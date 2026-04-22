美伊延長停火｜特朗普再次TACO　伊朗為何不怕美國？

北京時間4月22日淩晨4點，特朗普發帖稱：「鑒於伊朗政府嚴重分裂，並且應巴基斯坦陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir）和總理謝里夫（Shehbaz Sharif）的請求，我們被要求暫停對伊朗的軍事行動，直至其領導人和代表提出統一的方案。因此，我已指示我國軍隊繼續封鎖，並在其他所有方面保持戰備狀態，並將停火期限延長至其提交方案並最終達成一致為止。」



針對特朗普關於延長停火期限的聲明，伊朗國家電視台表示，伊朗已經成為戰場的勝利者。控制霍爾木茲海峽是這場戰爭中伊朗獲得的極為寶貴的籌碼。伊朗同意軍事戰鬥的暫停，但戰爭仍未結束。

此前據伊朗塔斯尼姆通訊社報導，伊朗方面當晚正式拒絕出席22日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行的伊美第二輪會談。伊方認為，美國正在阻撓達成任何實質性協議，參與談判純屬浪費時間。伊朗也通過巴基斯坦宣佈了這一消息，表示為了充分維護伊朗人民權利，伊方代表團22日將不會前往巴基斯坦。

圖為2026年4月19日， 美國中央司令部（CENTCOM）發布美軍驅逐艦「斯普魯恩斯號」（USS Spruance，DDG 111）與伊朗貨船Touska對峙畫面。（X@CENTCOM截圖）

也就是說，在伊朗拒絕22日參加美伊第二輪談判的情況下，特朗普自己單方面宣佈延長停火。此前不久，特朗普在接受美國消費者新聞與商業頻道採訪時曾說，他預計22日停火結束後，美軍將繼續對伊朗進行轟炸，因為他認為採取這種強硬姿態「更為恰當」。結果這次特朗普宣佈延長停火，還是「無限期停火」。簡單直接的說，就是特朗普再次TACO。

關於第二次和談終於有了結果。關於這次美伊第二輪和談的資訊，如果只看美方的消息，非常精神分裂。在談判問題上，他和他的白宮團隊各種自相矛盾的資訊，根本不知道到底哪個是真的。

特朗普前腳說，萬斯不會去參加第二輪談判，白宮很快又說，萬斯準備前往伊斯蘭馬巴德；他威脅，如果22日不能簽署協議就開戰，白宮新聞主管就公開表示，「非常接近」達成協議。

相比於美國的左右橫跳，伊朗方面透露的資訊倒是非常清晰，議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）明確表示不會接受脅迫；同時也強調，尚未決定是否進行第二輪談判。從伊朗高層的態度看，德黑蘭方面的態度非常堅決，在核心問題上，迄今為止還沒有表現出重大妥協的姿態，面對特朗普的威脅，也絲毫不懼。

圖為2024年6月26日，伊朗國會議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）出席在德黑蘭舉行的競選活動。（Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS）

那麼問題來了，伊朗方面為何不怕美國？可能是「40天的血戰給了伊朗信心」。確實，持續的戰鬥確實讓伊朗發現了美國的軟肋，儘管伊朗的損失和消耗也不小，但終歸讓美國願意停下手談一談。這是德黑蘭信心的主要來源。

日前美媒日前披露了一份美軍和情報部門的報告，認為伊朗截至目前讓人保留了約70%的彈道導彈庫存，以及60%的發射車。這個比例非常高，也可能是因為伊朗展示出來的實力，比戰前預估要高得多，讓美國情報機構不得不「料敵從寬」一些。而且搭配後來伊朗放出的地下導彈城視頻來看，伊朗肯定保留了相當程度的反擊能力。坦白說，如果再40天血戰的重演，特朗普是會猶豫的。

除了這個原因之外，其實還有一個原因不能忽視，是隱形存在的支撐。4月20日，五角大樓的助理防長卡德萊克，在聽證會上說了這麼一段話：美國歷史上第一次，同時面對兩個同級別對手的威懾挑戰，而且現在是美國「最危險的時候」。他說的這兩個對手，就是中國和俄羅斯。

中俄關係： The Russian national flag flies in front of the Great Hall of the People before a welcoming ceremony for Russian Prime Minister Mikhail Mishustin in Beijing, China, May 24, 2023. （Reuters）

卡德萊克的這番話，主要是針對核武器這塊。俄羅斯與美國的戰略平衡，確實主要依靠這個「核恐怖平衡」，但是和中國並非如此。美國更在意的是中國的經濟、地緣和市場吸引力。

美國《外交事務》雜誌最近在一篇文章裏提出了這麼一個觀點：美國發動的多場戰爭，正在將全球其他國際推到中國懷裏。這篇文章主要是從新能源角度來論證，認為美軍封鎖霍爾木茲海峽，動搖了石油能源基礎，迫使越來越多的國家轉向新能源，而中國在這個領域的統治地位，將進一步加深其他國家對中國的依賴。

新能源只是一個觀察的角度，自從美國發動對伊朗的襲擊後，歐盟北約、海灣國家、全球南方國家，都在多個領域、不同程度上減少對美國的依賴，試圖推動和中國的合作來實現實現多元化。

面對這樣的局面，很多美國學者、議員都很焦慮。美伊衝突的初期，特朗普的擁躉們還能用「先委內瑞拉後伊朗，用能源卡住中國脖子」的說辭來辯解，但現在他們發現了很尷尬的事實：為了遏制中國，美國挑起了更多的地緣衝突；但是美國挑起的地緣衝突越多，其他國家就越靠近中國，一根筋、兩頭堵。這樣的局面，絕對超出了特朗普的盤算。

2026年1月5日，阿根廷布宜諾斯艾利斯，一名示威者在美國大使館外焚燒美國國旗，抗議美國對委內瑞拉的攻擊導致委內瑞拉總統馬杜羅及其妻子弗洛雷斯被捕。（Reuters）

儘管伊朗是一個中等國家，但畢竟被制裁封鎖了這麼多年，很難從外界獲得現代化的軍事技術，依託彈道導彈和無人機作為作戰體系和平，多少是有一些無奈的成分，但就這麼一個有點虛的中等強國，竟然能夠考慮如何逼美國坐下來談判，不得不說這個「超級大國」已經名不副實了。

特朗普實際上陷入了一個「多線作戰」的局面，還要被亞太戰略牽住，只要美軍無法全力以赴，伊朗就有足夠的信心，用自己手上的戰爭物資，讓美軍付出華盛頓無法承受的代價。其實，如果連伊朗在面對美國直接軍事威脅時，都能如此自信，根本原因不是伊朗有強，而是美國自己走錯了路。

布里辛斯基在《大棋局》裏面擔心，中俄伊走到一起，對美國是「絕路」，是最壞的情況。特朗普還真就做成了。特朗普一步錯，步步錯。所以，伊朗不怕美國，不是伊朗贏了美國，是美國輸了自己。