美伊延長停火｜特朗普再次TACO 伊朗為何不怕美國？
北京時間4月22日淩晨4點，特朗普發帖稱：「鑒於伊朗政府嚴重分裂，並且應巴基斯坦陸軍元帥穆尼爾（Asim Munir）和總理謝里夫（Shehbaz Sharif）的請求，我們被要求暫停對伊朗的軍事行動，直至其領導人和代表提出統一的方案。因此，我已指示我國軍隊繼續封鎖，並在其他所有方面保持戰備狀態，並將停火期限延長至其提交方案並最終達成一致為止。」
針對特朗普關於延長停火期限的聲明，伊朗國家電視台表示，伊朗已經成為戰場的勝利者。控制霍爾木茲海峽是這場戰爭中伊朗獲得的極為寶貴的籌碼。伊朗同意軍事戰鬥的暫停，但戰爭仍未結束。
此前據伊朗塔斯尼姆通訊社報導，伊朗方面當晚正式拒絕出席22日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德舉行的伊美第二輪會談。伊方認為，美國正在阻撓達成任何實質性協議，參與談判純屬浪費時間。伊朗也通過巴基斯坦宣佈了這一消息，表示為了充分維護伊朗人民權利，伊方代表團22日將不會前往巴基斯坦。
也就是說，在伊朗拒絕22日參加美伊第二輪談判的情況下，特朗普自己單方面宣佈延長停火。此前不久，特朗普在接受美國消費者新聞與商業頻道採訪時曾說，他預計22日停火結束後，美軍將繼續對伊朗進行轟炸，因為他認為採取這種強硬姿態「更為恰當」。結果這次特朗普宣佈延長停火，還是「無限期停火」。簡單直接的說，就是特朗普再次TACO。
關於第二次和談終於有了結果。關於這次美伊第二輪和談的資訊，如果只看美方的消息，非常精神分裂。在談判問題上，他和他的白宮團隊各種自相矛盾的資訊，根本不知道到底哪個是真的。
特朗普前腳說，萬斯不會去參加第二輪談判，白宮很快又說，萬斯準備前往伊斯蘭馬巴德；他威脅，如果22日不能簽署協議就開戰，白宮新聞主管就公開表示，「非常接近」達成協議。
相比於美國的左右橫跳，伊朗方面透露的資訊倒是非常清晰，議長卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）明確表示不會接受脅迫；同時也強調，尚未決定是否進行第二輪談判。從伊朗高層的態度看，德黑蘭方面的態度非常堅決，在核心問題上，迄今為止還沒有表現出重大妥協的姿態，面對特朗普的威脅，也絲毫不懼。
那麼問題來了，伊朗方面為何不怕美國？可能是「40天的血戰給了伊朗信心」。確實，持續的戰鬥確實讓伊朗發現了美國的軟肋，儘管伊朗的損失和消耗也不小，但終歸讓美國願意停下手談一談。這是德黑蘭信心的主要來源。
日前美媒日前披露了一份美軍和情報部門的報告，認為伊朗截至目前讓人保留了約70%的彈道導彈庫存，以及60%的發射車。這個比例非常高，也可能是因為伊朗展示出來的實力，比戰前預估要高得多，讓美國情報機構不得不「料敵從寬」一些。而且搭配後來伊朗放出的地下導彈城視頻來看，伊朗肯定保留了相當程度的反擊能力。坦白說，如果再40天血戰的重演，特朗普是會猶豫的。
除了這個原因之外，其實還有一個原因不能忽視，是隱形存在的支撐。4月20日，五角大樓的助理防長卡德萊克，在聽證會上說了這麼一段話：美國歷史上第一次，同時面對兩個同級別對手的威懾挑戰，而且現在是美國「最危險的時候」。他說的這兩個對手，就是中國和俄羅斯。
卡德萊克的這番話，主要是針對核武器這塊。俄羅斯與美國的戰略平衡，確實主要依靠這個「核恐怖平衡」，但是和中國並非如此。美國更在意的是中國的經濟、地緣和市場吸引力。
美國《外交事務》雜誌最近在一篇文章裏提出了這麼一個觀點：美國發動的多場戰爭，正在將全球其他國際推到中國懷裏。這篇文章主要是從新能源角度來論證，認為美軍封鎖霍爾木茲海峽，動搖了石油能源基礎，迫使越來越多的國家轉向新能源，而中國在這個領域的統治地位，將進一步加深其他國家對中國的依賴。
新能源只是一個觀察的角度，自從美國發動對伊朗的襲擊後，歐盟北約、海灣國家、全球南方國家，都在多個領域、不同程度上減少對美國的依賴，試圖推動和中國的合作來實現實現多元化。
面對這樣的局面，很多美國學者、議員都很焦慮。美伊衝突的初期，特朗普的擁躉們還能用「先委內瑞拉後伊朗，用能源卡住中國脖子」的說辭來辯解，但現在他們發現了很尷尬的事實：為了遏制中國，美國挑起了更多的地緣衝突；但是美國挑起的地緣衝突越多，其他國家就越靠近中國，一根筋、兩頭堵。這樣的局面，絕對超出了特朗普的盤算。
儘管伊朗是一個中等國家，但畢竟被制裁封鎖了這麼多年，很難從外界獲得現代化的軍事技術，依託彈道導彈和無人機作為作戰體系和平，多少是有一些無奈的成分，但就這麼一個有點虛的中等強國，竟然能夠考慮如何逼美國坐下來談判，不得不說這個「超級大國」已經名不副實了。
特朗普實際上陷入了一個「多線作戰」的局面，還要被亞太戰略牽住，只要美軍無法全力以赴，伊朗就有足夠的信心，用自己手上的戰爭物資，讓美軍付出華盛頓無法承受的代價。其實，如果連伊朗在面對美國直接軍事威脅時，都能如此自信，根本原因不是伊朗有強，而是美國自己走錯了路。
布里辛斯基在《大棋局》裏面擔心，中俄伊走到一起，對美國是「絕路」，是最壞的情況。特朗普還真就做成了。特朗普一步錯，步步錯。所以，伊朗不怕美國，不是伊朗贏了美國，是美國輸了自己。