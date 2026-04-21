先挑逗台海後「拜鬼」+「造武」： 高市早苗急於掩蓋什麼？| 點經

4月21日，日本首相高市早苗以內閣總理大臣名義向靖國神社供奉「真榊」祭品，與此同時，日本政府在內閣會議上正式拍板，修改「防衛裝備轉移三原則」，原則上允許出口殺傷性武器。這一「精神招魂」與「實質武裝」的同步推進，標誌着「新型軍國主義」已不再是潛流，而是堂而皇之地登上了日本國家大政方針的舞台。



修改「防衛裝備轉移三原則」，徹底打破了日本戰後長期堅持的武器出口禁令，原則上允許出口殺傷性武器成品，甚至為向衝突地區出口武器留下了後門。此舉將直接推動日本軍工產業的擴張，形成利益固化的「軍工複合體」，反過來綁架國家政策，形成「為出口而造武器，為造武器而製造威脅」的惡性循環。

地緣層面，日本更會企圖通過武器出口，構建以自己為核心的「亞太安全網」，配合美國及其盟友的戰略部署，將自身打造為西方陣營在亞洲的「兵工廠」和「橋頭堡」。這不僅加劇了地區軍備競賽，更讓日本成為地區衝突的潛在策源地。這徹底意味着日本向「戰爭國家」蜕變。

2014年8月15日，時任自民黨政策研究會主席高市早苗及其他國會議員在日本東京參拜靖國神社。（Getty）

佐證就是，4月10日，日本外務省發布新版《外交藍皮書》，將沿用了十年的「中日是最重要雙邊關係之一」直接抹除，降級為「重要鄰國」。整本藍皮書充斥着「中國威脅論」，把東海巡航、稀土出口管制統統歸咎為中國的錯。4月17日，還在《馬關條約》紀念日這一日，日本海上自衛隊的「雷」號驅逐艦大搖大擺繞航駛入台灣海峽。

但日本如此愈發猖狂，高市早苗如此肆無忌憚地推行右翼議程，並不是真的有底氣開戰，而是日本國內政治生態惡化的背景。綜合各方面數據，2026年的日本已深陷自70年代石油危機以來，最恐怖的複合型生存危機之中。

一方面是被徹底掐斷的能源大動脈。日本的原油對外依存度接近100%，主要來源於中東，可美伊戰局爛尾，霍爾木茲海峽解封遙遙無期。能源一斷，為了平抑油價，高市政府在3月破紀錄釋放了50天份的國家石油儲備，4月初再次追加了20天份。

聽着很多，日本號稱能撐250天的儲備裏，但有70%是存在中東的石油期貨。平時當金融對沖玩玩可以，到緊要關頭實際上一滴都運不回東京灣。為了保住支持率，高市早苗強令財政部，每天花數十億日元搞補貼，死保油價。但飲鴆止渴，也讓日本追求新財年財政收支平衡的目標徹底破產，政府債務佔GDP比重飆升至驚人的260%。

日本自民黨4月12日（周日）舉行大會期間，安排一位自衛隊成員演唱國歌的舉動引發批評。《自衛隊法》第61條限制自衛隊隊員的政治活動，並要求其保持政治中立，但日本首相高市早苗與防衛大臣小泉進次郎，均回應稱此事無不妥。（網路圖片）

在中東局勢衝擊下，日本石油化工原材料短缺問題嚴重，這直接導致了化工行業的大面積減產。3月25日，日本石油化工協會公布的數據顯示，2月份日本乙烯裂解裝置平均開工率為75.7%，較上月的75.8%和去年同期的75.9%有所下降，這是自去年6月份創下74.8%歷史低點以來的最低水平。

日本石油化工原材料消費量約40%進口自中東地區，約20%來自其他地區。日本全國12套乙烯裂解裝置一半降產，各大化工巨頭只能被迫減產，嚴重影響了日本國內的化工、食品包裝、醫療等高度依賴石油衍生品的產業。

