全球資本正在「棄美投中」 美元反噬來得更猛烈了！｜點經

離岸人民幣創三年來新高，全球資本正在棄美投中，美元霸權出現了史無前例的信任危機！



就在最近，市場上發生了兩個反常的大事：

一個是大量資本集體拋售美元資產。美伊戰爭打了5個星期，美債被賣出了高達909億美元，全球各大機構美債持倉規模創下了14年來的歷史最低水平，託管總量跌至2.7萬億美元。不僅是沙特、阿聯酋、科威特這些海灣國家在瘋狂拋售美債，還有土耳其、印度、泰國這些國家也出現了美債信任危機，甚至就連股神巴菲特也緊急拋售了大量美元資產，如今他已套現高達3500億美元。

與此同時，美元指數持續走弱。4月14日跌至98.114（三年新低），美元在全球外匯儲備佔比從2000年的71%跌至2025年的56.92%，連續11個季度跌破60%。核心原因自然是美國債務突破39萬億美元，債務佔GDP超100.7%。美國聯儲局（Fed）高利率政策導致美債融資成本飆升。美國動不動就濫用金融制裁也動搖美元「安全資產」根基。

美元指數持續走弱，一度跌穿98。（trading economics）

在美元資產被大量拋售的同一時間，還發生了第二件大事，那就是全球資本正在瘋狂押注中國資產。今年2月份，財政部在香港發行了140億美元的人民幣國債，結果一經發售就遭到了全球瘋搶，有560億美元的資金搶着認購，4倍超額認購。

一個月之後，香港也發行了特區債券，結果利率僅1.4%的債券卻吸引了11.4倍的認購資金，彷彿全世界都在瘋搶一切和中國相關的主權債券。

更讓人驚訝的是，在全球主流貨幣都在集體貶值的同一時間，人民幣匯率卻在不斷上漲。4月8日在岸、離岸人民幣兑美元單日暴漲300個基點，離岸最高觸及6.81188，創下了三年來的歷史最高紀錄，同時人民幣跨境支付的單日交易額也創下了歷史新高，達到了驚人的1.22萬億。

4月17日，美元兌人民幣匯率報6.81644。回顧過去四周，美元兌人民幣匯率下跌1.23%。（trading economics）

種種跡象表明，全球資本正在瘋狂湧入中國，一場貨幣領域的「東升西落」 正在進行。並且，人民幣獲得了全球認可：瑞士私人銀行瑞聯銀行預測人民幣將步入十年牛市，年底兑美元升至6.7；OMFIF報告顯示，未來10年30%央行將增持人民幣。

以前局勢動盪大家都是把手裏的錢換成美元、美債、黃金這些避險資產規避風險，現在怎麼突然都來押注中國資產了？

原因很簡單，主要有三大核心原因：第一，中國政策穩定。相比起美國的朝令夕改和不講信用，中國的政策十分穩定，只要是和中國做生意，承諾的東西一定會兑現。而且中國還有足夠強大的軍事實力保證區域安全，這裏就是一個絕佳的避風港口。

第二，戰爭一打響，各國直接面對的就是能源鏈打斷。可以看到，從俄烏戰爭到美伊戰爭，許多國家遇到了大規模的能源危機，不僅造成通貨膨脹，甚至會出現缺油缺氣全民斷電的尷尬局面。當工廠無法開工，當貨幣不斷貶值，就會讓資本的投資打水漂。但中國不一樣，這一次的能源危機已經證明，由於中國能源渠道的多元化，保障了各種可能下的持續供應，再加上新能源的應用是世界第一，中國不會因為能源短缺而影響投資環境。

第三，中國有獨立自主的全產業鏈。其他國家都存在明顯的產業短板，日本缺石油和天然氣，印度缺化肥缺能源，越南缺電缺工業原材料⋯⋯只有中國擁有全球最齊全的產業鏈條，任何一種原材料，任何一個工業產品，都能在中國境內獨立加工流通。中國彷彿一個獨立的避風港口一樣，越是暴風雨來襲，就越是能體現中國的產業優勢，所以戰火一起，反而會推動大量訂單湧入中國，導致人民幣的交易需求量暴增。

全面檢視人民幣，人民幣國際化關鍵指標全面突破支付貨幣：全球第三大支付貨幣，佔比持續提升。

貿易融資：全球第二大貿易融資貨幣（份額8.6%）。



大宗商品：全球原油貿易第二大結算貨幣，人民幣原油合約佔比超20%。



外匯儲備：全球第七大儲備貨幣，佔比6.5%，增速全球第一。



這是「一體兩翼」的戰略架構的成果。「一體」指的是貿易結算：以跨境貿易人民幣結算為核心，夯實國際化基礎。中國作為全球第一大貨物貿易國（2025年進出口總值45.47萬億元），通過「一帶一路」、RCEP等合作機制，推動貿易人民幣結算佔比從2020年的16%升至2025年的近30%。2025年全年人民幣跨境收付總額達70.6萬億元，成為中國對外收支第一大結算貨幣。

「兩翼」指計價和儲備。大宗商品突破美元定價壟斷是大勢所趨。實際上，石油人民幣基本成型：沙特對華原油人民幣結算佔比45%、伊朗100%、俄羅斯超95%，中東對華原油人民幣結算佔比突破41%。

2026年4月，人民幣首次超越歐元，成為全球原油貿易第二大結算貨幣。鐵礦石、銅礦、鎳礦等大宗商品人民幣計價結算全面鋪開。

資料照片：2026年4月12日，一艘船隻停泊在阿曼穆桑達姆省沿海的霍爾木茲海峽。 （Reuters）

而同時。推動人民幣進入全球央行儲備體系，是多年的潤物細無聲。人民幣在全球外匯儲備佔比從2020年的2.2%升至2026年的6.5%，在SDR貨幣籃子中權重達12.28%（全球第三）。全球已有43個國家與中國簽署本幣互換協議，央行儲備多元化趨勢加速。

看回人民幣國際化的破局，並非簡單的貨幣替代，而是中國經濟崛起、全球格局重構、美元霸權衰落三大趨勢的必然結果。中國以穩健務實、互利共贏、開放包容的姿態，走出了一條不同於美國「霸權擴張」的國際化道路。

當前，全球資金拋售美債、做多中國資產，人民幣國際化進入質變關鍵期。儘管仍面臨金融開放、國際話語權、地緣政治等挑戰，但中國憑藉強大的經濟韌性、完善的金融基建、持續的政策開放、廣泛的全球合作，必將穩步推進人民幣國際化進程。

通過全球資本的棄美投中就能看清楚，未來人民幣升值恐怕將是大勢所趨，隨着中國在金融、科技、工業、軍事、文化領域的全面崛起，現在已經習慣的很多東西，將來都會被重新定義。

特朗普「棄守」霍爾木茲海峽 伊朗放大招重挫石油美元？