬丁·雅克認為，歐洲應對美國單邊主義政策的根本途徑，是在政治、經濟、外交等層面上，全面擺脱對美國的依賴。
馬丁·雅克：歐洲需要為未來找到一條更加獨立的道路，不論是在經濟、政治還是外交上，都要擺脱對美國的依賴。歐洲的困難在於，它在與美國的關係中長期處於「次要夥伴」的地位。而且這種關係如何變化並不以歐洲的意志為轉移，而是基於美國的政策變化，這導致了當前歐美關係的現狀。歐洲人對特朗普政策轉變的反應坦白說是震驚，因為這不是歐洲人的決定。他們無法想象沒有美國領導的關係會是怎樣的未來。
現在，歐洲被拋入一個不確定的世界，他們不知道特朗普政府會做什麼。所以歐洲需要為自己找到方向。它需要發展出一種更加強烈的意識，看清歐洲未來應該是什麼樣子，以及歐洲未來在世界上的地位是怎樣的。
歐盟在關稅問題上的反應很軟弱。它原本應該理清自身對未來發展，以及與美國經濟關係的立場，包括關稅和其他問題。但實際上歐盟只是被拖入了一個新困境，卻沒有清晰的戰略性遠景，只有短期應對之策。
我的觀點是，歐洲應該理清自身在關稅問題上的立場，並將其作為與特朗普談判時的籌碼。