除了中東危機，還有中國對日的最嚴封鎖。2025年4月4日起，中國商務部和海關總署公告對釤、釓、鋱、鏑、鑥、鈧、釔等7種中重稀土相關物項實施出口管制。2026年1月6日，中國商務部發布公告，宣佈加強對日本兩用物項出口管制，禁止所有兩用物項向日本軍事用戶、軍事用途以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。

根據中國商務部和海關總署公布的2026年度《兩用物項和技術進出口許可證管理目錄》，管制清單多達上千項，涵蓋稀土、鎵、鍺、銻、銦等相關戰略礦產物項，以及化學品、無人機、傳感器和激光器、導航和航空電子、核能等材料、設備和技術。

對日本斷供的效果立竿見影。豐田、本田的EV電機生產線，在第一季度出現大面積停工；日本精密儀器巨頭法那科由於大幅減產，被迫下調營收預期；甚至連日本宇宙航空研究開發機構，也因買不到高端傳感器和耐高温的鎢鉬合金，被迫無限期擱置衛星發射項目。

2025年11月4日，中國電動車品牌比亞迪進駐日本電商平台「樂天市場」，圖為比亞迪在平台上銷售的4款車型。（樂天市場）

由於中方加入了「最終用戶穿透」的長臂管轄條款，索尼（Sony）、三菱等巨頭想繞道越南、泰國也沒有辦法。根據日本能源金屬礦產資源局的統計，2024年中國稀土佔日本稀土進口總量的71.9%。據野村綜合研究所經濟學家木內登英測算，若稀土出口管制持續三個月，日本可能蒙受約6600億日元的經濟損失。這還只是基於最表層的「產出缺口」估算的直接經濟損失。

經濟暴擊下，民生也好不了哪裏去，首當其衝的是米荒更加嚴峻。 截至2026年1月底，零售端大米平均價格已漲至每5公斤約4095日元至4337日元，較2023年初上漲超過1倍，甚至有數據顯示漲幅為1971年有紀錄以來最高。 日元疲軟和進口能源、食品價格飆升，導致民生物價上漲。2025年消費者物價漲幅達3.7%，核心CPI持續高於央行2%的目標。

兩人以上家庭月平均消費支出連續下降，連續數月出現負成長，消費者因高價傾向削減開支。 家庭稅負上升，加上日常消費商品漲價，實際可支配收入下降。

日本勞工・就業市場・日本經濟：圖為2017年12月6日，7-11便利店的職員在店面工作。（Reuters）

另外，2025年至2026年初，實質工資出現下降，甚至出現「春鬥」加薪也未能扭轉薪資停滯的局面。日本約70%的勞動力受僱於中小企業，但原材料漲價卻難以完全轉嫁給下游，導致企業經營困難，加薪能力不足。這些都直接構成了生存壓力。

這些問題，對於高市政府來說，又有結構性問題，又極受外部環境影響，都是她力所不能及的。如何轉移國內視線，這是她唯一能做的。最新民調顯示，高市早苗的內閣支持率仍然在60%左右，足以證明反華的不僅是極少數右翼政客。那麼，通過煽動民族主義情緒、渲染外部威脅來轉移國內視線，鞏固右翼基本盤。把經濟停滯、民生困頓的鍋轉移給中國，是成本最小且能有成效的做法。一邊轉嫁，一邊再表現出來磨刀霍霍。

日本就是故意挑釁，只要中國動手，精神上的「拜鬼」，還是物質上的「造武」都合理化了。高市早苗也就能立刻宣佈日本進入緊急狀態，徹底壓制因為大米漲價而上街抗議的聲音，並順理成章修改和平憲法第九條，讓日本成為擁有交戰權的「正常軍事國家」。但歷史是一面鏡子，也是一記警鐘。而且，越是緊迫著急，動作就越容易變形。高市早苗終將為自己的瘋狂行徑付出沉重的歷史代價，玩火者必自焚。